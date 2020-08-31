Salgın Nedeniyle Ankara'da Esnek Çalışma Esaslarına Geçiliyor

Corona virüsü salgını tedbirleri kapsamında, Ankara Valiliği, kamu çalışanlarına yönelik olarak esnek çalışma esasları belirlendirdiğini açıkladı.

Yayımlanan genelgeye göre, 1 Eylül tarihinden itibaren çalışanların söz konusu esaslara uygun olarak çalışmaya başlayacakları belirtildi.

Genelgede;

- Cumhurbaşkanlığı Genelgeleri doğrultusunda hamile ve kronik hastalığı olanların idari izinli sayılması,

- 10 Yaş ve daha küçük yaşta çocukları olan kadın personelin ikinci bir emre kadar evden çalışması,

- Diğer personelin dönüşümlü (haftalık) olarak çalışması ve dönüşüm sistemi içerisinde büroda bulunmayacak olan personelin mahalle denetim ekiplerinde görev yapmasının planlanması uygun görülmüştür.

denildi.

Vali Vasip Şahin imzalı genelge ilgili kurum ve kuruluşlara gönderildi.

Buna göre yarından itibaren Ankara’da kamu kurumlarında söz konusu önlemler kapsamında çalışma düzenine göre çalışılmaya başlanacak.

Türkiye’de binin altına düşen vaka sayılarının son günlerde yeniden bin 500 ve üzerine yükselmesi salgının yeniden hız kazandığı konusundaki endişeleri arttırdı.

