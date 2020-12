Salgın New York’u 'Hayalet Kent'e Dönüştürdü

New York dünyada Corona virüsünden en fazla can kaybı kaybının yaşandığı ve en fazla vakanın kayıtlara geçtiği kentlerin başında yer aldı. New York, 2020 yılında salgın hastalık dışında protestolar, artan suç grafiği ve ekonomik sıkıntılarla boğuştu. “Hiç uyumayan şehir” diye anılan New York, adeta 'hayalet' bir kente dönüştü. New York, 2020 yılında ciddi bir ekonomik kayba uğradı. Kenti ayakta tutan eğlence, restoran ve hizmet sektörünün yüzde sekseninden fazlası iş yapamaz hale geldi. Hizmet sektöründe çalışan yüzbinler işsiz kaldı. Kentin sembollerinden sarı taksiler sokaklardan çekildi. Kentten göç edenlerin sayısı milyonu aştı. Yüzlerce ünlü mağaza zinciri kentte bini aşkın şubesini kapattı. Kentin yüz yılı aşkın ünlü tarihi markaları iflas etti. New York eyaletinde, yılın son günü itibariyle kaydedilen vaka sayısı bir milyonu buldu. New York’ta ölü sayısı da 38 bin 681 kişiye ulaştı. Sadece New York kent sınırları içinde yıl sonu itibariyle salgın hastalıktan yaşamını yitirenlerin sayısı 25 bini aştı. Yetkililer New York’un, Long Island, Westchester gibi banliyoları, komşu eyaletleri New Jersey ve Connecticut’ın kente yakın sınırları da hesaba alındığında ölü sayısının 40 bini aştığı görüşünde.

Yetkililer ikinci dalgayı yaşayan New York’ta, vaka ve ölü sayısının yeni yıldan sonra artacağı tahminini dile getiriyor. New York Valisi Cuomo tatil sonrası yeni verileri değerlendirerek yeniden kapanma kararı alabileceklerini belirtiyor. Pandeminin yeni merkezi New York New York’ta ilk Corona virüsü vakası, geçtiğimiz 1 Mart tarihinde kayıtlara geçti. 3 Mart’ta Brooklyn’de yaşayan 82 yaşındaki bir kadının salgın hastalık nedeniyle yaşamını yitirdiği açıklandı. Dünyada henüz Corona virüsü küresel bir salgın olarak ilan edilmemişti ancak New York Valisi Andrew Cuomo 7 Mart’ta eyalet genelinde salgın hastalık yüzünden eyalette “olağanüstü hal” ilan ettiğini açıkladı. Dünyanın hiç tanımadığı bu yeni salgın hastalık New York’un banliyölerinden Westchester bölgesinde saptanan vakalarla bir anda tırmanmaya başladı. Vali Cuomo, 10 Mart tarihinde bu bölgeyi kapattığını duyurdu. 11 Mart tarihinde Dünya Sağlık Örgütü, Corona virüsünün küresel bir salgın hastalık olduğunu açıkladı. Dünyada salgın hastalığın en fazla can aldığı ülke ABD’nin batısındaki Washington eyaletinde salgın hastalığa bağlı can kayıpları yaşanmıştı ancak New York bir anda artan vaka sayıları ve ölümlerle bir anda ülkede pandeminin merkezine dönüştü.

“Mümkünse işe gitmeyip evde kalın” Dünyanın hiç tanımadığı bu salgın hastalıkla mücadelede New York’ta yetkililer de ne yapacaklarını bilmiyordu. Yetkililer ilk anda bir dizi önlem almaya başladı. Önce 500'den fazla kişinin katılacağı tüm etkinlikler iptal edildi. Daha sonra da bu tür etkinliklerin kapasitesinin yarıya düşürülmesi kararı alındı. New York Belediye Başkanı Bill de Blasio New York kentinde Corona virüsü tespit edilen 20 kişinin karantina altında olduğunu açıkladı. New York Belediye Başkanı, salgınla ilgili sayıların artmasından endişe ettiklerini belirterek gerekirse bazı okulların geçici olarak kapatılabileceğini söyledi. Başkan de Blasio, kendisini hasta hisseden New Yorklular'ın işe gitmeyip mümkünse evde çalışmalarını, otobüs ve metro gibi toplu taşıma araçlarını kullanmamaları çağrısında bulundu. Kentte yaşanan panik iptallere yol açtı Birleşmiş Milletler'in New York’taki genel merkezi, Corona virüsü endişesi nedeniyle ziyaretçilere kapandı. Belediye Başkanı Bill de Blasio, Manhattan’da 1762 yılından beri geleneksel olarak yılın her Mart ayında yapılan St. Patrick Günü Yürüyüşü'nün iptal edilebileceğini söyledi.

