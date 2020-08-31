HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Salgın Nedeniyle Ankara'da Esnek Çalışma Esaslarına Geçiliyor

Salgın Nedeniyle Ankara'da Esnek Çalışma Esaslarına Geçiliyor

31.08.2020 12:10 | Son Güncelleme

Corona virüsü salgını tedbirleri kapsamında, Ankara Valiliği, kamu çalışanlarına yönelik olarak esnek çalışma esasları belirlendirdiğini açıkladı

Salgın Nedeniyle Ankara'da Esnek Çalışma Esaslarına Geçiliyor

Corona virüsü salgını tedbirleri kapsamında, Ankara Valiliği, kamu çalışanlarına yönelik olarak esnek çalışma esasları belirlendirdiğini açıkladı.

Yayımlanan genelgeye göre, 1 Eylül tarihinden itibaren çalışanların söz konusu esaslara uygun olarak çalışmaya başlayacakları belirtildi.

Genelgede;

- Cumhurbaşkanlığı Genelgeleri doğrultusunda hamile ve kronik hastalığı olanların idari izinli sayılması,

- 10 Yaş ve daha küçük yaşta çocukları olan kadın personelin ikinci bir emre kadar evden çalışması,

- Diğer personelin dönüşümlü (haftalık) olarak çalışması ve dönüşüm sistemi içerisinde büroda bulunmayacak olan personelin mahalle denetim ekiplerinde görev yapmasının planlanması uygun görülmüştür.

denildi.

Vali Vasip Şahin imzalı genelge ilgili kurum ve kuruluşlara gönderildi.

Buna göre yarından itibaren Ankara’da kamu kurumlarında söz konusu önlemler kapsamında çalışma düzenine göre çalışılmaya başlanacak.

Türkiye’de binin altına düşen vaka sayılarının son günlerde yeniden bin 500 ve üzerine yükselmesi salgının yeniden hız kazandığı konusundaki endişeleri arttırdı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Uçan araba SkyDrive deneme uçuşunu gerçekleştirdi!Uçan araba SkyDrive deneme uçuşunu gerçekleştirdi!
Bir ilde koronavirüs önlemi! Kamu personelinin il dışına çıkması kısıtlandıBir ilde koronavirüs önlemi! Kamu personelinin il dışına çıkması kısıtlandı
Kızıl elma nedir? Kızıl elma ülküsü ne demek?Kızıl elma nedir? Kızıl elma ülküsü ne demek?
En Çok Okunan Haberler
MasterChef'ten elenen isim belli oldu!
MasterChef'ten elenen isim belli oldu!
Fenerbahçe'yi reddetmişti Galatasaray alıyor!
Fenerbahçe'yi reddetmişti Galatasaray alıyor!
Tartışan baba ve oğlu 15 dakika arayla intihar etti
Tartışan baba ve oğlu 15 dakika arayla intihar etti
Asker eğlencesi kan gölüne döndü: Çok sayıda yaralı var
Asker eğlencesi kan gölüne döndü: Çok sayıda yaralı var
Temel Kotil yoğun bakıma alındı
Temel Kotil yoğun bakıma alındı
Belediye Başkanına magandalık suçlaması
Belediye Başkanına magandalık suçlaması
İlginizi Çekebilir
Diyarbakır'da tabancasını temizlerken kendisini vuran genç öldü
Diyarbakır'da tabancasını temizlerken kendisini vuran genç öldü
Feci ölüm! Yakınları sinir krizi geçirdi
Feci ölüm! Yakınları sinir krizi geçirdi
Korkunç olay! Cansız bedeni 150 litrelik su bidonundan çıktı
Korkunç olay! Cansız bedeni 150 litrelik su bidonundan çıktı
'Gül ve Düşün' ile 'Yolsuz Dere' kitapları için 'muzır neşriyat' ilanı
'Gül ve Düşün' ile 'Yolsuz Dere' kitapları için 'muzır neşriyat' ilanı
Cezaevinden kaçtı, eşini sokak ortasında öldürdü
Cezaevinden kaçtı, eşini sokak ortasında öldürdü
Diğer Haberler
Muharrem İnce duyurdu: Memleket Hareketi, 4 Eylül'de Sivas'tan yola çıkacak
Muharrem İnce yola çıkıyor... Tarih verdi
Bilim Kurulu Üyesi Tevfik Özlü'den yüz yüze eğitim için 'pilot uygulama' önerisi
Tevfik Özlü'den yüz yüze eğitim için dikkat çeken öneri
Binali Yıldırım memleketi Erzincan'da rafting yaptı, nehirde yüzdü
Binali Yıldırım'ın rafting heyecanı kamerada
Ankara Valiliğinden yeni koronavirüs kararları! İdari izinli sayılacaklar
Ankara Valiliğinden yeni koronavirüs kararları!
Karabük'te koronavirüs önlemi! Kamu personelinin il dışına çıkması kısıtlandı
Bir ilde koronavirüs önlemi! Kamu personelinin il dışına çıkması kısıtlandı
Adalet Bakanı duyurdu! Yargıda 'e-duruşma' dönemi başlıyor
Bakan duyurdu! Yargıda yeni dönem başlıyor
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.