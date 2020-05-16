“Salgın Hastalıkla Mücadelede Hayati Rol Üstleneceğiz”

BM Genel Kurulu'nun bir sonraki başkanı olacak olan Volkan Bozkır, uluslararası kuruluşa üye devletlerin temsilcileri ve BM 74. Genel Kurul Başkanı Tijjani Muhammad Bande ile video konferans aracılığıyla bir araya geldi.
75’inci BM Genel Kurul Başkanlığı için tek aday olan Bozkır, bu yıl 15 Eylül'de başlayacak genel kurul çalışmalarının üst düzey toplantılarının tarihinin Corona virüsüne bağlı nedenler yüzünden değişebileceğini söyledi.
Bozkır, ''Durum üst düzey BM zirvesinin toplanmasına izin vermezse başka bir tarihe alabiliriz'' dedi. Volkan Bozkır, BM üyesi ülkelerin desteğiyle Türkiye'den bu göreve seçilen ilk genel kurul başkanı olacağını ifade etti.
BM 75. Genel Kurul Başkan adayı olarak vizyon ve önceliklerini anlatan Bozkır, göreve geldiğinde, tüm bölgesel grupların beklentilerine, görüşlerine eşit derecede önem vereceğini kaydetti.
“Salgın hastalık ayrımcılık yapmıyor”
Bozkır, başkanlığını yürüteceği 75’inci BM Genel Kurulu çalışmalarının salgın hastalıkla mücadelede hayati bir rol alacağını kaydederek, “Salgın hastalık BM'nin 75. yıldönümü ile aynı zamana denk geldi. Bu durumda BM ve ajansları hayati rol üstlenecekler. Corona virüsü sınırları görmüyor, ayrımcılık yapmıyor. Salgın hastalığa karşı verilen mücadele eşitsizlik veya adaletsizlikle sonuçlanmamalıdır” dedi.
Bozkır, BM’nin şimdiye kadar salgın hastalıkla mücadele konusunda genel kurul kararları da olmak üzere birçok tedbir aldığını belirterek, ''COVID-19'dan arınmış bir dünya, tüm dünyada en kapsamlı halk sağlığı ve sosyal iyileşme çabalarını gerektirecektir. Daha iyi inşa etmek sloganımız olmalı. Salgın hastalığa karşı dayanışma ve işbirliği yapılmalı. Genel Kurul'un evrensel üyeliği ve tüm üyelerinin eşit statüsü ile demokratik kimlik bilgilerinin, salgın hastalığa karşı yanıt vermede siyasi rehberlik sağlamak için en uygun platform olduğuna gerçekten inanıyorum. İnsanlık virüse karşı verdiği hiçbir savaşı kaybetmedi. Bu virüs tehlikesini de yenerek daha güçlü geri döneceğiz. İhtiyacımız olan şey dayanışma, ortaklık ve işbirliği” diye konuştu.
“Uzlaşı, güven ve uyumu sağlayacağım”
Bozkır, 75. BM Genel Kurulu döneminde BM'deki büyük gruplar ve uluslararası örgütler arasında güven ve uyumu pekiştirmek ve dünyanın en savunmasız halklarının söz sahibi olmasını sağlama sözü verdi.
2030 yılına kadar Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerine ulaşmak için On Yıllık Eylem Planı'na başlayan ülkelerle, dünyanın en az gelişmiş ülkelerinin, kara ile çevrili gelişmekte olan ülkelerin ve küçük ada ülkelerinin gelişmesinin bir küresel öncelik olması gerektiğini vurguladı.
Bozkır, Afrika ülkelerinin ihtiyaçları ve 2063 Gündemi de dahil olmak üzere özel durumlarının dikkatleri çekmeye devam edeceğini belirterek, "Bir diğer kesişen öncelik, kadınların yaşam standartlarını ve haklarını iyileştirmektir. Kadınların yaşamın her alanına tam ve eşit katılımı, toplumdaki statülerini güçlendirerek, tüm çabalarımızda mutlak bir zorunluluktur" diye konuştu.
“Şeffaf ve hesap verebilir olacağım”
Bozkır, BM Genel Kurulu Başkanlığı görevinde tamamen şeffaf ve hesap verebilir olacağını belirterek hiçbir şekilde ayrımcılık yapmayacağını söyledi. Görev süresi içinde fikir birliği ve uzlaşmaya önem vereceğini belirten Bozkır, “Mümkün olduğu ölçüde, genel kurulun ahlaki otoritesini ve yumuşak gücünü kullanacağım. Önceki genel kurul çalışmalarında alınan kararları sürdüreceğim gerekirse iyileştirmeler yapacağım. Örgütümüzün genel gündemi BM karar alma organları arasında yakın koordinasyonu gerektiriyor'' dedi.
Bozkır, ''Umarım yakında BM normal işleyişine döner ve sağlığımızı riske atmadan fiziksel toplantıları yapmaya başlarız ancak koşullar bunu yapmamıza izin vermiyorsa, Genel Kurul ve diğer karar alma organlarının işlevlerini tam olarak sürdürmelerini sağlayacak teknik altyapı da dahil olmak üzere yollar ve araçlar bulmalıyız” şeklinde konuştu.