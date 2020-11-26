Salgın Hastalık Kadına Şiddeti Tetikledi

Birleşmiş Milletler 25 Kasım Uluslararası Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü, New York’ta düzenlenen çeşitli etkinlik, panel ve protestolarla kutlanıyor. Birçok sivil toplum örgütünün düzenlediği çeşitli etkinlik ve panellerde, salgın sürecinde ABD ve dünyada aile içi şiddetle, kız çocuklarına ve kadınlara uygulanan şiddetin daha da arttığına dikkat çekildi. BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, Corona virüsü salgınıyla birlikte kadınların durumunun çok daha kötüleştiğini belirterek salgın hastalığın kadın ve kız çocuklarına yönelik şiddeti tetiklediğini kaydetti.
BM Kadın Örgütü yetkileri Corona virüsü salgınının kız çocukları ve kadınlara yönelik aile içi şiddeti tetiklediğini, kadınların salgın hastalık nedeniyle hem sosyal hem de ekonomik olarak mağdur duruma düştüklerini belirterek hükümetlere çağrıda bulundu.
“Kadına şiddeti önlemek için daha fazla erkek harekete geçmeli”
BM Genel Sekreteri Guterres yaptığı açıklamada, kadınlara ve kız çocuklarına yönelik şiddeti önlemek için daha fazla erkeğin harekete geçmesi, kadınlara daha fazla liderlik yapmaları için öncelik verilmesi gerektiğini belirtti. Guterres, şiddetin küresel olarak giderek arttığını belirterek, şiddet gören kadın ve kız çocuklarının seslerinin daha fazla duyulması gerektiğini kaydetti.
Kadına yönelik şiddetin küresel bir sorun olduğunu her türlü ayrımcılık ve şiddete uğrayan kadınların çağrılarının dikkate alınması gerektiğini belirten Genel Sekreter Guterres, dünyada kadın hakları için en ön cephede mücadele veren sivil toplum örgütlerinin mücadelelerine daha fazla destek vermek için bu kuruluşlara küresel çapta mali yardım yapılması gerektiğini kaydetti. Guterres, şiddet mağduru kadınlara, sağlık, sosyal ve hukuki konularda destek ve maddi kaynak sağlanması, gerekli önlemlerin alınması gerektiğine dikkat çekti.
“Kadın ve kız çocuklarına yönelik şiddet cezasız kalmamalı”
Guterres, şiddet mağdurlarına yönelik bir başka desteğin adalette olan ayrımcılığın ortadan kaldırılması olduğunu belirterek, ‘‘Polis ve yargı sistemlerinde, kadına yönelik şiddetin faillerinin cezasız kalmamasını sağlamalıyız. Hesap verebilir hale gelmesini sağlamamız gerekiyor” dedi. Guterres, salgın hastalığın kadınların durumunu daha da kötüleştirdiğini belirterek, ‘‘Salgın hastalıkla birlikte kadın ve kız çocuklarına yönelik şiddet arttı. Aile içi şiddet arttı. Bu uluslararası günde, cinsiyete dayalı şiddeti sonsuza dek ortadan kaldırma çabalarımızı ikiye katlayalım" dedi.
Hükümetlere somut adımlar atın çağrısı
BM yetkilileri, Corona virüsü salgınının patlak vermesiyle durumun daha da kötüleştiğini ifade etti. BM Kadın Örgütü Direktörü Phumzile Mlambo Ngcuka, bir mektupla hitap ettiği dünya liderlerine, kadın ve kız çocuklarına yönelik şiddetin önlenmesi için daha somut adımlar atma ve kadına yönelik şiddeti sona erdirme taahhütlerini yerine getirme çağrısında bulundu.