“Salgın Türk - Amerikan İlişkileri İçin Bir Fırsat”

Türk-Amerikan ilişkilerinin mirasının çok eskiye ve özellikle de Kore savaşına dayandığını hatırlatarak söze giren Joe Wilson, iki ülkenin Afganistan ve Irak’ta birlikte çalıştığını, dört oğlunun Türk askerleriyle birlikte bu ülkelerde görev yaptığını anlattı.

Merkezi Washington’da bulunan Turkish Heritage Foundation tarafından internet üzerinden düzenlenen “Covid-19 Pandemisi Sırasında Türk-Amerikan İlişkileri” konulu panele, ABD tarafından Temsilciler Meclisi bünyesindeki Türkiye Dostluk Grubu Eşbaşkanı Cumhuriyetçi Kongre üyesi Joe Wilson, Türkiye tarafından da Türk-Amerikan Parlamentolararası Dostluk Grubu Başkanı Mehdi Eker katıldı.

Ankara’nın salgın döneminde ABD’ye tıbbi malzeme yardımı göndermesi, Türkiye- Amerika arasındaki sorunlu konu başlıklarında ilerlemenin önünü açma ihtimalini gündeme getirmişti. Pandemi sırasında Türk-Amerikan ilişkilerinin tartışıldığı bir panele katılan ABD Kongresi Türkiye Dostluk Grubu Eşbaşkanı Joe Wilson, Türkiye’nin ABD’ye gönderdiği yardımın “iyi bir işaret” olduğunu vurguladı, salgının ilişkilerin geliştirilmesi için bir fırsat sunduğunu söyledi.

Corona virüsü için “Wuhan virüsü” ifadesini kullanan Cumhuriyetçi Kongre üyesi, salgının iki ülke ilişkilerinin geliştirilmesi için bir fırsat sunduğunu, Türkiye’nin salgın döneminde ABD’ye gönderdiği tıbbi malzeme yardımının da bu anlamda “iyi bir işaret” olduğunu vurguladı.

“İlişkiler bu kez ‘görünmez düşmanın’ sınavından geçiyor”

Türkiye ve ABD arasındaki ilişkinin bugüne kadar pek çok sınavdan geçtiğini, iki ülke arasındaki ittifakın bu kez de “görünmez bir düşmanın” sınavından geçtiğini vurgulayan Mehdi Eker, salgınla ve salgının ekonomik etkileriyle mücadelede, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve ABD Başkanı Donald Trump’ın birlikte çalışmasının önemli olduğunun altını çizdi.

Her iki taraf arasında “hem lider hem de bakan düzeyinde mükemmel bir diyaloğun” olduğunu belirten Mehdi Eker, salgınla mücadele bağlamında iki ülke arasındaki ilişkinin pek çok ülke açısından örnek teşkil ettiğini vurguladı.

“Müttefikinizi seçebilirsiniz ama komşularınızı seçemezsiniz”

Ancak Türkiye ve ABD arasında Suriye’deki YPG varlığı, Türkiye’nin Rusya’dan satın aldığı S-400 füze savunma sistemi, F-35 savaş uçağı projesi gibi çok sayıda henüz çözüme kavuşmamış sorunla başlık da var. ABD Kongresi’nde bir süredir hakim olan Türkiye karşıtı atmosfer göz önünde bulundurulduğunda, çok sayıda uzman bu konu başlıklarında iki ülkenin kolay yol almasının zor olduğunu ifade ediyor. Bu bağlamda en zorlu anlaşmazlık konusu da S-400 sorunu.