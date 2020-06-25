Salgın Nedeniyle Demokrat Parti Kongresini Sanal Ortamda Yapacak

Amerika’da Kasım ayında yapılacak başkanlık seçimlerinde Demokrat partiyi temsil edecek aday yapılacak sanal kongreyle belirlenecek. Demokrat Parti’nin adayı olması kesinleşen eski Başkan Yardımcısı Joe Biden, Milwaukee’deki kongrede delegelere seslenecek ancak delegeler salonda değil evlerinden kendisini takip ediyor olacaklar.

Söz konusu karar Corona virüsü salgını nedeniyle alındı. Özellikle son günlerde California, Florida ve Teksas gibi eyaletlerde vaka sayılarında rekor artışlar gözlenmesi yetkilileri sanal kongre düzenlemeye itti.

Demokrat partinin bu kararına karşın Başkan Donald Trump’ın partisi Cumhuriyetçi Parti, geniş katılımlı bir kongre hazırlığı yürütüyor. Başkan Trump’ın yeniden başkan adaylığını 27 Ağustos’ta Florida eyaletinin Jacksonville kentinde kapalı bir salonda binlerce kişinin önünde açıklaması için hazırlıklar sürüyor.

Cumhuriyetçi Parti, daha önce Kuzey Carolina eyaletinin Charlotte kentinde yapılacağı açıklanan kongrenin yerini değiştirmiş oldu. Çünkü Kuzey Carolina Valisi Corona virüsü salgını nedeniyle eyaletlerinde bir kongre düzenlenmesine karşı çıkmıştı.