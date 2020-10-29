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Salgın Taksim’deki Kalabalığı Engellemedi

29.10.2020 19:20 | Son Güncelleme

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle resmi tatili fırsat bilenler, salgın riskine rağmen Taksim Meydanı’na ve İstiklal Caddesi’ne akın etti

Salgın Taksim’deki Kalabalığı Engellemedi

Corona virüsü vakalarının son bir haftada yüzde 62 oranında arttığı İstanbul’da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle resmi tatili fırsat bilenler, salgın riskine rağmen Taksim Meydanı’na ve İstiklal Caddesi’ne akın etti. Meydan ve caddede dolaşan insanların zaman zaman sosyal mesafe kurallarına uymadığı bazılarının ise maske takmadığı görüldü.

Türkiye’de Corona vakalarının yüzde 40’ının görüldüğü İstanbul’a gelen Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, dün yaptığı açıklamada İstanbul'da durumun kontrol altına alınmaması halinde salgının korkutucu bir boyuta ulaşacağı uyarısında bulunmuştu. Yapılan uyarılara rağmen insanların dışarıda kalabalık görüntüler oluşturması, bu uyarıların dikkate alınıp-alınmadığı konusunda akıllarda soru işareti bıraktı.

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