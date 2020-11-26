Salgın Hastalık Kadına Şiddeti Tetikledi

Birleşmiş Milletler 25 Kasım Uluslararası Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü, New York’ta düzenlenen çeşitli etkinlik, panel ve protestolarla kutlanıyor. Birçok sivil toplum örgütünün düzenlediği çeşitli etkinlik ve panellerde, salgın sürecinde ABD ve dünyada aile içi şiddetle, kız çocuklarına ve kadınlara uygulanan şiddetin daha da arttığına dikkat çekildi. BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, Corona virüsü salgınıyla birlikte kadınların durumunun çok daha kötüleştiğini belirterek salgın hastalığın kadın ve kız çocuklarına yönelik şiddeti tetiklediğini kaydetti.

BM Kadın Örgütü yetkileri Corona virüsü salgınının kız çocukları ve kadınlara yönelik aile içi şiddeti tetiklediğini, kadınların salgın hastalık nedeniyle hem sosyal hem de ekonomik olarak mağdur duruma düştüklerini belirterek hükümetlere çağrıda bulundu.

“Kadına şiddeti önlemek için daha fazla erkek harekete geçmeli”

BM Genel Sekreteri Guterres yaptığı açıklamada, kadınlara ve kız çocuklarına yönelik şiddeti önlemek için daha fazla erkeğin harekete geçmesi, kadınlara daha fazla liderlik yapmaları için öncelik verilmesi gerektiğini belirtti. Guterres, şiddetin küresel olarak giderek arttığını belirterek, şiddet gören kadın ve kız çocuklarının seslerinin daha fazla duyulması gerektiğini kaydetti.