Salgın Sonrası Havayollarında Yeni Dönem: Uçmaya Hazır mısınız?

Corona virüsü salgını kapsamında alınan tedbirler aşamalı olarak gevşetilirken, uçak yolculuklarında da yeni bir dönem başlıyor. Salgının ekonomik etkisini derinden hisseden havayolu sektörü hem yolcularda virüs kaygısını hem de şirketlerin ekonomik kaybını en aza indirmek için farklı çözümler geliştiriyor.

Corona virüsü salgınında en riskli yerler kapalı alanlar. Virüsün yayılması için en elverişli ortamlardan biri de uçak. Havayolu sektörü temsilcilerine göre, salgın döneminde dibe vuran talebin etkisinin aylar, belki de yıllar sürmesi olası. Bu durum havayolu şirketlerini olağandışı önlemler almaya itiyor.

Bazı havayolu şirketleri mürettebat ve yolcuların ateşini ölçmeye, yolcuları termal kamera ile taramaya başlıyor. Ancak Corona virüsü salgınında çok sayıda kişinin semptom göstermediği göz önünde bulundurulduğunda, bu uygulamanın ne kadar etkili olduğu da sorgulanıyor.

Corona sonrası günlük yaşamın parçası haline gelen maskelerse uçak seyahatinin olmazsa olmazı. Ancak maske takmanın zorunlu tutulmadığı yerlerde bu kuralın nasıl uygulanacağı da tartışma konusu.