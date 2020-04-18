Salgın İtalya'da aşırı sağı güçlendirir mi?

Nedeni, salgınla gelen ekonomik yıkım.Koronavirüs salgını nedeniyle İkinci Dünya Savaşı’ndan sonra en ağır resesyon riski ile karşı karşıya olan İtalya’da ekonomik tablonun aşırı sağın güçlendirmesinden ve Avrupa Birliği ile ilişkileri zedelemesinden endişe ediliyor.

İtalya’daki son durumun 2019 yazına kadar ülkeyi koalisyonla yöneten göçmen karşıtı, aşırı sağcı Lig partisinin lideri Matteo Salvini’nin elini güçlendirebileceği belirtiliyor.

Roma’daki LUISS Üniversitesi’nden Profesör Giovanni Orsina, Fransız haber ajansı AFP’ye yaptığı açıklamada, "Ekonomik darbe çok sert olacak, bu açık. Eğer insanlar acı çekerse, ülke çapında öfke yayılır. Bu noktada aşırı sağcı propaganda çok etkili olur" sözleriyle durumu değerlendiriyor.

İtalya’da 22 bin kişinin hayatını kaybetmesine neden olan ve 169 bin kişiye bulaşan koronavirüs özellikle ülkenin kuzeyinde yer alan zengin bölgeleri vurdu.

Koalisyonda korona çatlağı

Ülkede yaşanan sağlık krizi, halihazırda siyasi çekişme içerisindeki partileri geçici bir ateşkese zorladı. Ancak ekonomiyi yeniden canlandırmak adına hazırlıkların başlamasıyla merkez soldaki Demokratik Parti ve popülist Beş Yıldız Hareketi arasındaki kırılgan koalisyonda yeniden çatlaklar oluşmaya başladı. Koalisyon ortakları, ekonomiye ağır yük getiren sokağa çıkma kısıtlamaları konusunda fikir ayrılığı yaşıyor. Başbakan Guiseppe Conte, kısıtlamaları 4 Mayıs’a kadar uzatma kararı almıştı.