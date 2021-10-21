HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Salgın Kaynaklı Can Kaybında Rusya'da Her Gün Yeni Rekor

Salgın Kaynaklı Can Kaybında Rusya'da Her Gün Yeni Rekor

21.10.2021 12:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Corona virüsü salgınının halen daha etkili olmaya devam ettiği ülkelerin başında gelen Rusya’da hergün salgın kaynaklı can kaybı rekoru kırılıyor. Ülkede son 24 saatte bin 36 kişi daha hayatını kaybetti

Corona virüsü salgınının halen daha etkili olmaya devam ettiği ülkelerin başında gelen Rusya’da hergün salgın kaynaklı can kaybı rekoru kırılıyor. Son haftalarda sürekli olarak artan can kayıbı sayıları son 24 saatte bin 36 kişiye ulaştı.

Rusya’da son 24 saatte görülen vaka sayısı da 40 bine yaklaştı. Resmi verilere göre Rusya’da son bir günde 36 bin 339 yeni vaka tespit edilirken salgın nedeniyle bin 36 kişi de hayatını kaybetti. Bu can kaybı sayısı salgının başında bu yana bir günde görülen rekor düzeydeki kayıp olarak kayıtlara geçti.

Sokağa çıkma yasağı

Sürekli artan vaka sayıları ve can kayıpları üzerine ülkede bazı önlemlerin yeniden uygulamaya konulması gündemde. Bu çerçevede başkent Moskova’da aşı yaptırmamış 60 yaşın üzerindeki kişilerle, kronik rahatsızlığı olan kişilerin 4 ay boyunca evlerinden çıkmalarına yasak getirildi. Yeni karar uyarınca bu kişiler Şubat ayı sonuna kadar evlerinde kalacaklar.

Ülkede devam eden aşılamanın da yavaş ilerlemesinin salgının daha ölümcül hale gelmesindeki ana nedenlerden biri olduğu ifade ediliyor. Rusya, kendi ürettiği Sputnik-V aşısını kullanıyor. Dünyada Corona virüsüne karşı aşı bulduğunu açıklayan ilk ülke olmasına rağmen Rusya, mevcut durumda aşılamada geri kaldı.

Ülkede bugüne dek resmi verilere göre 8 milyonun üzerinde vaka görülürken 227 bin 389 kişi de hayatını kaybetti. Rusya dünyada en çok vaka görülen ülkeler sıralamasında Türkiye’nin hemen önünde beşinci sırada yer alıyor. Rusya salgın kaynaklı olarak en fazla can kaybı görülen ülkeler sıralamasında da Meksika’nın ardından yine beşinci sırada bulunuyor.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Doktorları ''mümkün değil'' dedi! 70 yaşında anne olduDoktorları ''mümkün değil'' dedi! 70 yaşında anne oldu
PARTNERDerya Uluğ en büyük pişmanlığını açıkladıDerya Uluğ en büyük pişmanlığını açıkladı
Canlı yayın sırasında beklenmedik misafir! Zor anlar yaşadıCanlı yayın sırasında beklenmedik misafir! Zor anlar yaşadı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Taliban katliam yapıyor!

Taliban katliam yapıyor!

Korkunç! Gece vakti feci şekilde can verdi

Korkunç! Gece vakti feci şekilde can verdi

İbrahim Erkal’ın annesine büyük ayıp! “Asıl şimdi öldü”

İbrahim Erkal’ın annesine büyük ayıp! “Asıl şimdi öldü”

Millet İttifakı'na 3 parti daha katılıyor!

Millet İttifakı'na 3 parti daha katılıyor!

Kritik görüşmede kritik mesaj: Gidiyorlar, hata yapmamalıyız

Kritik görüşmede kritik mesaj: Gidiyorlar, hata yapmamalıyız

Protesto sonuç verdi! İmamoğlu interneti ücretsiz yaptı

Protesto sonuç verdi! İmamoğlu interneti ücretsiz yaptı

İlginizi Çekebilir

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

Bülent Arınç: Beni kodese mi tıkacaksınız?

Bülent Arınç: Beni kodese mi tıkacaksınız?

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Kılıçdaroğlu'ndan Bilal Erdoğan'a sert çıkış: Sen kimsin?

Kılıçdaroğlu'ndan Bilal Erdoğan'a sert çıkış: Sen kimsin?

Davutoğlu'nun asansör kazasından yeni görüntüler

Davutoğlu'nun asansör kazasından yeni görüntüler

İmamoğlu'ndan Bahçeli'nin sözlerine yanıt

İmamoğlu'ndan Bahçeli'nin sözlerine yanıt

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.