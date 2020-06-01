Salgın Önlemleri İçin Kapatılan Tarihi Kapalıçarşı Açıldı

Corona virüsü önlemleri kapsamında 23 Mart’ta kapatılan tarihi Kapalıçarşı bugün yeniden açıldı. Kapalıçarşı’nın açılışı nedeniyle Nuruosmaniye kapısında bir tören düzenlendi. Törene İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Fatih Belediye Başkanı M. Ergün Turan ve Kapalıçarşı Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Kurtulmuş katıldı.

Açılış sonrası VOA Türkçe’ye konuşan Kapalıçarşı esnafından kimileri geleceğe umutla bakarken kimileri karamsar konuştu.

“Kapalıçarşı şu an en tehlikeli yer”

40 yıldır Kapalıçarşı’da dükkanı olan Bahadır Tanrıverdi, esnafın bu seneden bir şey beklememesi gerektiğini savundu; “Maalesef hiçbir beklentimiz yok, bu sene burada turizm bitti. Esnaflar sadece gidip gelecek. Çoğu esnaf dükkanı açmadı bile. Biz de evde sıkıldığımız için geldik. Kapalıçarşı en tehlikeli yer çünkü kimin girdiği kimin çıktığı belli değil” dedi.

“Uçuşlar açılsa dahi kimse gelmek istemeyecek”

Çarşıda 30 yıldır çanta mağazası olan Selim Sözer de umutlarının bu sene çok olmadığını belirtti.

Sözer, “Beklentimiz düşük, umudumuz çok fazla yok. Çünkü uluslararası uçuşlar açılmayınca turist gelmeyecek, açılsa dahi gelmek de istemeyecek. Ondan dolayı çok umutlu değilim. Giderlerimiz de aynen devam ediyor. Biriken kira ödemelerimiz için mal sahipleri ile konuşulacak ve bir çare bulunacak diye umuyorum” diye konuştu.