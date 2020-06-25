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Salgın Nedeniyle Demokrat Parti Kongresini Sanal Ortamda Yapacak

25.06.2020 12:47 | Son Güncelleme

Demokrat Parti’nin adayı olması kesinleşen eski Başkan Yardımcısı Joe Biden, Milwaukee’deki kongrede delegelere seslenecek ancak delegeler salonda değil evlerinden kendisini takip ediyor olacaklar.

Salgın Nedeniyle Demokrat Parti Kongresini Sanal Ortamda Yapacak

Amerika’da Kasım ayında yapılacak başkanlık seçimlerinde Demokrat partiyi temsil edecek aday yapılacak sanal kongreyle belirlenecek. Demokrat Parti’nin adayı olması kesinleşen eski Başkan Yardımcısı Joe Biden, Milwaukee’deki kongrede delegelere seslenecek ancak delegeler salonda değil evlerinden kendisini takip ediyor olacaklar.

Söz konusu karar Corona virüsü salgını nedeniyle alındı. Özellikle son günlerde California, Florida ve Teksas gibi eyaletlerde vaka sayılarında rekor artışlar gözlenmesi yetkilileri sanal kongre düzenlemeye itti.

Demokrat partinin bu kararına karşın Başkan Donald Trump’ın partisi Cumhuriyetçi Parti, geniş katılımlı bir kongre hazırlığı yürütüyor. Başkan Trump’ın yeniden başkan adaylığını 27 Ağustos’ta Florida eyaletinin Jacksonville kentinde kapalı bir salonda binlerce kişinin önünde açıklaması için hazırlıklar sürüyor.

Cumhuriyetçi Parti, daha önce Kuzey Carolina eyaletinin Charlotte kentinde yapılacağı açıklanan kongrenin yerini değiştirmiş oldu. Çünkü Kuzey Carolina Valisi Corona virüsü salgını nedeniyle eyaletlerinde bir kongre düzenlenmesine karşı çıkmıştı.

Biden’ın 20 Ağustos’ta Milwaukee’de yapacağı adaylık konuşması sırasında salona katılımcı alınıp alınmayacağı henüz net değil.

Eski Başkan Yardımcısı ve Demokrat Parti Başkan Aday Adayı Joe Biden, Trump’ı Corona virüsü salgınını yönetme biçimi konusunda da sert biçimde eleştiriyor. Biden, Trump’ın aralarında Florida’nın da bulunduğu bazı eyaletlere hızla normalleşme sürecine geçmeleri için baskı yaptığını öne sürüyor.

Cumartesi günü Corona virüsü salgını başladığından bu yana ilk mitingini Tulsa şehrindeki bir kapalı salonda düzenleyen Başkan Donald Trump, Salı günü de Arizona’da destekçileriyle biraraya geldi. Arizona da ülkede Corona virüsü salgınının etkili olduğu eyaletlerden biri durumunda.

Demokrat Parti’den yapılan açıklamada “Liderlik, her duruma adapte olabilmek anlamına gelir. Bizim de kongremiz konusunda yaptığımız tam olarak budur. Başkan Trump’ın aksine Joe Biden ve Demokrat Partililer Amerika halkının sağlığı ve güvenliğini korumaya özen göstermektedirler” denildi.

Demokrat Parti’nin kongresine sanal olarak katılacak olan delegeler oylarını da internet üzerinden kullanabilecekler.

Öte yandan Demokrat Parti’nin aksine kapalı bir salonda kongre yapacak olan Trump’ın bunun için seçtiği Jacksonville şehrinde halkın da kongrenin yapılmasını istemediği belirtiliyor. Bölgede Kuzey Florida Üniversitesi tarafından yapılan bir ankete göre halkın yaklaşık yüzde 60’ı Corona virüsü salgını nedeniyle şehirlerinde bir kongrenin yapılmasına karşı çıkıyorlar.

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