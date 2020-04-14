HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Salgın umurlarında olmadı! Ateşlediler

Salgın umurlarında olmadı! Ateşlediler

DÜNYA HABERLERİ  | 14.04.2020 10:11 | Son Güncelleme

Kuzey Kore'nin Doğu Denizi'nde (Japon Denizi) yeni füze denemesi yaptığı bildirildi.

Salgın umurlarında olmadı! Ateşlediler

Güney Kore Savunma Bakanlığı yetkilisi, Kuzey Kore'nin sabah saatlerinde füze denemesi yaptığını açıkladı. Yetkili, denemede kullanılan füzenin seyir füzesi olabileceğini belirtti.

Adının açıklanmasını istemeyen yetkili, Kuzey Kore'nin doğusundaki sulara doğru havadan karaya atılan füzelerin sayısının henüz bilinmediğini de dile getirdi.

Kuzey Kore en son 29 Mart'ta Doğu Denizi'nde iki kısa menzilli füze denemesi yapmıştı. Kuzey Kore testi "süper geniş" çoklu roketatar denemesi olarak adlandırmıştı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
En büyük şehirleri bile geride bıraktı! O ilçede ceza rekoru En büyük şehirleri bile geride bıraktı! O ilçede ceza rekoru
Kazakistan'da 82 yaşındaki Kovid-19 hastası iyileştiKazakistan'da 82 yaşındaki Kovid-19 hastası iyileşti
Migren ağrısını en çok geçirecek doğal yöntemler nelerdir?Migren ağrısını en çok geçirecek doğal yöntemler nelerdir?
Anahtar Kelimeler:
füze denemesi Kuzey Kore

En Çok Okunan Haberler

Sokağa çıkma yasağı ve Bakan Soylu hakkında dikkat çeken sözler

Sokağa çıkma yasağı ve Bakan Soylu hakkında dikkat çeken sözler

Dünya Sağlık Örgütü'nden uyarı! 10 kat daha ölümcül

Dünya Sağlık Örgütü'nden uyarı! 10 kat daha ölümcül

Acun'dan Nisa'ya tepki: Böylesini ilk defa görüyorum

Acun'dan Nisa'ya tepki: Böylesini ilk defa görüyorum

Hacizler gönderilmeye başlandı!

Hacizler gönderilmeye başlandı!

Bakan Koca'dan gece yarısı koronavirüs paylaşımı

Bakan Koca'dan gece yarısı koronavirüs paylaşımı

İstanbul'da 3.8 büyüklüğünde korkutan deprem!

İstanbul'da 3.8 büyüklüğünde korkutan deprem!

İlginizi Çekebilir

Koronavirüs salgını nedeniyle oğluna sarılamayan doktor baba gözyaşlarını tutamadı

Koronavirüs salgını nedeniyle oğluna sarılamayan doktor baba gözyaşlarını tutamadı

Şimdi de çekirge istilası! 1 milyon kişi açlık tehlikesiyle karşı karşıya

Şimdi de çekirge istilası! 1 milyon kişi açlık tehlikesiyle karşı karşıya

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

BM: Prezervatif kıtlığının ağır sonuçları olacak

BM: Prezervatif kıtlığının ağır sonuçları olacak

Ölü ve vaka sayılarında korkunç artış! Böylesi ilk kez oldu...

Ölü ve vaka sayılarında korkunç artış! Böylesi ilk kez oldu...

Diğer Haberler
Kazakistan'da 82 yaşındaki Kovid-19 hastası iyileşti

Kazakistan'da 82 yaşındaki Kovid-19 hastası iyileşti

ABD’nin güneyinde kasırga felaketi: 32 ölü

ABD’nin güneyinde kasırga felaketi: 32 ölü

'Huzurevlerinde 3 binden fazla yaşlı koronavirüsten öldü'

'Huzurevlerinde 3 binden fazla yaşlı koronavirüsten öldü'

Koronavirüs aşısının denendiği ilk kişi konuştu

Koronavirüs aşısının denendiği ilk kişi konuştu

Merkez üssünde vaka sayısı yeniden artışa geçti

Merkez üssünde vaka sayısı yeniden artışa geçti

ABD'de Wisconsin'deki ön seçimleri Joe Biden kazandı

ABD'de Wisconsin'deki ön seçimleri Joe Biden kazandı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.