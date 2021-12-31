Salgın Yeni Yıl Kutlamalarını Engelliyor

Corona virüsü salgını dünya genelinde yeni yıl kutlamalarını olumsuz etkiliyor. Birçok ülke özellikle etkili olmaya başlayan Omicron varyantı nedeniyle, yeni yıl kutlamalarına yönelik toplu etkinlikleri iptal etti.

Omicron’un çok daha hızlı yayılan bir varyant olarak ortaya çıkmasıyla birlikte dünya genelinde son bir haftada, yeni vaka sayısı rekor düzeylere ulaştı. Bir günde görülen vaka sayısı, bir milyonu aştı. Bu durum dünya genelinde pek çok ülkenin, toplu yeni yıl kutlamalarını iptal etmesine neden oldu.

Birçok ülkede kutlamaların iptal edilmesine karşılık saat farkı nedeniyle her sene yeni yıla ilk giren ülke olan Avustralya’da, kutlamalar yine yapılacak. Avustralya yeni yılı, bilindik havai fişek gösterileriyle karşılayacak.

Kapalı bir rejim olması nedeniyle, ülke içerisindeki faaliyetlerden pek haber alınamayan Kuzey Kore’de de yeni yıl kutlamalarına dair hazırlıklar yapıldığı belirtiliyor. Uydu fotoğrafları, başkent Pyongyang’daki meydanlarda, kutlamalara yönelik hazırlıklar yapıldığını gösteriyor. Kuzey Kore, kendi ülkelerinde COVID-19 salgını görülmediğini iddia ediyor. Ülke, dünya genelinde salgının başlamasıyla birlikte sınırlarını dış dünyaya tamamen kapattı.

Komşu ülke Güney Kore’deyse, salgın nedeniyle her yıl düzenlenen gece yarısı çan çalma etkinliği iptal edildi.

Çin’de de yeni vakaların ortaya çıkmasının ardından yetkililer, toplu yeni yıl etkinliklerinin iptal edildiğini açıkladı.

Endonezya ve Malezya da yine yeni yıl kutlamalarını, salgın nedeniyle iptal eden diğer uzakdoğu ülkeleri oldu. Endonezya’nın başkenti Cakarta’da, her yıl halkın toplandığı 11 caddenin bu gece yaya girişi ve trafiğe kapalı olacağı açıklandı.

Japonya’da da etkinlikler iptal edilirken Başbakan Fumio Kishida, halktan evlerde verecekleri partilerde de dikkatli olmalarını ve çok büyük kalabalıkların biraraya gelmemesini istedi.

Salgını en iyi yöneten ülkelerden biri olan Yeni Zelanda’daysa, kutlamalar yapılacak. Ülkede salgına karşı uygulamada olan bazı önlemler, halkın yeni yıl kutlamalarını rahatça yapabilmesi için bu hafta gevşetildi.

Salgın yönetiminde başarılı olan bir diğer ülke Tayvan’da da kutlamalar yapılacak. Sokak konserleri ve havai fişek gösterileri, planladığı şekilde gerçekleşecek. Ancak kutlamalara katılacak kişilerin, maske takması ve isimlerini kaydettirmesi istendi.

Salgının en sert vurduğu ülkelerden biri olan Hindistan’da da toplu kutlamalar yasaklandı ve ayrıca restaurant ve kafelere de müşteri sınırlaması getirildi.

Dünyanın en ilgi çeken kutlamalarından birinin yapıldığı ABD'nin New York şehrindeki Times meydanındaki kutlamadaysa, bu yıl bazı kısıtlamalar olacak. Her yıl yaklaşık 58 bin kişinin yerinde takip ettiği kutlamalara, bu yıl sadece 15 bin kişi alınacak. Meydana girişler öğlen saat 3’ten itibaren kapatılacak. Geçen yıl Times Meydanı’nda sadece görevliler ve medya mensuplarının katılımıyla yeni yıl kutlaması yapılmıştı.

New York’ta bu sene de Omicron varyantıyla birlikte rekor düzeyde vaka sayıları görülmeye başlandı.

