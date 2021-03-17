Salgın Yüzünden Psikiyatrik Hastalıklar Zirve Yaptı

Dünyada ve ABD’de Corona virüsü salgınında en fazla can kaybının yaşandığı New York’ta psikiyatrik hastalıklar zirve yaptı. Salgının başladığı geçen yılın Mart ayından bu yana hem yetişkinlerde hem de çocuklarda psikiyatrik bozukluklar arttı. New York’ta yaklaşık 30 yıldır yetişkin ve çocuk psikiyatrik hastalıklar uzmanı olarak çalışan Doktor Aykut Özden, salgın yüzünden başta anksiyete, depresyon ve madde kullanımında çok büyük bir artış meydana geldiğini söyledi. Doktor Özden, VOA Türkçe’ye yaptığı açıklamada çocukların da yetişkinler gibi salgın hastalık yüzünden çok ciddi travmalarla ve birçok psikiyatrik hastalıkla karşı karşıya kaldığını kaydetti. “Depresyon, anksiyete arttı insanlar hastalık hastası oldu” Doktor Özden, aniden gelen salgın hastalığın insanların ruh sağlığını bozduğunu belirterek, “Salgın hastalıkla birlikte 50-55 milyon kişi işini kaybedince stres tabi ki çok arttı. Bu süreçte insanlarda majör depresyonlar, yaygın anksiyete bozuklukları, alkolizm, travmatik bozukluklar, uyku bozuklukları, post travmatik stres bozuklukları arttı. Salgın hastalık yüzünden çok kişi yakınlarını kaybetmenin getirdiği üzüntü ve yas yüzünde çeşitli psikiyatrik hastalıklara yakalandı. Bazı hastalarda ise obsesif kompulsif bozukluk (OCD) dediğimiz hastalığın arttığını gördük. Buna hastalık hastalığı diyoruz. Sürekli el yıkama, hastalık bulaşma korkusu. Sonuçta stresin yol açtığı birçok hastalık salgının başlamasıyla birlikte arttı. Yaşanan stresler birçok diğer hastalığı tetiklediği gibi bu süreçte psikiyatrik hastalıkları da tetikledi. Ancak en çok ne arttı derseniz? Anksiyete, depresyon, intihar düşünceleri ve madde bağımlılığı arttı diyebilirim” dedi.

“Alkolizm ve madde bağımlılığı arttı” Doktor Özden, salgınının psikiyatrik hastalıkları tetiklemesindeki etkenlerin, gelecek korkuları, sosyal ilişkilerin kısıtlanması ve azalması gibi nedenlerden ortaya çıktığını belirterek, hastaların yakalandıkları bu hastalıkları kontrol edebilme güdüsüyle ikincil hastalıklarının arttığını kaydetti. Doktor Özden, insanların majör psikiyatrik hastalıklarını önlemek için alkol ve esrar gibi maddeleri çok daha fazla kullanmaya başladıklarını belirterek, ”Anksiyete, depresyon, yalnızlık hissi. İnsanlar bu tür bozuklukları kontrol etmek için kullandıkları alkol ve marihuana miktarlarını arttırdı. Alkolizm arttı. Marihuana kullanımı arttı. Sigara kullanımı arttı” diye konuştu. Doktor Özden, aşılamanın olumlu etkisine de dikkat çekerek, ”Aşıların yapılmaya başlamasının hastalarımızı üzerindeki pozitif etkisini yavaş yavaş görmeye başlıyoruz. Birçok hastam aşılanmış veya bir listeye girmiş. Orada bir umutlanma görüyorum” ifadelerini kullandı “Hırçınlaşan çocuklar öfke patlaması yaşadı”

Doktor Özden, salgın hastalığın çeşitli yaş gurubundaki çocukları da olumsuz olarak etkilediğini belirterek, aynı yetişkinlerde olduğu gibi çocuklarda da psikiyatrik hastalıkların bu dönemde arttığını belirtti. Doktor Özden, “Salgın yüzünden çocuklarda çeşitli psikiyatrik hastalıklara yakalandı. Bunun en büyük nedeni de okullarının kapanması oldu. Özellikle geçen yıl okulları kapanan çocukların sosyalizasyonları azaldı. Arkadaş ilişkileri azaldı. Bir kısmı ne olduğunu bile anlayamadı. Çocukların bir anda sanki ayaklarının altından halı çekilmiş gibi bir şey oldu. Aniden, bir anda eve kapandılar, okullarına gidemediler. Yaşlarına göre değişti bu durum. Anksiyete ve korkuları arttı. Yalnızlık hissine kapıldılar. Arkasından doğal olarak hırçınlık, agresyon ve hiperaktivite başladı. Okul onlara çok şey sağlıyordu. Egzersiz, deşarj olma, hareketlilik kazandırıyordu. Arkadaşlarıyla konuşma, arkadaşlarıyla eğlenme, paylaşma. Bütün bu şeyler çocuklardan alındı. Evde bunların bir kısmı hala yapabilseler de çoğu hala yapamıyor. Ailelerin bir kısmı korkudan çocuklarını dışarıya bile çıkartmıyordu. Bu tabii çok büyük bir değişiklik oldu çocukların hayatında. Çocuklarda anksiyete patlaması oldu. Bazı çocuklarda depresyon, bazılarında OPD dediğimiz başkaldırma, öfke patlaması türü hastalıklar ortaya çıktı” dedi.