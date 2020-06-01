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Salgın Önlemleri İçin Kapatılan Tarihi Kapalıçarşı Açıldı

01.06.2020 20:34 | Son Güncelleme

Corona virüsü önlemleri kapsamında 23 Mart’ta kapatılan tarihi Kapalıçarşı bugün yeniden açıldı. Kapalıçarşı’nın açılışı nedeniyle Nuruosmaniye kapısında bir tören düzenlendi. Açılış sonrası VOA Türkçe’ye konuşan çarşı esnafından kimileri geleceğe umutla bakarken kimileri karamsar konuştu

Salgın Önlemleri İçin Kapatılan Tarihi Kapalıçarşı Açıldı

Corona virüsü önlemleri kapsamında 23 Mart’ta kapatılan tarihi Kapalıçarşı bugün yeniden açıldı. Kapalıçarşı’nın açılışı nedeniyle Nuruosmaniye kapısında bir tören düzenlendi. Törene İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Fatih Belediye Başkanı M. Ergün Turan ve Kapalıçarşı Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Kurtulmuş katıldı.

Açılış sonrası VOA Türkçe’ye konuşan Kapalıçarşı esnafından kimileri geleceğe umutla bakarken kimileri karamsar konuştu.

“Kapalıçarşı şu an en tehlikeli yer”

40 yıldır Kapalıçarşı’da dükkanı olan Bahadır Tanrıverdi, esnafın bu seneden bir şey beklememesi gerektiğini savundu; “Maalesef hiçbir beklentimiz yok, bu sene burada turizm bitti. Esnaflar sadece gidip gelecek. Çoğu esnaf dükkanı açmadı bile. Biz de evde sıkıldığımız için geldik. Kapalıçarşı en tehlikeli yer çünkü kimin girdiği kimin çıktığı belli değil” dedi.

“Uçuşlar açılsa dahi kimse gelmek istemeyecek”

Çarşıda 30 yıldır çanta mağazası olan Selim Sözer de umutlarının bu sene çok olmadığını belirtti.

Sözer, “Beklentimiz düşük, umudumuz çok fazla yok. Çünkü uluslararası uçuşlar açılmayınca turist gelmeyecek, açılsa dahi gelmek de istemeyecek. Ondan dolayı çok umutlu değilim. Giderlerimiz de aynen devam ediyor. Biriken kira ödemelerimiz için mal sahipleri ile konuşulacak ve bir çare bulunacak diye umuyorum” diye konuştu.

“Karamsar olmaya gerek yok”

25 yıldır Kapalıçarşı’da kuyumculuk yapan Cahit Baş ise geleceğe karamsar bakmayanlardan. Baş, “Hem devlet hem de halk olarak tedbirleri güzel alarak salgının seyrinin aşağı doğru inmesini sağladık. Çarşının açılmayla da umutlarımız yeşerdi, bugün mutluyuz. Geldik, açılışı da yaptık. Sağlığımızı koruduğumuz sürece ekonomimizi hep beraber iyi yerlere getireceğiz. O kadar karamsar olmaya gerek yok. Her şey çok güzel olacak” dedi.

“Psikolojimiz için dükkanların açılması gerekliydi”

Kuyumcu Kadri Veral, çarşıdaki dükkanların açılmasının esnafa psikolojik olarak iyi geleceğini kaydetti.

Veral, “Olumsuz düşünmenin kimseye bir faydası olmaz. Esnaf çok iş yapmak için geri dönmedi zaten. Daha güzel günler göreceğimizi umuyorum. Dükkanların açılmasının sebebi normalleşmeye alışmamız. Psikolojimizin daha iyiye gitmesi için bu gerekliydi. Turiste dönük iş yapan esnaflar da elbette yurtdışı uçuşların açılmasıyla birlikte iş yapmaya başlayacaktır” ifadelerini kullandı.

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