Salgına karşı çocuklarınızı koruyun! Bağışıklığı güçlendirmek için...

Yeni doğmuş bir bebeğin vücudu her şeyiyle birlikte hayata sıfırdan başlar. Bu nedenle, bebeklik ve ilk çocukluk döneminde enfeksiyon hastalıkları daha çok görülür. İlerleyen zamanlarda bağışıklık sistemi hızla gelişir ve adaptasyon sürecini atlatır. Bu sayede vücudun direnci artar ve enfeksiyon hastalıkları azalır. Bağışıklık sistemini hızla güçlendirmek için ise öncelikle düzenli ve sağlıklı bir beslenme şart. Ardından çocukların uyku düzeni, sıvı tüketimi, spor yapmak gibi püf noktalara dikkat edilmesi gerekiyor. BAĞIŞIKLIK SİSTEMİNİN İLK DOSTU: ANNE SÜTÜ Doğumdan önce bebeğe annesinden hastalıklardan koruyucu antikorlar geçer. Doğumdan sonra ise anne sütü bu görevi üstlenir. Çünkü anne sütü, antikorlar ve bağışıklık destekleyici maddeler açısından çok zengindir. Özellikle “kolostrum” denilen ilk süt, bağışıklığı destekleyici maddeler açısından çok zengindir. Çocuk doğar doğmaz bu sütü içer ve sonraki süreçte anne sütünün sürekli verilmesi sağlanırsa çocukta sağlam bir bağışıklık sisteminin temeli atılmış olur. Çocuğun dünyaya geldikten sonra ilk otuz dakika içinde emzirilmesi, ilk altı ay boyunca ise sadece annesinin sütüyle beslenmesi çok önemlidir. Sonraki süreçte, güçlü bir bağışıklık sisteminin oluşabilmesi için ilave besinlere geçişin uygun zamanda yapılması, düzenli beslenilmesi, anne sütü ile beslemeye iki yaşına kadar devam edilmesi önemlidir.

ÇOCUĞUN BAĞIŞIKLIK SİSTEMİ İÇİN DÜZENLİ BESLENME Kış ve bahar mevsimlerinde okul ve kreş gibi kapalı ve kalabalık mekanlarda zaman geçiren çocuklar için enfeksiyon hastalıkları riski daha fazladır. Okulların kapalı olduğu dönemlerde çocuğunuzu başta grip, koronavirüs ve diğer tüm enfeksiyon hastalıklarından daha rahat koruyabilirsiniz. Ancak uzun tatil dönemlerinde çocuk sürekli evde kaldığı için beslenme düzeni ihmal edilebiliyor. Böyle bir olasılıkta çocuğun bağışıklık sistemi güçlenmenin aksine zarar görür. Orta yaşlı ve genç insanlara göre bağışıklık sistemi daha güçsüz olan çocuklarınızın hastalıklara karşı daha güçlü olabilmesi için düzenli ve sağlıklı beslenmelerine dikkat etmeniz gerekiyor. BAĞIŞIKLIK SİSTEMİNİ GÜÇLENDİREN BESİNLER Bal ve Arı Sütü: Balın besleyici özelliğinin çok yüksek olduğu herkes tarafından bilinen bir gerçek. Peki ya arı sütü? Yapılan pek çok araştırmada, arı sütü kullanan insanların savunma hücre sayısının dikkat çeken bir ölçüde arttığı ortaya çıkmıştır. Uzmanlar, 4 yaş ve üzeri çocuklara sabahları kahvaltıdan önce 1 çay kaşığını aşmayacak şekilde bal ile karıştırılarak verilmesinin bağışıklık sistemine yararlı olduğunu dile getiriyor. Fakat 4 yaşından küçük çocuklarda veya astım hastalığı, alerji problemi gibi özel durumları olan çocuklarda mutlaka doktora danışılmasını tavsiye ediyoruz.