Broadway şovlarıyla ilgili bazı önlemler alınmasının planlandığı, bazı oyunların iptal edilebileceği belirtildi. Otomotiv sektörünün önde gelen fuarlarından New York Auto Show salgın nedeniyle iptal edildi. New York’ta toplu taşımacılık araçları metro, feribot, otobüs ve eyaletler arası banliyö trenlerinde yolcu kapasitesinin büyük bir oranda azaldığı belirtildi. Dünyanın önde gelen Kriminal Araştırma Üniversitesi John Jay College öğrencilerinden birinde Corona virüsü tespit edilmesinin ardından öğrenime ara verildiği açıklandı. Kapanmalar başlıyor New York’un her köşesinden kötü haberler gelmeye başladı. New York’ta alınan ilk tedbirlerin, henüz çok az tanınan bu yeni salgın hastalıkla mücadelede yeterli olmadığının anlaşması sonrasında ise yetkililer yeni ek tedbirler alınması konusunda görüş birliğine vardı. İlk olarak 15 Mart’ta New York’taki tüm okullar kapandı. Alınan tüm önlemlere rağmen virüsün yayılması ve ölümler engellenemiyordu. Daha radikal kararların alınması gerekiyordu ve yetkililer 20 Mart tarihinden itibaren New York’ta zaruri hizmet verenler hariç tüm işyerlerini tamamen kapatma kararı aldı. New Yorklular'a evinizden gerekmedikçe kalmayın çağrısı yapıldı.

Salgın New York'u vurdu Mart’ın son haftasına girildiğinde vaka sayısı 30 bini aşmış, yaşamını yitirenlerin sayısı da üç yüz kişiye yaklaşmıştı. Vali Cuomo, salgının ülkede en fazla New York eyaletini vurduğunu söyledi. New York’taki Corona virüsü vaka sayısının binlerce olduğunu tahmin ettiğini belirtti. New York Belediye Başkanı Bill de Blasio da Vali Cuomo ile benzer görüşleri ifade etti. Başkan de Blasio, “Önümüzdeki hafta New York kentinin beş ayrı bölgesinde sayıları binlerle ifade etmeye başlayacağız” dedi. Askeri hastane gemisi New York’a gönderildi ABD Başkanı Donald Trump, New York’a bin yataklı askeri hastane gemisinin gönderileceğini açıkladı. Kentte ünlü Central Park ve bazı fuar merkezlerinde sahra hastanelerinin kurulacağı belirtildi. New York’ta alınan tüm önlemlere rağmen artan vaka sayıları hastanede tedavi gören hasta sayısını da arttırdı. Hastanelerin yoğun bakım üniteleri dolmaya başlamıştı ancak yeterince solunum cihazı olmadığı için büyük bir panik başladı. Vali Cuomo, New York’taki tüm hastanelerin test yapabilecek duruma geldiğini, vakaların artması halinde 140 bin yatağa ihtiyaç duyulabileceğini vurguladı, ancak eyaletin sadece 53 bin yatak kapasitesine sahip olduğuna dikkat çekti.

Solunum cihazı ve tıbbi malzeme sorunu Vali Cuomo, en büyük sorunlardan birinin solunum cihazı olduğunu yineledi. New York eyaleti ABD’nin diğer eyaletlerinden ödünç solunum cihazı istedi. Vali Cuomo, yatak kapasitesini arttırmak için bazı yeni çalışmalar yaptıklarını, otel, huzurevi, yurt gibi bazı binaların hastanelere dönüştürülebileceğini kaydetti. Eyaletteki en büyük eksikliklerden birinin de solunum cihazı olduğunu belirten Vali Cuomo, “Federal hükümetten 4 bin cihaz geldi. 7 bin cihaz satın aldık. Hala satın almaya devam ediyoruz,” dedi. Virüs New York’ ta binlerce kişiyi öldürmeye başladı. New York Üniversitesi Tıp Fakültesi, son sınıf öğrencilerini, kentin Corona virüsüyle mücadelesine katılmalarını sağlamak için üç ay önce mezun ettiğini açıkladı. Ulusal muhafızlar, Manhattan’daki Bellevue Hastanesi'nin morgunun can kaybının artması durumunda yetersiz kalması ihtimaline karşı hastane önünde geçici morg inşa etmeye başladı. Kentte görev yapan her 200 polisten birinin Corona virüsüne yakalandığı açıklandı.

