HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Salgın tedbirlerini hiçe saydılar, mekanlarını pavyona çevirdiler

Salgın tedbirlerini hiçe saydılar, mekanlarını pavyona çevirdiler

27.02.2021 22:00 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ankara’da iki farklı mekan sahibi, işletmelerini eğlence mekanına dönüştürüp hem kısıtlamaları çiğnediler hem de korona virüs salgınını hiçe saydılar.Çankaya’nın Tunalı Hilmi Caddesi’nde bulunan bir iş hanındaki işyerini pavyona çeviren İ.D.

Ankara’da iki farklı mekan sahibi, işletmelerini eğlence mekanına dönüştürüp hem kısıtlamaları çiğnediler hem de korona virüs salgınını hiçe saydılar.
Çankaya’nın Tunalı Hilmi Caddesi’nde bulunan bir iş hanındaki işyerini pavyona çeviren İ.D. isimli işletme sahibinin mekanından 11’i kadın 18’i erkek toplam 29 müşteri eğlenirken polis ekiplerinin baskınında yakayı ele verdiler. Çankaya İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen operasyonda iş yeri sahiplerinden İ.D. gözaltına alındı. Kuralları hiçe sayan 29 kişiye ve diğer işyeri sahiplerine ise toplam yaklaşık 100 bin lira para cezası kesildi. İşyeri sahipleri hakkında bulaşıcı hastalıklara ilişkin tedbirlere aykırı davranışlarından ötürü adli işlem başlatıldı. İşyerine polis ekipleri tarafından mühür vuruldu.
Bir diğer olay ise Çankaya’nın Sakarya Caddesi’nde yaşandı. İçerisinde 3 garson, 3 yabancı uyruklu kadın ve 5 müşteri bulunan mekana Çankaya İlçe Emniyet Müdürlüğünce baskın düzenlendi. Yabancı uyruklu kadınları sınır dışı etmek için işlemlerin başlatıldığı öğrenilirken, mekanda bulunarak tedbirleri hiçe sayan 11 kişiye ise kişi başı 3 bin 150’şer lira ceza kesildi. Bu iş yerine de polis ekipleri tarafından mühür vuruldu. Olay hakkında adli işlem başlatıldı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNERLady Gaga'ya güzel haberLady Gaga'ya güzel haber
Tarih verildi! Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Putin online katılacakTarih verildi! Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Putin online katılacak
Bimcell müşteri hizmetlerine nasıl bağlanılır?Bimcell müşteri hizmetlerine nasıl bağlanılır?

En Çok Okunan Haberler

Bakan Koca duyurdu: Tedbirler sonuç verdi! Vakalarda hızlı düşüş

Bakan Koca duyurdu: Tedbirler sonuç verdi! Vakalarda hızlı düşüş

Çırılçıplak soyundu! Sosyal medya yıkıldı

Çırılçıplak soyundu! Sosyal medya yıkıldı

Ege'nin 'Maldivleri' satışa çıkarıldı! 24 saat geçmeden talip çıktı

Ege'nin 'Maldivleri' satışa çıkarıldı! 24 saat geçmeden talip çıktı

Prof. Dr. Uğur Şahin normalleşme için tarih verdi

Prof. Dr. Uğur Şahin normalleşme için tarih verdi

İç çamaşırlı paylaşımıyla nabızları yükseltti

İç çamaşırlı paylaşımıyla nabızları yükseltti

Milli Eğitim Bakanlığı'ndan yüz yüze eğitim açıklaması! Tarih değişti

Milli Eğitim Bakanlığı'ndan yüz yüze eğitim açıklaması! Tarih değişti

İlginizi Çekebilir

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

Bilim Kurulu toplantısı sonrası Bakan Koca'dan flaş açıklamalar

Bilim Kurulu toplantısı sonrası Bakan Koca'dan flaş açıklamalar

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Flaş sözler: Gerekirse Çin'e savaş açarız

Flaş sözler: Gerekirse Çin'e savaş açarız

Bakan Selçuk'tan yüz yüze eğitim ve sınavlarla ilgili açıklama

Bakan Selçuk'tan yüz yüze eğitim ve sınavlarla ilgili açıklama

İmamoğlu'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 'Kanal İstanbul' yanıtı

İmamoğlu'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 'Kanal İstanbul' yanıtı

Diğer Haberler

Nevşehir'de kadın cinayeti! Sevgilisi tarafından otel odasında öldürüldü

Bir kadın cinayeti daha! Otel odasında katledildi

Erdoğan ve Vladimir Putin, Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nde temel atma törenine katılacak

Tarih verildi! Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Putin online katılacak

Yüz yüze eğitimle ilgili Bakan Selçuk'tan önemli açıklamalar

Yüz yüze eğitimle ilgili Bakan Selçuk'tan önemli açıklamalar

Son Dakika: 27 Şubat koronavirüs tablosu açıklandı

Son Dakika: 27 Şubat koronavirüs tablosu açıklandı

21 yaşındaki genç iş yerinde kendini asarak yaşamına son verdi

21 yaşındaki genç iş yerinde kendini asarak yaşamına son verdi

Prof. Tecer: Çöl tozlarının Trakya'ya giriş yaptığını sezinliyoruz

Prof. Tecer: Çöl tozlarının Trakya'ya giriş yaptığını sezinliyoruz

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.