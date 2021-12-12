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Salgın Yarım Milyardan Fazla Kişiyi Yoksulluğa İtti

12.12.2021 18:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dünya Sağlık Örgütü (WHO) ve Dünya Bankası’na göre geçen yıl Corona virüsü salgınının en yoğun olduğu dönemde sağlık masraflarını cebinden karşılamak zorunda kalan 500 milyondan fazla kişi aşırı yoksulluğa sürüklendi

Dünya Sağlık Örgütü (WHO) ve Dünya Bankası’na göre geçen yıl Corona virüsü salgınının en yoğun olduğu dönemde sağlık masraflarını cebinden karşılamak zorunda kalan 500 milyondan fazla kişi aşırı yoksulluğa sürüklendi.

Pandemi küresel düzeyde sağlık hizmetlerinin aksamasına neden oldu ve 1930’dan bu yana görülen en kötü ekonomik krize yol açtı. Bu durum kişilerin sağlık hizmetlerinin maliyetini karşılamasını zorlaştırdı.

WHO Genel Başkanı Tedros Adhanom Ghebreyesus, ‘‘Hükümetler tüm vatandaşlarının mali sonuçlarından kaygı duymaksızın sağlık hizmetlerine erişimini sağlamalı ve bu yöndeki çabaları hızlandırmalı’’ dedi.

Tedros hükümetlerin sağlık sistemlerini iyileştirmeye ve herkesin ihtiyaç duyduğu sağlık hizmetlerine mali zorluk yaşamadan erişmesi olarak tanımladığı ‘‘evrensel sağlık sigortası’’ konusunda ilerlemeye odaklanması gerektiğini kaydetti.

Sağlık hizmetleri dünyanın dünyanın bir numaralı ekonomisi ABD’de önemli bir siyasi tartışma konusu.

Küresel düzeyde pandeminin sağlık hizmetlerine erişimi zorlaştırması son 10 yılda ilk kez aşılama oranlarının da düşmesine neden oldu. Bu durum verem ve sıtmadan hayatını kaybedenlerin sayısını da arttırdı.

Dünya Bankası’nın sağlık, beslenme ve nüfus küresel direktörü Juan Pablo Uribe, "Hükümetler kısıtlı bir mali alanda sağlık bütçelerini korumak ve arttırmak için zor seçimler yapmak zorunda kalacak" diye konuştu.

Dünya Bankası, Corona virüsü pandemisi nedeniyle düşük gelirli ülkelerin borçlarının 2020 yılında yüzde 12 oranında artarak 860 milyar dolara yükseldiğine dikkat çekmişti. Banka, borç seviyesini düşürmek için acil önlem alma çağrısı yapmıştı.

Dünyanın en yoksul ülkelerinin yarısının dış borç krizi içinde olduğunu ya da bu tür bir kriz riski taşıdığını söyleyen Dünya Bankası Başkanı David Malpass, ülkelerin ekonomik iyileşme sağlaması ve yoksulluğu azaltması için sürdürülebilir borç seviyesini sağlamak gerektiğini kaydetmişti.

Rapor, düşük ve orta gelirli ülkelerin toplam dış borçlarının 2020'de yüzde 5,3 oranında artarak 8 trilyon 700 milyar dolara yükseldiğini ortaya koymuştu.

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