New York’taki Rikers Adası Hapishanesi'nden de şiddet içermeyen suçlardan hükümlü 300 mahkumun tahliye edileceği belirtildi. Mart ayı sonunda New York’ta bilanço ağırlaşmaya başladı New Valisi Cuomo, ABD’de görevli sağlık çalışanlarından yardım istedi, “New York’a gelin. Yardıma ihtiyacımız var. Daha fazla sağlık çalışanına ihtiyacımız var” dedi. Nisan ayına girildiğinde New York’taki günlük can kaybı rakamları yüzlü rakamlar, vaka sayıları da binli rakamlarla açıklanmaya başlandı. New York’ta kapanmanın etkisiyle binlerce işyeri iflasın eşiğine geldi. Tüm çabalara rağmen New York’ta salgın hastalığa bağlı ölümler engellenemedi. Vali Cuomo, ABD’nin birçok eyaletinden New York’a yardım için gelen gönüllü sağlık çalışanlarına şükran duyduğunu belirterek, “Eyalet dışından 21 bin sağlık çalışanı New York’a yardıma gelmek için gönüllü oldu. Bu çok onur verici bir durum. New Yorklular bu iyiliği unutmayacaktır. Biz bu durumu atlatacağız. Size söz veriyorum sizin de ihtiyaç duyduğunuz zaman ilk başta ben olmak üzere yanınızda olacağız. Sizlere minnettarız” dedi.

Vali Cuomo, New York’ta 85 bin gönüllü sağlık çalışanının bu felakete karşı destek verdiğini belirtti. New York’ta şartlar giderek ağırlaşıyor Belediye Başkanı Bill de Blasio, önümüzdeki haftalarda şartların daha da ağırlaşacağını söyledi. New York’ta Nisan ayında ölü sayısı günde 800 kişiye kadar yükseldi Eyaletteki vaka ve ölümlerin neredeyse yüzde 95'inin New York kenti ile banliyoları Long Island ve Weschester bölgelerinde olduğu kaydedildi. “Solunum cihazlarını bize ödünç verin” New York Valisi Cuomo, hastanelerin Corona virüsü hastaları için yoğun bakım ünitelerine dönüştüğünü belirterek, çok sayıda solunum cihazına ihtiyaç duyduklarını birçok ayrı kaynaktan satın alma girişimlerinin sürdüğünü söyledi. Cuomo, “Eyalette daha az ihtiyaç sahibi hastaneler ve özel sektörden solunum cihazı gibi tıbbi ekipmanlarına gerektiğinde el koyarak bu üniteleri New York’ta daha acil ihtiyacı olan hastanelere dağıtmak için kararname imzalayacağım. İnsanların ölmesine izin vermeyeceğim” dedi. Vali Cuomo, ABD’deki diğer eyaletlere de, ellerindeki solunum cihazlarını New York'a göndermeleri çağrısında bulunarak, “Elinizdeki solunum cihazlarını bize ödünç verin. Gerekirse satın bize. Ya parasını verelim ya da ödünç verin, New York krizde” dedi.

Maskeler karaborsada satılıyor New York’ta yaşam şartları salgın hastalık yüzünden giderek ağırlaşmasıyla birlikte kentte maske sıkıntısına neden oldu. Kentte maske sıkıntısı yaşanmaya başladı. Maskeler karaborsada fahiş fiyatlara satıldı. Kentte yaşanan maske sıkıntısına çözüm için New York Belediyesi’nin önerisi, halkın yüzlerini atkı ve benzeri kumaşlarla kapatmaları yönünde oldu. New York’ta sayıları binlerle ifade edilen polis, itfaiyeci, sağlık çalışanları ve çok sayıda ulaştırma görevlisinin de salgın hastalığa yakalandığı kaydedildi. New York’ta görevli her altı polisten birinin ya salgın hastalığa yakalandığı ya da hasta olduğu için çalışamadığı belirtildi. New York’ta yeni tedbirler devrede Kentteki çocuk parkı ve spor sahalarının tamamen kapatılmasının ardından New York’ta sosyal mesafenin sağlanması için yeni tedbirler alındı. Zaruri ihtiyaç sağladıkları için açık tutulan işletmeler için de yeni kurallar getirildi. Yüzlerce kişinin aynı anda alışveriş yapabildiği süpermarket, eczane ve diğer mağaza zincirlerinde yeni tedbirler çerçevesinde kısıtlı sayıda kişi aynı anda alışveriş edebiliyor.

