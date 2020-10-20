Salgına Karşı Yeni Önlemler Konusunda Gözler Kabine Toplantısında

Cumhurbaşkanlığı kabinesi bugün toplanıyor. Toplantı saat 15’te Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanacak. Toplantıda iç ve dış gelişmelere ilişkin yoğun bir gündem masada olacak.

Kabine’nin öncelikli gündem maddesinin yine Corona virüsü salgınında gelinen nokta olması bekleniyor. Son günlerde artan vaka sayıları, hastanelerdeki yoğunluk ve önümüzdeki günlerde alınacak önlemler, kabinede tartışılacak. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, kabinede salgınla mücadelede gelinen nokta konusunda bilgilendirme yapacak. Kabine üyeleri, salgının hızının artmaması ve vaka sayılarının düşürülmesi için alınması muhtemel yeni önlemleri görüşecekler.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk da kademeli olarak başlayan eğitimle ilgili kabine üyelerine bilgilendirme yapacak. Kabine toplantısında, henüz yüz yüze eğitime başlamayan sınıfların, ne zaman eğitime başlayacağı konusunun da görüşülmesi bekleniyor. Selçuk aynı zamanda uzaktan eğitime destek için 500 bin tablet dağıtılmasıyla ilgili olarak da gelinen noktaya dair kabine üyelerine bilgi verecek.