"Salgın Psikolojisi Seçmenleri Sandığa Taşıdı"

Amerika’da yaşayan Türk kökenli siyasetçi Derya Taşkın, ABD’nin Başkan ve Başkan yardımcısını seçmek için oy veren Seçiciler Kurulu'na giren ilk Türk delege oldu. Uzun yıllardır Demokrat Parti üyesi olan Taşkın, New Jersey eyaletindeki 14 delegeden biri olarak görev yapacak.
1995 yılında, annesi ve kızkardeşleriyle New Jersey’de yaşayan babasının yanına gelen Derya Taşkın, lisans eğitimini diplomasi ve uluslararası ilişkilerle ceza hukuku alanlarında aldı. Taşkın, halen yüksek lisans eğitimine devam ediyor. Ama eğitim hayatı, onun aktif siyasette yer almasını engellemiyor.
2015-2018 yılları arasında Paterson Belediye Başkan yardımcılığı görevi yapan Taşkın, son 10 yıldır da Paterson Kütüphane ve Müze Komisyonu’nun yönetim kurulunda. Ayrıca Paterson ve 16 belediyeyi içine alan Passaic kentinde Kadın Statüsü Delegesi görevini de yürüten Taşkın, 2018 yılında Paterson Demokrat Parti delegesi olarak seçildi. Derya Taşkın, son 2 yıldır da Demokrat Parti Kadın Kolları Saymanlık görevinde.
"Oy kullanmaya giden 538 seçmen delegesinden birisi olmak ve bulunduğum bölgede partimin kazanım oy kullanabilmek bir Amerikalı Türk olarak onur verici" diyen Taşkın, duygularını "Uzun yıllardır verdiğim siyasi çalışmaların partim tarafından ödüllendirilmesi başarımı taçlandırıyor" diye ifade ediyor.
Rekor sayıda katılımla Amerikan tarihine damgasını vuran 3 Kasım seçimlerinin Corona virüsü gölgesi altında yapıldığına dikkat çeken Taşkın, salgın psikolojisinin seçmenleri sandığa taşıdığına inanıyor.
"Sağlık kaygıları insanların hayata tutunma çabaları, onları ve hepsini daha ciddi kararlar almaya teşvik etti. Herkes bir birey olduğunu ve oyun önemini öğrendi, her şeyin para olmadığını anladı ve seçime katılım arttı. Amerika bir azınlıklar ülkesi, yıllarca Amerika'nın kalkınması için çalışan bu azınlıklar artık belli konularda daha fazlayı hakettiklerini düşünmeye başladı. Bu pandemi sürecinde herkesin terazisi ve değerleri değişti. Hayatta kalma, saygı ve değerler üzerine oldu. Bundan dolayı Amerika tarihinde bu kadar kişi oy kullandı. Ve bu yılki seçimin değerini arttırdı" diye konuşan Taşkın’ın amacı özellikle gelecek nesil Amerikalı Türkler’e örnek olabilmek. Genç yaşta siyasete atılan Derya Taşkın’a göre, Amerika’da yaşayan Türkler siyaset sahnesinde yeteri kadar aktif rol oynamıyor.
"Daha çok siyasetle ilgilenen, değişim isteyen, faydalı olmak isteyen Amerikalı Türk arkadaşlarımız korkmamalı ve denemeli. Bizim de destek olmamız lazım. Birlik olmamız lazım" diyen Taşkın, resmi olmayan sonuçlara göre seçimi kazanan Demokrat Parti adayı Joe Biden’ın 20 Ocak’ta göreve başlamasının ardından önceliği Corona virüsüyle mücadeleye vereceğini düşünüyor. Derya Taşkın, Türk Amerikan ilişkilerindeyse önemli değişiklikler olmayacağına inanıyor.