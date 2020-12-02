"Salgın Psikolojisi Seçmenleri Sandığa Taşıdı"

Amerika’da yaşayan Türk kökenli siyasetçi Derya Taşkın, ABD’nin Başkan ve Başkan yardımcısını seçmek için oy veren Seçiciler Kurulu'na giren ilk Türk delege oldu. Uzun yıllardır Demokrat Parti üyesi olan Taşkın, New Jersey eyaletindeki 14 delegeden biri olarak görev yapacak.

1995 yılında, annesi ve kızkardeşleriyle New Jersey’de yaşayan babasının yanına gelen Derya Taşkın, lisans eğitimini diplomasi ve uluslararası ilişkilerle ceza hukuku alanlarında aldı. Taşkın, halen yüksek lisans eğitimine devam ediyor. Ama eğitim hayatı, onun aktif siyasette yer almasını engellemiyor.

2015-2018 yılları arasında Paterson Belediye Başkan yardımcılığı görevi yapan Taşkın, son 10 yıldır da Paterson Kütüphane ve Müze Komisyonu’nun yönetim kurulunda. Ayrıca Paterson ve 16 belediyeyi içine alan Passaic kentinde Kadın Statüsü Delegesi görevini de yürüten Taşkın, 2018 yılında Paterson Demokrat Parti delegesi olarak seçildi. Derya Taşkın, son 2 yıldır da Demokrat Parti Kadın Kolları Saymanlık görevinde.