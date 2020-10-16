Salgın Nedeniyle Şükran Günü ve Tatillerde Biraraya Gelmeyin Uyarısı

ABD’de bulaşıcı hastalıklar alanında en üst düzey yetkili Dr. Anthony Fauci, yaklaşan Şükran Günü’ne işaret etti ve Amerikalıların bu yıl geleneksel toplanma ve yemeklerden vazgeçmelerini tavsiye etti.

Dr. Fauci, bu hafta katıldığı iki ayrı televizyon programında yaptığı açıklamalarda, bu yıl salgın nedeniyle tatil döneminde kalabalık aile ziyaretlerinde bulunmanin iyi bir fikir olmayacağını söyledi.

CBS kanalı akşam haberlerinde Dr. Fauci “Akrabalarınızla uçağa binip, seyahat edip biraraya gelmeyi konuştuğunuzda, havaalanında, uçakta salgın riskine maruz kalacaksınız ve sonra eve gidip onlarla biraraya gelip Şükran Günü kutlayacaksınız. Bu konuda dikkatli olmalısınız” dedi.

Fauci özellikle ailelerdeki yaşlı bireylerin risk grubunda olduğunun göz önünde bulundurulması gerektiğini de hatırlattı.

Kendisi de 79 yaşında olan Dr. Anthony Fauci, kendisinin de bu yıl Şükran Günü’nde çocuklarıyla biraraya gelmeyeceğini söyledi. Çocuklarının 3 ayrı eyalette yaşadıklarını ve biraraya gelmek için hepsinin uçakla seyahat etmesini gerektiğini söyledi ve çocuklarıyla konuşarak bu riski almama kararı verdiklerini anlattı.

Fauci’nin uyarısından hemen bir gün önce ABD Salgın Hastalıklar Kontrol Merkezi de bir uyarı da bulunarak küçük gruplar halinde toplanmaların salgının yayılmasında ciddi bir tehlike oluşturduğuna işaret etti.

ABD’de Şükran Günü olarak bilinen gün 1621 yılından buy ana kutlanıyor ve bu günde ülke içerisinde milyonlarca insan aileleri ve sevdikleriyle biraraya gelmek için seyahet ediyorlar.

