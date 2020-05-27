Salgın Nedeniyle ABD Afganistan'dan Planlanandan Erken Asker Çekiyor

Afganistan’da Amerika ve Taleban arasında varılan anlaşma uyarınca Amerikan askerlerinin ülkeden çekilmesi devam ediyor. Ancak Amerikalı ve NATO’dan yetkililer çekilmenin planlanan takvimin de ilerisinde seyrettiğine dikkat çektiler.

Yetkililer takvimin dışında hareket edilmesinin gerekçesinin Corona virüsü salgını nedeniyle ortaya çıkan durum olduğunu ifade ettiler.

Uzun süre devam eden görüşmelerin ardından, 29 Şubat tarihinde Amerika ve Taleban arasında imzalanan anlaşma uyarınca Amerika, Afganistan’daki 13 bin civarındaki askerini, Temmuz ayının ortasında 8 bin 600’e düşürecek, 2021 yılının Mayıs ayında da tamamını çekmiş olacak.

Ancak henüz Mayıs ayının son haftasına gelindiğinde Amerika’nın Afganistan’daki asker sayısının 8 bin 600’e yaklaştığı Haziran ayının başında da sayının 8 bin 600’e ineceği belirtiliyor.

Reuters Haber Ajansı’na açıklamalarda bulunan ancak adının açıklanmasını istemeyen Amerikalı iki yetkiliden biri konuya “COVID-19 nedeniyle, planlanan ve beklenenden daha hızlı hareket ediyoruz” ifadeleriyle açıklık getirdi.