Sayılarda düşüş New York’ta alınan önlemler neticesini vermeye Nisan ayı sonundan itibaren vermeye başladı. Mayıs ayında yükselen vaka ve can kaybı eğrisi hızlı bir düşüşe geçti. Ölü sayıları birkaç yüzle ifade edilmesine rağmen uzun bir süre sonra hiç bilinmeyen bir virüsle mücadelede tünelin az da olsa ucu görünmeye başlamıştı. New York Valisi Cuomo, Corona virüsüne bağlı olarak bir gün içinde 200’den az can kaybının yaşandığına işaret ederek, vaka sayısında azalmalar görülen, belirledikleri sağlık kriterlerine uyan eyaletin kuzeyindeki beş ayrı bölgede işyerlerinin getirdikleri yeni kurallarla yeniden açılacağını açıkladı. “61 milyar dolar açığımız var” Vali Cuomo, vaka sayılarının azaldığını ancak New Yorklular'ın sayıların azalması nedeniyle bu virüsü hafife almamaları gerektiğini belirtti. Cuomo, “Virüs hep bizi yanılttı. Çin’den geldiğini zannettik, Avrupa’dan gelmiş. Bu virüs yaptığımız tespit ve çalışmaları tersine çeviren hareketlerde bulundu” dedi. New York eyaletinin 61 milyar dolar açık verdiğini de belirten Vali Cuomo, federal yardım çağrısını yineledi. Vali Cuomo, “Washington harekete geçmeli, akıllı ve hızlı olmalı. New York eyaletinde 61 milyar dolarlık bir açığımız var. Eğer bu açığı kapatmazsak o zaman okullar, hastaneler kapanır. Polis ve itfaiyeciler çalışamaz” dedi.

“New York için mükemmel bir gün” New York Belediye Başkanı de Blasio, kentte son 24 saatte hastaneye kaldırılan kişi sayısının 59'a indiğini, hastanelere yeni başvurular, yoğun bakım hastaları ve pozitif testlerin yüzdesinin düştüğünü belirterek, “Rakamların düşmesi doğru bir şekilde mücadele verdiğimizin ve insanların hayatlarını kurtardığımızın göstergesi. Virüsle mücadelede çok büyük ilerlemeler kaydettik. Bugün New York için çok güzel bir gün, mükemmel bir gün” dedi. “New York Haziran'ın ilk iki haftasında yeniden açılabilir” New York Belediye Başkanı Bill de Blasio, kentte ekonominin Haziran ayının ilk iki haftası içinde yeniden açılabileceğini söyledi. De Blasio, ellerindeki verilerin, New York kentinde ekonomik faaliyetlerin Haziran ayının ilk yarısında yeniden başlatılabileceğine işaret ettiğini söyledi. Bill de Blasio, New York’un hastaneye kaldırılma sayıları, yoğun bakım ünitelerinde yatan hasta sayısı, solunum cihazına bağlı hasta sayısı gibi çeşitli verilerle değerlendirilen eyaletin yedi kriterini yakın bir zamanda tamamlayabileceğini belirterek, ''Kentin aşamalı olarak yeniden açılmasının Haziran ayının ilk yarısında başlayacağını düşünüyorum. Bu tarih 1 ile 15 Haziran arasında bir tarihte olabilir'' dedi.

