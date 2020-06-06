Salgın Uyarılarına Rağmen Londra'da Irkçılık Karşıtı Eylem

İngiltere’nin dört bir yanında Cumartesi günü organize edilen ırkçılık karşıtı eylemin merkezi, başkent Londra’da Parlamento meydanıydı. İngiliz yetkililer, protestoların Corona virüsü salgını açısından risk yarattığı endişesi içinde.

Binlerce protestocu meydanı doldurdu ve ABD'de polis nezaretinde öldürülen siyah Amerikalı George Floyd cinayeti başta olmak üzere siyahlara yönelik ayrımcılığı hatırlatan olaylar ve mağdurlar anıldı.

Floyd’un polis müdahalesiyle ölümünün ardından başlatılan protestolarda 12'inci güne girilirken, dünyaya yayılan eylemin İngiltere ayağında yetkilileri endişelendiren konu Corona virüsü salgınına karşı alınan tedbirlerinin ihlal edilmesiydi. Bugüne tarihlenmiş bu eylemle ilgili dün, hem Sağlık Bakanı Matt Honcock hem de İçişleri Bakanı Priti Patel il İngiliz polisinin üst düzey yetkililerinden uyarı gelmişti.

1 Haziran’dan itibaren gevşeyen kısıtlamaların açık hava buluşmalarına izin verdiğini kabul eden yetkili makamlar aynı zamanda bu buluşmaların en fazla 6 kişiyle ve 2 metre mesafe dahilinde olabileceğini hatırlattı. Açıklamalarda, "Sevdiklerinizin yaşamlarını korumak için kurallara uyun ve bu tür protesto eylemlerine gitmeyin" dendi.

Protestoların demokrasinin bir gereği olmasıyla beraber salgına karşı tedbir kurallarına uyulmamasının, düzenlenen protestoları yasa dışı bir niteliğe de büründürebileceği yönünde vatandaşlar uyarıldı.

Ancak Cumartesi günü Parlamento Meydanı, sözü edilen bütün kuralların dışında bir gün geçirdi.

