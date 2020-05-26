Salgın Sürecinde ABD’de Usulsüzlük İhbarları Arttı

ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu’nun (SEC) usulsüzlüklerle ilgili başlattığı işlem sayısı, Mart ayının ortasından Mayıs ayının ortasına kadar geçen süreçte, geçen yılın aynı dönemine oranla yüzde 35 arttı. Uzmanlar, bunun nedeninin Corona virüsü salgını döneminde artan ihbarlar olduğunu söylüyor.

Son iki ay içinde yaklaşık 4 bin usulsüzlük şikayetiyle ilgili işlem başlatan SEC yetkililerinin aktardığına göre, Corona virüsü salgını sürecinde gündeme gelen ihbar ve şikayetler arasında sahte tedaviden federal yardımın uygunsuz kullanımına kadar bir dizi usulsüzlükle ilgili soruşturma başlatıldı.

Bir SEC sözcüsü, “Maalesef dolandırıcılar genelde süregelen pandemide olduğu gibi kendi çıkarları için zorlu dönemlerden faydalanmaya çalışır” dedi.

Uzmanlar, ihbarların artmasını iki ana sebebe bağlıyor. Bu sebeplerin birincisi, salgının yarattığı krizde SEC’in yetkisi altındaki alanlarda ciddi bir usulsüzlük ve dolandırıcılık dalgası oluşması. İkincisiyse, normal şartlar altında patronlarının kendilerinden intikam alacağı korkusu çeken çalışanların rekor seviyeye ulaşan işsizlik nedeniyle artık işverenlerini ihbar etmekten kaçınmaması.