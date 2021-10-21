Salgın Kaynaklı Can Kaybında Rusya'da Her Gün Yeni Rekor

Corona virüsü salgınının halen daha etkili olmaya devam ettiği ülkelerin başında gelen Rusya’da hergün salgın kaynaklı can kaybı rekoru kırılıyor. Son haftalarda sürekli olarak artan can kayıbı sayıları son 24 saatte bin 36 kişiye ulaştı.

Rusya’da son 24 saatte görülen vaka sayısı da 40 bine yaklaştı. Resmi verilere göre Rusya’da son bir günde 36 bin 339 yeni vaka tespit edilirken salgın nedeniyle bin 36 kişi de hayatını kaybetti. Bu can kaybı sayısı salgının başında bu yana bir günde görülen rekor düzeydeki kayıp olarak kayıtlara geçti.

Sokağa çıkma yasağı

Sürekli artan vaka sayıları ve can kayıpları üzerine ülkede bazı önlemlerin yeniden uygulamaya konulması gündemde. Bu çerçevede başkent Moskova’da aşı yaptırmamış 60 yaşın üzerindeki kişilerle, kronik rahatsızlığı olan kişilerin 4 ay boyunca evlerinden çıkmalarına yasak getirildi. Yeni karar uyarınca bu kişiler Şubat ayı sonuna kadar evlerinde kalacaklar.

Ülkede devam eden aşılamanın da yavaş ilerlemesinin salgının daha ölümcül hale gelmesindeki ana nedenlerden biri olduğu ifade ediliyor. Rusya, kendi ürettiği Sputnik-V aşısını kullanıyor. Dünyada Corona virüsüne karşı aşı bulduğunu açıklayan ilk ülke olmasına rağmen Rusya, mevcut durumda aşılamada geri kaldı.

Ülkede bugüne dek resmi verilere göre 8 milyonun üzerinde vaka görülürken 227 bin 389 kişi de hayatını kaybetti. Rusya dünyada en çok vaka görülen ülkeler sıralamasında Türkiye’nin hemen önünde beşinci sırada yer alıyor. Rusya salgın kaynaklı olarak en fazla can kaybı görülen ülkeler sıralamasında da Meksika’nın ardından yine beşinci sırada bulunuyor.

