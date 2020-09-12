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“Salgına Çözüm Bulmadan Ekonomik Toparlanma İmkansız”

12.09.2020 21:14 | Son Güncelleme

VOA Türkçe'ye konuşan ADP Araştırma Enstitüsü Başkanı Dr. Ahu Yıldırmaz ABD başkanlık seçimlerine iki aydan kısa bir süre kala tam ekonomik toparlanmanın salgına etkin bir çözüm bulunmasıyla mümkün olduğunu söyledi

“Salgına Çözüm Bulmadan Ekonomik Toparlanma İmkansız”

Amerika’da Corona virüsü salgınının ekonomide yarattığı depremin etkileri sürüyor. Birçok eyalette hayatın normale dönmesi için atılan adımlar bir yana salgının başından beri işini kaybedenlerin sayısında azalma yok. İstihdamın Ağustos ayında da yavaşladığı ülkede Senato’da oylanan yardım paketi tahmin edildiği üzere reddedildi. Peki bugüne dek ekonomiyi bu yardım paketleri mi canlı tutuyordu? ABD başkanlık seçimlerine iki aydan kısa bir süre kala ekonomiyi nasıl günler bekliyor? Tüm bu soruları, ADP Araştırma Enstitüsü Başkanı Dr. Ahu Yıldırmaz VOA Türkçe için yanıtladı.

ABD ekonomisinin yüzde 70’inin tüketici harcamalarına dayandığını hatırlatan Yıldırmaz, tüketicinin ekonomiye güveni olmadığı için, istihdam yavaş yavaş geri gelse de düzelmeyi asıl belirleyici faktörün tüketici harcamalarının geri gelmesi olacağını belirtti.

Ancak “Pandemiye gerçek bir çözüm bulunamazsa da ekonomi modellerinin işleyeceğini zannetmiyorum” dedi.

Etkili bir aşının bulunmasının para piyasalarını olumlu etkileyeceğini kaydeden Ahu Yıldırmaz, ancak ilk etapta herkese ulaşımının zaman alacak olmasının, reel ekonomiyi kısa sürede etkilemeyeceğini söyledi.

Altın fiyatlarındaki artışa da değinen Yıldırmaz, kriz dönemlerinde yatırımcıların güvenli liman olan altına yüklenmesinin beklenen bir durum olduğunu da sözlerine ekledi.

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