Başkan de Blasio, New York’un dört aşamalı yeniden açılma planının ilk aşamasında, inşaat, imalat ve toptan tedarik zincirleri ve kapıdan perakende satış yapan dükkanların yeniden açılabileceğini belirtti. Başkan de Blasio, New York’ta her dört kişiden birinin yiyecek yardımına muhtaç olduğunu da belirterek, belediyenin 60 günde 32 milyon hazır yemek dağıttığını kaydetti. De Blasio, “Salgın hastalıkla birlikte kentte yiyecek yardım talebi ikiye katlandı. Günde iki milyon kişi yiyecek yardımı alıyor. Bu her dört New Yorklu'dan biri demek” diye konuştu. New York plajlarında denize girme yasağı Hava sıcaklarının aniden artmasıyla New Yorklular'ın kentin plajlarına akın etmeleri yetkilileri yeni önlemler almak zorunda bıraktı. Kent sınırlarındaki plajlarda 1 Temmuz tarihine kadar denize girme yasağı ilan edildi. Başkan de Blasio, “Coney Island ve Rockaway plajları da dahil olmak üzere kentin plajları sadece sahilde yürüyüş yapmak isteyen semt sakinleri tarafından kullanılabilecek. Denize girilmeyecek. Plajda parti yapılmayacak. Kalabalıklar oluşturulmayacak ve sosyal mesafe kurallarına uyulacak'' dedi.

Başkan de Blasio, kentin diğer bölge ve semtlerinde yaşayan New Yorklular'a, kentteki plajlara gitmemeleri çağrısında bulundu. De Blasio, en büyük endişelerinin, hava sıcaklığının artmasıyla birlikte kentin diğer bölgelerinden plajlara gelmek için metrolarda oluşacak aşırı kalabalığın salgın hastalığın bulaşma riskini arttırması olduğunu kaydetti. Tüm uyarılara rağmen New York’taki denize girme yasağına uyulmadı. New York plajları tıka basa doldu. Yeni açılan restoranlarda ise tüm uyarılara rağmen maske ve sosyal mesafe kurallarına uyulmadı. Tüm bunlar sonbaharda yeni başlayacak ikinci dalganın sinyaliydi. Vali Cuomo:”Bir imkansızı başardık” Haziran ayının üçüncü haftasında Vali Andrew Cuomo 111 gündür aralıksız olarak düzenlediği günlük basın toplantılarına son vereceğini belirterek, ''Salgın hastalıkla mücadelede üç ayda imkansızı başardık. Hepimizin birlikte gerçekleştirdiğimiz bu inanılmaz başarıdan aşırı derecede gurur duyuyorum. Ekonomiyi yeniden açtık, birçok hayat kurtardık. New York, zaman zaman kaybedebileceği bir savaş olan COVID-19'a karşı hiç yılmadan bir savaş verdi. Mart ayında, hayat kurtarmak için yeterli hastane yatak kapasitesi yoktu. Solunum cihazlarının sayısı yetersizdi. Hayat kurtaracak solunum cihazı bulmak neredeyse imkansızdı. Nisan ortasında günde yaklaşık 800 New Yorklu'nun öldüğü günler yaşadık. Bugün New York ülkedeki en fazla testin yapıldığı eyalet” diye konuştu.

Diğer eyaletlerden New York’a gelenlere zorunlu karantina Vali Cuomo, ülkenin diğer eyaletlerinde Corona virüsü vakalarının arttığını ancak New York’ta vaka sayılarının azaldığını kaydederek, “Diğer eyaletlerde vaka sayısı artıyor. Diğer eyaletlerden New York’a gelen kişiler eyalette Corona virüs vakalarını yeniden tetikleyebilir. Bunun için salgın hastalığın yoğun olduğu sıcak noktalardan New York’a gelecek kişilere 14 günlük karantina uygulama kararı alabiliriz” dedi. New York kentinde ekonominin yeniden açılması için ikinci aşamaya Pazartesi gününden itibaren geçileceğini belirterek, “New York ekonomisinin büyük bir kısmı Pazartesi gününden itibaren yeniden açılacak” dedi. Kısıtlamalar yavaş yavaş kaldırılıyor New York’ta, dört aşamalı yeniden açılma planının ikinci aşamasında dışarıda oturma yeri olan restoran ve barlar sosyal mesafe kurallarına uymak şartıyla ve kapasitesini azaltarak hizmet vermeye başlarken, kuaför ve berber salonları, tırnak bakımı ve masaj gibi hizmetler dışında kapılarını müşterilerine yeniden açtı.

