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Salgın kurallarını ihlal eden Norveç Başbakanına para cezası

09.04.2021 20:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bir aile toplantısı organize ederek pandemi kurallarını ihlal eden Norveç Başbakanı Solberg, 2 bin 352 dolar para cezasına çarptırıldı.

Solberg, özür dileyerek, cezayı kabul ettiğini ve ödeyeceğini söyledi.Doğum gününü kutlamak üzere bir aile toplantısı organize eden Norveç Başbakanı Erna Solberg’e pandemi düzenlemelerini ihlal etmekten para cezası verildi.

Norveç Emniyet Müdürü Ole Saeverud, Başbakana verilen cezanın 20 bin Norveç Kronu (2 bin 352 Dolar) tutarında olduğunu açıkladı.

Norveç devlet televizyonu NRK’nın başbakanın 60’ıncı yaş günü dolayısıyla düzenlediği kutlamayı haberleştirmesi üzerine polis soruşturma başlatmıştı. Solberg’in 13 yakınıyla düzenlediği partiyle en fazla 10 kişinin bir araya gelmesine izin verilen düzenlemeye uymadığı belirtilmişti.

"Halkın güvenini sürdürmek için bu ceza gerekliydi"

Başbakana verilen cezanın yerine olduğunu savunan Saeverud, "Yasalar herkes için aynı olsa da yasaların önünde herkesin eşit olmadığını" vurguladı. Ülkenin lideri olan Solberg’in kısıtlamalar konusunda göz önünde bulunduğunu söyleyen Saeverud, "Halkın sosyal kısıtlamalarla ilgili kurallara olan güvenini muhafaza etmek adına ceza verilmesi doğruydu" diye konuştu.

İki dönemdir Başbakanlık koltuğunda oturan Stolberg, yaptığının hata olduğunu teslim etmiş ve defalarca özür dilemişti. TV2 News’e konuşan Başbakan, bir kez daha özür dileyerek, kendisine verilen cezayı kabul ettiğini ve ödeyeceğini söyledi.

rtr/SÖ,JD

© Deutsche Welle Türkçe

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