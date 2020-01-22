Salgın hastalık korkusu: Yeni Corona virüsü hakkında bilinenler

Şimdiye kadar 473 kişiye bulaşan virüs dokuz kişinin de ölümüne yol açtı. Virüs hakkında bilinenleri derledik.Virüs ne kadar hızlı yayılıyor? Yeni Corona virüsü şaşırtıcı bir şekilde hızla yayılıyor. Çin Sağlık Dairesi'nin verdiği bilgilere göre, Çarşamba günü kadar hastalık dokuz kişinin ölümüne yol açtı. Ülkede virüsün bulaştığı kişilerin sayısı 470'i aştı. Akciğer hastalığına yol açan virüsün özellikle yaşlıları etkilediği belirtiliyor. Çin'de bu, Cumartesi günü yapılacak yeni yıl kutlamaları nedeniyle virüsün yayılma riski kaygı yaratıyor. Virüs Tayland, Japonya ve Güney Kore, Tavyan ve ABD'de tespit edildi. ABD Başkanı Donald Trump bugün Davos'ta yaptığı açıklamada, durumun "tamamen kontrol altında" olduğunu belirterek hükümetin hazırlıklı olduğunu söyledi. Türkiye Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'de "şu anda herhangi bir hastanın hatta riskli bir hastanın olmadığını" belirtti. Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası'nda soruları yanıtlayan Koca, liman ve havalimanlarında "Termal kameralar dahil olmak üzeere hazırlıkların" yapıldığını, ancak şu aşamada buna ihtiyaç olmadığını kaydetti. Koca, konuyla ilgili olarak bugün Sağlık Bakanlığı'nda bir "risk değerlendirme" toplantısı yapılacağını söyledi.

Virüs nasıl yayılıyor? Çin sağlık yetkilileri, virüsün insandan insana bulaştığını teyit etti. Bunun yanı sıra Ulusal Sağlık Komisyonu Başkan Yardımcısı Li Bin, virüsün "havadan da bulaştığına" dair bulgular olduğunu açıkladı. Burada belirleyici soru, virüsün insandan insana ne kadar kolay bulaştığı ve insan vücudunda mutasyona uğrayıp uğramayacağı olacak. Virüsün Çin'in Vuhan kentinde, daha sonra kapatılan balık pazarından, insanların hayvanlar ile doğrudan teması yoluyla yayıldığı tahmin ediliyor. Bunun yanı sıra et veya diğer hayvansal gıdaların tüketilmesinin de hastalığın bulaşmasına neden olabileceği düşünülüyor. Hayvansal ürünler, yeterince ısıtılmadığı veya uygun olmayan koşullarda saklandığı ve hazırlandığı zaman enfeksiyon riski oluşturabiliyor. Virüs hakkında ne biliniyor? Uzmanlar bundan kısa bir süre önce 2019-nCoV olararak adlandırılan yeni virüsün genetik yapısını deşifre etti. Yeni virüsün, 1960'lardan beri bilinen Corona virüsü grubuna ait olduğu biliniyor. Virüsü kaplayan protein dokusu nedeniyle virüse Latince'de "taç" anlamına gelen "Corona" adı veriliyor. Genellikle sıradan bir virüs sayılan Corona'nın yol açtığı enfeksiyonlar, ateş, öksürük gibi grip benzeri belirtiler gösteriyor. Bazen de, mide ve bağırsak hastalıklarına yol açabiliyorlar. Ancak, RNA virüs grubuna dahil olan Corona virüsü, bir canlı türünden bir diğerine kolaylıkla bulaşabiliyor ve değişim gösterebiliyor. Bunun sonucunda da, virüsün neden olduğu hastalık daha ağır seyrediyor, solunum güçlüğü ve zatürreye yol açabiliyor ve bu ölümle sonuçlanabiliyor.