“Salgın İnternet Özgürlüğüne Karşı Kullanıldı”

Merkezi Washington’da bulunan ve demokrasi, insan hakları ve siyasi özgürlüklerin teşvik edilmesini amaçlayan düşünce kuruluşu Freedom House internet özgürlüğünü değerlendirdiği Freedom on the Net 2020 raporunu yayınladı. Raporda Türkiye, internet özgürlüğü olmayan ülkeler arasında yer aldı.

Her yıl ülke bazında yayınlanan Freedom on the Net 2020'de, dünya çapındaki internet kullanıcılarının yüzde 87'sini oluşturan 65 ülkede internet özgürlüğü değerlendirildi. Rapor, 2019 yılının Haziran ayı ile 2020 yılının Mayıs ayı arasında meydana gelen gelişmelere odaklandı.

Rapora göre, dünyanın dört bir yanındaki hükümetler Corona virüsü salgınını internet üzerinden gözetleme ve veri toplamayı genişletmek, eleştirel konuşmaları sansürlemek ve yeni teknolojik toplumsal kontrol sistemleri oluşturmak için kullandılar.

Freedom House, halk sağlığı krizini ele almak için yapay zeka (AI) ve biyometrik gözetimin hızlı ve kontrolsuz bir şekilde piyasaya sürülmesinin, insan hakları için yeni riskler yarattığına dikkat çekti.