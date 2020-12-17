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  4. Salgın operasyonunda 2 kişi tuvalette yakalandı: 37 bin 800 lira ceza

Salgın operasyonunda 2 kişi tuvalette yakalandı: 37 bin 800 lira ceza

17.12.2020 13:00 | Son Güncelleme:
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Tekirdağ’ın Çerkezköy ilçesinde polis ekipleri dernek lokalini kumarhaneye çevirenlere baskın düzenledi.

Tekirdağ’ın Çerkezköy ilçesinde polis ekipleri dernek lokalini kumarhaneye çevirenlere baskın düzenledi. Yapılan baskında 12 şahsa pandemi kurallarına uymadığı gerekçesiyle toplamda 37 bin 800 lira idari para cezası kesildi.
Tekirdağ’ın Çerkezköy ilçesinde Öztrak Caddesi üzerinde bulunan bir iş yerinin üst katındaki dernek lokaline kumar oynatıldığı ihbarı alınması üzerine baskın düzenlendi. Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonda iş yeri sahibi N.Ç. kapıyı açarken içeride sadece 1 kişinin olduğu görüldü. İçeriden sesler gelmesi üzerine bahse konu odanın açılması istendi. Ancak kapıyı kimse açmadı. Bunun üzerine polis ekipleri çilingir vasıtasıyla kapıyı açtırarak içeri girdi. İçeride 8 kişi olduğu tespit edilirken, 2 kişi de tuvaletten çıkartıldı. Ayrıca içeride poker çipi olarak adlandırılan pullar ve iskambil kağıtları ele geçirildi. Polis ekipleri toplamda 12 şahsa pandemi kurallarına uyulmadığı gerekçesiyle 37 bin 800 lira ceza kesti. İş yeri sahibi N.Ç ise gözaltına alınarak adliyeye sevk edildi.

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