New York’ta, ilk aşamada 400 bin, ikinci aşamada ise 300 bin kişi yeniden işlerine döndü. Kentin yaklaşık iki-üç hafta sonra açılımın üçüncü aşamasına geçmesi beklenirken New York Belediye Başkanı Bill de Blasio, sürpriz bir açıklama yaptı. De Blasio, New York’ta ekonominin yeniden açılması için belirlenen dört aşamanın üçüncüsüne 6 Temmuz’dan itibaren geçileceğini söyledi. Denize girme yasağı sona eriyor New York Belediye Başkanı de Blasio, restoranların iç bölümlerinde yüzde elli kapasiteyle hizmetin yeniden başlayacağını, kentteki basketbol, futbol sahaları, tenis kortları ve diğer spor aktivitelerinin de yeniden başlayacağını belirtti. Aşırı hava sıcaklar yüzünden plajlara akın eden New Yorklular getirilen denize girme yasağı nedeniyle sadece güneşlenmekle yetiniyordu. New York’taki plajların tamamında denize girme yasağının, 1 Temmuz’dan itibaren sadece cankurtaranların görev yaptığı 10.00 ile 18.00 saatleri arasında kalkacağını açıklandı. Protestolar ve yağma 25 Mayıs’ta Minneapolis kentinde George Floyd adlı siyah Amerikalı'nın polis tarafından gözaltına alınırken hayatını kaybetmesi üzerine başlayan protestolar ülke geneline yayıldı.

New York’ta da başlayan protestolar kentin aylardır ölümcül virüse karşı sürdürdüğü mücadele sırasında kentin her tarafına giderek yayıldı. New York polisinin barışçı protestoculara şiddet uygulaması olayları daha da arttırdı. Kentte sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Sokağa çıkma yasağının ilk gecesinde New York’un çeşitli semtlerindeki ünlü mağazalar yağma edildi. Protestolar, şiddet ve salgın hastalık New York’ta yaşamı felç etti. Kentte artan silahlı saldırı, gasp ve hırsızlık olayları yüzünden Haziran ayına gelindiğinde yüz binlerce kişi kenti terk etmek zorunda kaldı. İkinci dalga endişesi büyüyor New York Valisi Andrew Cuomo da eyalette, Corona virüsü nedeniyle hastanede yatanların sayısının ilk kez binin altına düştüğünün müjdesini verdi. Vali Cuomo, sosyal mesafe, maske takılması gibi alınan tedbirlere uymayanlara para cezası vereceklerini de hatırlattı. ABD'de Corona virüsü salgınının ilk zamanlarında merkezi konumunda bulunan New York'a da ikinci dalganın gelmesinden endişe ettiklerini açıkladı.

Kentte, Corona virüsü ölümlerinin azalarak sıfıra inmesi sevindirici olarak değerlendirilse de New Yorklular'ın büyük bir bölümü yaz sonu ikinci bir Corona virüsü dalgasının geleceği görüşündeydi çünkü yaz ortasında kentte virüs adeta unutulmuştu. Plaj, restoran ve barlar yeniden tıka basa dolmuştu. Silahlı çatışmalar katlanarak artmaya başladı Yetkiler, uzun bir süredir azalan suç oranlarıyla huzur kentine dönüşen New York’ta geçtiğimiz Haziran’da işlenen suç oranlarının, silahlı şiddetin zirveye çıktığı 1996 yılının haziran ayındaki seviyesine geldiğini açıkladı. New York Belediye Başkanı Bill de Blasio, kentte artan şiddet olaylarına karşı mücadele için görevli polis sayısını iki katına çıkartacaklarını açıkladı. Belediye Başkanı de Blasio, son günlerde silahla vurulma olaylarının artışına şehir ekonomisini tahrip eden Corona virüsü salgınının neden olduğunu belirterek, “Son günlerde yaşadıklarımız çok kötü. Ne yazık ki geçmişte gördüğümüz ve daha önce mücadele etmek zorunda kaldığımız şeylerle yeniden karşı karşıya kaldık ve bunlarla tekrar mücadele edeceğiz. Salgın hastalık hayatın her yönünü değiştirdi. Her zamanki gibi işlerle uğraşmıyoruz. New York Polis Teşkilatı’nın (NYPD) üzerine hiç olmadığı kadar yük bindi" dedi.

