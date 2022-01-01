Salgın Yeni Yıla da Hızlı Giriş Yaptı

Tüm dünyada ve Türkiye’de Corona virüsü salgını etkili olmaya devam ediyor. Türkiye’de 2021 yılının son günü resmi verilere göre, 36 bin 731 yeni vaka tespit edildi.

Türkiye’de resmi açıklamalara göre vaka sayıları 28 Aralık’tan bu yana tekrar 30 binin üzerinde seyrediyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da son olarak yaptığı açıklamada, bir süre sonra vaka sayılarının 60-70 bin seviyelerine çıkabileceğini söyledi. 31 Aralık 2021 günü Türkiye’de Corona virüsü salgını olarak kayda geçen ölüm sayısı da 145 oldu.

Avrupa ve ABD’de de özellikle Omicron varyantının etkisiyle vaka sayıları yüksek seyretmeye devam ediyor. ABD’de yılın son günü 497 bin 151 vaka tespit edilirken bir günde bin 235 kişi de hayatını kaybetti.

Salgının hızlı seyrettiği İngiltere’de de son 24 saatte 162 bin 572 yeni vaka tespit edildi. İngiltere’de bir gün önce de 160 binden fazla vaka tespit edilmişti. Son 24 saatte İngiltere’de 154 kişi de salgın kaynaklı olarak hayatını kaybetti.

Vaka sayılarının yüksek seyrettiği Fransa’da son 24 saatte 232 bin 200, İtalya’da da 144 bin 255 yeni vaka tespit edildi.

Uzmanlar dünya genelinde yeni yıl kutlamalarının ardından önümüzdeki günlerde vaka sayılarında daha da yüksek artışlar olabileceğine dikkat çekiyorlar.

Yaklaşık iki yıl önce başlayan salgında bugüne dek 288 milyondan fazla kişi enfekte olurken yaklaşık 5,5 milyon kişi de hayatını kaybetti.

