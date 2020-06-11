Salgın Nedeniyle Malezya da Bu Yıl Hac Ziyaretini Yasakladı

Malezya, Corona virüsü salgını nedeniyle bu yıl vatandaşlarının Hac ziyareti yapmasına izin vermeyeceğini açıkladı. 32 milyon nüfusu bulunan ve nufüsunun çoğunluğu müslüman olan Malezya’dan, her yıl onbinlerce kişi Hac ziyareti için Suudi Arabistan’a gidiyor.

Ülkeye Suudi Arabistan tarafından verilen kotalar nedeniyle Malezya’da, Hac ziyaretinde bulunmak isteyen bir kişinin yaklaşık 20 sene sıra beklemesi gerekiyor.

Malezya bu yıl Hac ziyaretine izin verilmeyeceğini açıklarken Suudi Arabistan da henüz Hac ile ilgili nihai kararını açıklamış değil. Suudi Arabistan dünyayı etkileyen Corona virüsü salgını nedeniyle Hac ve Umre ziyaretlerini askıya almış durumda.

Malezya gibi komşu ülke Endonezya da bu yıl vatandaşlarının Hac’ca gitmesine izin vermeyeceklerini açıklamıştı.

Türkiye de bu yıl yapılacak Hac ziyareti konusunda, Suudi Arabistan yönetiminin kararını bekliyor. Türkiye’de bu yıl Hac görevini yerine getirmek için 2 milyondan fazla kişi başvuruda bulunarak kuraya katılmıştı.

Suudi Arabistan’ın bu yıl Hac ziyaretine izin verip vermeyeceği, verecekse de kaç kişiyi kabul edeceği, Corona virüsü salgını nedeniyle henüz belirsizliğini korumaya devam ediyor.