Trump: “Maalesef New York kontroldan çıktı” Bu arada New York’ta şiddet olaylarının artmasına ABD Başkanı Donald Trump da yorum yaptı. Başkan Trump, New York Belediye Başkanı de Blasio’nun, Beşinci Cadde’de Trump Tower’ın önüne ‘‘Siyahların Hayatı Önemlidir’’ sloganı yazılmasına katılmasını eleştirerek, ‘‘New York'ta son bir haftada silahla vurulma oranları yüzde 358 arttı. Buna inanmak zor, ama bütün zamanlarını Trump Tower’ın önüne ‘Siyahların Hayatı Önemlidir’ yazmaya harcıyorlar. Zamanlarını başka şeyler yaparak geçirmeliler. New York Polis Teşkilatı’ndan emekli edilenlerin sayısı dörde katlandı. Geçen ay 300 kişi silahla vuruldu. Maalesef New York kontrolden çıktı” dedi. Uzmanlar, New York’taki silahlı saldırı ve cinayetlerdeki artışın Corona virüsü salgını nedeniyle arttığını vurguladı. Uzmanlar salgın hastalığın, yoksulluk, konut sıkıntısı, işsizlik ve açlık gibi sorunları daha da tetiklediğini belirtti. “Salgın hastalıkla mücadelede New Yorklular da kendilerine düşeni yapmalı”

Kasım ayına gelindiğinde New York Valisi Cuomo, Corona virüsü salgınının ülke genelinde her geçen gün daha da kötüleştiğini, sonbaharda vaka sayılarının yükseldiğini kaydetti. Vali Cuomo, harekete geçip bazı kararlar aldıklarını ancak New Yorklular'ın da salgın hastalıkla mücadelede kendilerine düşeni yapmak zorunda olduklarını belirtti. Vali Cuomo, "Maske takın. Testinizi yaptırın. Hazırlanan sağlık raporlarını takip edin. Bu konuyu ciddiye alın” dedi. Cuomo, 37 günlük tatil sezonunda ellerindeki çeşitli senaryolara göre vaka sayısında yüzde 20 artış olabileceğini belirtti; bu olası artışla eyaletin bazı bölgelerinde ulaşılabilecek vaka sayılarını grafiklerle anlattı. “New York’ta pozitif test oranı yüzde 12’ye çıkabilir” Vali Cuomo, son üç haftada eyalet genelindeki Corona virüsü vaka sayısının yüzde 128 arttığını belirterek, “Çok dikkatli olmalıyız. Şükran Günü'nden yeni yıla kadar uzanan 37 günlük tatil sezonunda, şu andaki vaka oranının yalnızca yüzde 20'si kadar artış olması, eyalet genelinde Ocak ayı başlarında pozitif test oranının yüzde 12’ye çıkmasına neden olacak. Bugün pozitif test oranımız yüzde 2,9. Yüzde 12’lik bir pozitif test oranıyla karşı karşıya kalabiliriz. Bu da çok büyük bir sorun" dedi.

Restoranlar yeniden kapanıyor Tatil sezonunda vaka ve can kaybı sayısının artmasıyla birlikte New York’ta restoranların kısıtlı servis yapan iç mekanları yeniden kapatıldı. New York Valisi Andrew Cuomo, restoranların kapalı mekanlarına getirilen yeni kısıtlamanın ciddi bir ekonomik sıkıntı yaratacağının farkında olduklarını belirterek, "Bu dönemi atlatmalıyız. Bu dönemi ne kadar hızlı atlatırsak, tüm işletmeler o kadar hızlı yeniden açılabilir" diye konuştu. New York’taki yerel medyada da, Cuomo’nun aldığı son kısıtlama kararı için, "Hiçbir gerekçesi olmadan alınan bir karar” yorumu yapıldı. Yorumlarda, Cuomo’nun zaten çok zor durumda olan sektöre büyük bir darbe vurduğu kaydedildi. ABD’de ilk aşı New York’ta vuruldu ABD’de Corona virüsüne karşı vurulacak aşıların dağıtımı, bugün ülke genelinde tüm eyaletlerde başladı. Ülke tarihinin en büyük aşılama kampanyasında ilk aşı, salgında 35 binden fazla kişinin yaşamını yitirdiği New York’ta bir hemşireye yapıldı. New York Belediye Başkanı Bill de Blasio, mekanlarda yemek yemenin ötesinde yeni tedbirler alabileceklerini belirterek, “New York, yeniden tamamen kapanabilir" dedi.