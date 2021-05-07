HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Salgın nedeniyle görüşemeyen aileler stadyumda buluştu

Salgın nedeniyle görüşemeyen aileler stadyumda buluştu

07.05.2021 10:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının son 24 saatte 782 artarak 579 bin 286'ya çıktığı ABD'de kovid-19 salgınının başlamasından bu yana bir ilk yaşandı ve MetLife Stadyumu'nda Florida'daki yaşlılar New York bölgesinde yaşayan diğer aile üyeleriyle bir araya geldi.

Salgın nedeniyle görüşemeyen aileler stadyumda buluştu

John Hopkins Üniversitesinin derlediği verilere göre, virüs tespit edilenlerin sayısı bir günde 44 bin 915 artarak 32 milyon 558 bin 718'e yükseldi. Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 782 artarak 579 bin 286'ya yükseldi.

California 3 milyon 750 bini aşkın vaka sayısıyla ülkede ilk sırada yer alırken, bu eyaleti 2 milyon 906 binden fazla vakayla Texas ve 2 milyon 253 bine yakın vakayla Florida izledi. Virüse bağlı can kaybı sayısı bakımından da California 62 bin 70 ile ilk sırada yer aldı. Bu sayı, New York'ta 52 bin 538 ve Texas'ta 50 bin 471 olarak kayıtlara geçti.

107 MİLYONDAN FAZLA KİŞİYE İKİNCİ DOZ AŞI YAPILDI

ABD'de Kovid-19 aşılama istatistiklerini takip eden Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezine (CDC) göre, 148 milyona yakın kişiye ilk doz, 107 milyonu aşkın kişiye ikinci doz Kovid-19 aşısı yapıldı.

Salgında vaka ve ölü sayısında dünyada ilk sırada bulunan ABD'yi 21 milyon 77 bini aşkın vakayla Hindistan ve 14 milyon 930 binden fazla vakayla Brezilya izliyor. Kovid-19 kaynaklı can kaybında ise ABD'yi 414 bini geçen ölü sayısıyla Brezilya, 230 binden fazla can kaybıyla Hindistan takip ediyor.

YAŞLILAR, SALGININ BAŞINDAN BU YANA GÖREMEDİKLERİ AİLELERİYLE BİR ARAYA GELDİ

ABD'nin New Jersey eyaletindeki MetLife Stadyumu'nda düzenlenen "Ailelerin bir günü" isimli etkinlikte, Florida'daki yaşlılar, New York bölgesinde yaşayan diğer aile üyeleriyle, Kovid-19 salgınının başlamasından bu yana ilk kez bir araya geldi.

SONBAHARDA YÜZ YÜZE EĞİTİME GEÇİLMESİ BEKLENİYOR

ABD Eğitim Bakanı Miguel Cardona, yeni eğitim döneminin başlayacağı sonbaharda ülkedeki bütün okulların yüz yüze ve tam zamanlı olarak açılmasını beklediğini söyledi.

ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (CDC) yetkilileri, duruma göre farklılık gösterse de bir şekilde okulların yüz yüze eğitime dönebileceği, sosyal mesafenin öğrenciler için 2 metre yerine bir metreye düşürülebileceği yönünde açıklamada bulunmuştu.

VIRGINA EYALETİNDE ÖNLEMLERİN HAZİRAN AYINDA KALDIRILMASINA HAZIRLANILIYOR

ABD'de Virginia eyaletinin, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı aşılama çalışmalarının şu anki hızla devam etmesi durumunda, virüs önlemlerini 15 Haziran'da tamamen kaldıracağı açıklandı.

Virginia Valisi Ralph Northam, yaptığı basın toplantısında, aşılama çalışmaları şu anki hızla devam ettiği ve vakalardaki düşüşün de sürdüğü takdirde Kovid-19'a karşı önlemleri tamamen kaldırabileceklerini belirtti.

Northam, "Salgında süreç aşılamalar ve vakalar açısından istediğimiz gibi giderse, Kovid-19 önlemlerini, kapasite sınırlamalarını ve sosyal mesafe kurallarını 15 Haziran'da kaldırabiliriz." diye konuştu.

Maske kullanımı konusunda son kararı ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezinin (CDC) vereceğinin altını çizen Northam, eyaletteki günlük Kovid-19 vaka sayılarının 1000'in altına düştüğünü kaydetti.

Virginia'da halkın yüzde 46'sı en az bir doz Kovid-19 aşısı olurken, yüzde 33'ü de her iki doz aşıyı yaptırdı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNERÖykü Çelik ile İsmail Berhan ayrıldıÖykü Çelik ile İsmail Berhan ayrıldı
Dünyayı alarma geçiren Çin roketi ilk kez görüntülendiDünyayı alarma geçiren Çin roketi ilk kez görüntülendi
Tozları vakumlayıp dertten kurtarıyor! Demirbaş haline geldiTozları vakumlayıp dertten kurtarıyor! Demirbaş haline geldi
Anahtar Kelimeler:
koronavirüs (Covid-19)

En Çok Okunan Haberler

Bakan Soylu'dan canlı yayında önemli açıklamalar

Bakan Soylu'dan canlı yayında önemli açıklamalar

CHP'de 'tecavüz' iddiası! Peş peşe açıklamalar

CHP'de 'tecavüz' iddiası! Peş peşe açıklamalar

Çarpıcı iddia: Bahçeli, Erdoğan'ı 'Başbakan' yapmak istiyor

Çarpıcı iddia: Bahçeli, Erdoğan'ı 'Başbakan' yapmak istiyor

Bakan Çavuşoğlu tartışma yaratan ifadesine açıklık getirdi

Bakan Çavuşoğlu tartışma yaratan ifadesine açıklık getirdi

Bakan Elvan'dan 128 milyar dolar açıklaması

Bakan Elvan'dan 128 milyar dolar açıklaması

Bu etin kilosu 10 bin lira!

Bu etin kilosu 10 bin lira!

İlginizi Çekebilir

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

Bakan Koca aşı anlaşmalarını açıkladı

Bakan Koca aşı anlaşmalarını açıkladı

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Sinop’ta nöbetçi optisyen uygulaması başladı

Sinop’ta nöbetçi optisyen uygulaması başladı

Sosyal medya '128 dolar' paylaşımlarını konuşuyor

Sosyal medya '128 dolar' paylaşımlarını konuşuyor

Tek tek tespit edildi! Markete çocuklarıyla gidenlere ceza yağdı

Tek tek tespit edildi! Markete çocuklarıyla gidenlere ceza yağdı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.