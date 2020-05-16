“Salgın Hastalıkla Mücadelede Hayati Rol Üstleneceğiz”

Bozkır, başkanlığını yürüteceği 75’inci BM Genel Kurulu çalışmalarının salgın hastalıkla mücadelede hayati bir rol alacağını kaydederek, “Salgın hastalık BM'nin 75. yıldönümü ile aynı zamana denk geldi. Bu durumda BM ve ajansları hayati rol üstlenecekler. Corona virüsü sınırları görmüyor, ayrımcılık yapmıyor. Salgın hastalığa karşı verilen mücadele eşitsizlik veya adaletsizlikle sonuçlanmamalıdır” dedi.

BM Genel Kurulu'nun bir sonraki başkanı olacak olan Volkan Bozkır, uluslararası kuruluşa üye devletlerin temsilcileri ve BM 74. Genel Kurul Başkanı Tijjani Muhammad Bande ile video konferans aracılığıyla bir araya geldi.

Bozkır, BM’nin şimdiye kadar salgın hastalıkla mücadele konusunda genel kurul kararları da olmak üzere birçok tedbir aldığını belirterek, ''COVID-19'dan arınmış bir dünya, tüm dünyada en kapsamlı halk sağlığı ve sosyal iyileşme çabalarını gerektirecektir. Daha iyi inşa etmek sloganımız olmalı. Salgın hastalığa karşı dayanışma ve işbirliği yapılmalı. Genel Kurul'un evrensel üyeliği ve tüm üyelerinin eşit statüsü ile demokratik kimlik bilgilerinin, salgın hastalığa karşı yanıt vermede siyasi rehberlik sağlamak için en uygun platform olduğuna gerçekten inanıyorum. İnsanlık virüse karşı verdiği hiçbir savaşı kaybetmedi. Bu virüs tehlikesini de yenerek daha güçlü geri döneceğiz. İhtiyacımız olan şey dayanışma, ortaklık ve işbirliği” diye konuştu.

“Uzlaşı, güven ve uyumu sağlayacağım”

Bozkır, 75. BM Genel Kurulu döneminde BM'deki büyük gruplar ve uluslararası örgütler arasında güven ve uyumu pekiştirmek ve dünyanın en savunmasız halklarının söz sahibi olmasını sağlama sözü verdi.

2030 yılına kadar Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerine ulaşmak için On Yıllık Eylem Planı'na başlayan ülkelerle, dünyanın en az gelişmiş ülkelerinin, kara ile çevrili gelişmekte olan ülkelerin ve küçük ada ülkelerinin gelişmesinin bir küresel öncelik olması gerektiğini vurguladı.