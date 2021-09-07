Salgın Sonrası İlk Büyük Otomobil Fuarı Münih'te Başladı

Dünyanın en önemli otomobil fuarlarından Uluslararası Otomobil Fuarı IAA, Münih’te kapılarını ziyaretçilere açtı. 2019‘a kadar 70 yıl aralıksız olarak Frankfurt’da düzenlenen, ancak son yıllarda birçok katılımcının etkinliğe katılmamasıyla dikkat çeken IAA, Münih’e taşınarak yeni bir başlangıç yapmayı ve sektörün dünya çapında iddialı aktörlerini yeniden bir araya getirmeyi hedefliyor.

Corona virüsü salgını nedeniyle iki yıl aradan sonra Avrupa'da fiziki olarak açılan ilk otomobil fuarı olan etkinlik, yeni bir konseptle ve formatla, sadece yeni model otomobilleri tanıtmanın ötesinde, taşımacılık, ulaşım ve trafik konularını da kapsadığı için artık IAA olarak değil, IAA Mobility olarak isimlendiriliyor.

IAA Mobility, salgının etkilerinin azaldığı ve otomotiv sektöründe yeniden yükseliş umudunun artığı bir döneme gelmesi açısından da önem taşıyor. 2020‘de otomotiv pazarı Almanya’da yüzde 19 daralırken, satışlar İtalya’da yüzde 28, Fransa’da yüzde 25 seviyesinde geriledi.

ABD ve İspanya’nın otomotiv pazarlarında yüzde 3O’lara varan gerileme görüldü. Türkiye’yse ağır ticari araç satışlarının artması sayesinde neredeyse istisna olarak bir önceki yıla kıyasla, yüzde 60’lık artışla beklentilerin üzerinde bir yıl geçirdi.

Münih’teki fuarın tartışmasız en büyük özelliği, Corona virüsü salgını krizinin yanısıra son yıllarda emisyon hileleriyle kan kaybeden otomotiv sektörünün, iklim dostu ve sürdürülebilir ulaşım araçları, elektrikli ve otonom modellere geçişiyle birlikte imaj tazelemeye girmesi. Her geçen gün daha çok insan elektrikli araç kullanmayı tercih ederken bu ihtiyaca cevap veren elektrikli araç pazarı da gün geçtikçe büyümeye devam ediyor.

Fuarda da, klasik içten yanmalı benzinli veya dizel araçların bir kaç model dışında neredeyse hiç olmaması, buna karşılık elektrikli ve hibrit motorlu birbirinden yeni modellerin başrolü üstlenmesi dikkat çekiyor. Başta Almanya’dan olmak üzere, Avrupalı ve Çinli markaların geniş katılım gösterdiği fuara, Audi, BMW, Cupra, Dacia, Ford, Hyundai, Kia, Leapmotor, Mercedes-Benz, MINI, Polestar, Porsche, Renault, Volkswagen, Koreli Hyundai grubu, Kia ve Genesis ve Çin‘den XPeng markalarının yanısıra, teknoloji ve tedarikçi endüstrisindeki firmalar da dahil olmak üzere toplam 700 şirket katılıyor.

Önümüzdeki 10 yılda, 10 milyon elektrikli otomobilin yollarda olmasını hedefleyen BMW Grup, fuarda BMW iX ve BMW i4'ün yanı sıra MINI Electric Pacesetter ve CE 04 adlı modellerini sergiliyor. Mercedes-Benz’in Türkiye’de de satışta olan GE modeli bundan sonra sadece elektrikli olarak üretilecek. Mercedes, fuarda EQG adlı bu elektrikli otomobil modelinin yanısıra EQE ve yeni Smart SUV modelini de tanıtıyor.

Volkswagen'in yeni elektirikli otomobil modeli ID.Life’ın 2025'de pazara sunulması bekleniyor. Fuarda elektrikli Megane E-Tech modelini tanıtan Renault, bu modelini 2022'nin ilk yarısında satışa sunmayı hedefliyor. Fuarda yer alan firmaların çoğu, 2030 yılına kadar tamamen elektrikli modellerin toplam araç satışlarındaki payını Avrupa'da yüzde 70'lere, Kuzey Amerika ve Çin'de ise yüzde 50'lere çıkarmayı umut ediyor. 2030'a kadar Türkiye’de ise 1 milyona yakın elektrikli aracın yollarda olması bekleniyor.

Fuar yönetimi, özellikle otomobil sektörünü doğrudan etkileyen Corona virüsü salgınıyla birlikte, insanların hareket etme şekillerinin, bireysel ve toplu trafik alışkanlıklarının, seyahat tarzlarının tartışmaya açıldığını ve IAA Mobility’in bu konuları da ele almayı hedeflediğini açıkladı. 2020’de salgının doruk yaptığı aylarda, neredeyse tüm ülkeleri kapsayan karantina günlerinde çoğu iş yerinin evden çalışma uygulamasına geçmesi, okulların kapanması, üretimin yavaşlaması ve hareketliliğin minimuma inmesi sonrasında, CO2 emisyonlarında yüzde 70’lere varan düşüşler, ulaşım sektörünün küresel iklim krizinde ne denli önemli rolü olduğunu da göstermişti.

Sektör uzmanları, IAA Mobility ve benzer fuarların bu konudaki yeni veri ve güncel tartışmaları yansıtmadan ve iklim krizi konusuna girmeden ayakta kalabilme olanağı olmadığını vurguluyor. Bu kapsamda elektrikli minibüs, otobüs, bisiklet, motosiklet, scooter ve uçan ulaşım araçları da tanıtılırken fuara katılan Türk firmalarından TEMSA, elektrikli araçları Avenue Electron ve MD9 electriCİTY'nin yanı sıra, batarya paketlerini de sergiliyor.

IAA Mobility, 12 Eylül’e kadar ziyaret edilebilecek, ancak COVID-19 tedbirleri çerçevesinde alınan önlemler dolayısıyla, sadece Coronavirüs aşısı olmuş, COVID-19 geçirmiş veya PCR test sonucu negatif olan kişiler fuara girebilecek. Uluslararası Otomobil Fuarı, bu yıldan itibaren Münih kentinde iki yılda bir düzenlenmeye devam edecek.

