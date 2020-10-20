HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Salgına Karşı Yeni Önlemler Konusunda Gözler Kabine Toplantısında

Salgına Karşı Yeni Önlemler Konusunda Gözler Kabine Toplantısında

20.10.2020 12:29 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanlığı kabinesi bugün toplanıyor. Toplantı saat 15’te Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanacak. Toplantıda iç ve dış gelişmelere ilişkin yoğun bir gündem masada olacak

Salgına Karşı Yeni Önlemler Konusunda Gözler Kabine Toplantısında

Cumhurbaşkanlığı kabinesi bugün toplanıyor. Toplantı saat 15’te Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanacak. Toplantıda iç ve dış gelişmelere ilişkin yoğun bir gündem masada olacak.

Kabine’nin öncelikli gündem maddesinin yine Corona virüsü salgınında gelinen nokta olması bekleniyor. Son günlerde artan vaka sayıları, hastanelerdeki yoğunluk ve önümüzdeki günlerde alınacak önlemler, kabinede tartışılacak. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, kabinede salgınla mücadelede gelinen nokta konusunda bilgilendirme yapacak. Kabine üyeleri, salgının hızının artmaması ve vaka sayılarının düşürülmesi için alınması muhtemel yeni önlemleri görüşecekler.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk da kademeli olarak başlayan eğitimle ilgili kabine üyelerine bilgilendirme yapacak. Kabine toplantısında, henüz yüz yüze eğitime başlamayan sınıfların, ne zaman eğitime başlayacağı konusunun da görüşülmesi bekleniyor. Selçuk aynı zamanda uzaktan eğitime destek için 500 bin tablet dağıtılmasıyla ilgili olarak da gelinen noktaya dair kabine üyelerine bilgi verecek.

Türkiye’nin Doğu Akdeniz’deki doğal kaynak arama faaliyetleri ve Karadeniz’de keşfedilen yeni doğal gaz rezervi de kabinenin konuşacağı konular arasında yer alacak.

Azerbaycan ve Ermenistan arasında devam eden çatışma ve KKTC seçim sonuçları da yine kabinenin gündemindeki diğer konular olacak.

Kabine toplantısının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kameraların karşısına geçerek alınan kararlara ilişkin olarak bir açıklama yapacak.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Yepyeni Ford Puma ile şehirde kendini göster!Yepyeni Ford Puma ile şehirde kendini göster!
Eşinin baba evini kurşunlayan şüpheli kamerada Eşinin baba evini kurşunlayan şüpheli kamerada
Azerbaycan-Ermenistan çatışmalarına Azerilerden dünyaya mesaj Azerbaycan-Ermenistan çatışmalarına Azerilerden dünyaya mesaj
En Çok Okunan Haberler
Fox TV'den iddialı dizi için flaş karar!
Fox TV'den iddialı dizi için flaş karar!
'Acı biber koronadan koruyor' iddiasıyla ilgili açıklama geldi
'Acı biber koronadan koruyor' iddiasıyla ilgili açıklama geldi
Baraj gölü yüzeyinde şaşırtan görüntü
Baraj gölü yüzeyinde şaşırtan görüntü
19 Ekim Türkiye koronavirüs tablosu
19 Ekim Türkiye koronavirüs tablosu
Çukur'da büyük sürpriz! Ünlü oyuncu böyle geri döndü
Çukur'da büyük sürpriz! Ünlü oyuncu böyle geri döndü
Türkiye genelinde internet kesintisi
Türkiye genelinde internet kesintisi
İlginizi Çekebilir
Bu yöntem sayesinde 20 saniyede sinüzit ağrısından kurtulacaksınız
Bu yöntem sayesinde 20 saniyede sinüzit ağrısından kurtulacaksınız
Korkunç kaza! 5 yaşındaki çocuk ile babası hayatını kaybetti
Korkunç kaza! 5 yaşındaki çocuk ile babası hayatını kaybetti
2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri
2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri
Talu'nun zor anlar! 'Bir o.... buluyorlar' deyince şoke oldu
Talu'nun zor anlar! 'Bir o.... buluyorlar' deyince şoke oldu
Evlendiği günün sabahı intihar etti
Evlendiği günün sabahı intihar etti
'Pes' dedirten olay! Cesede bakarak piknik yaptılar
'Pes' dedirten olay! Cesede bakarak piknik yaptılar
Diğer Haberler
HDP'li Remziye Tosun hakkında soruşturma
HDP'li vekil hakkında soruşturma
Lavabo açarken kullandığı ürün bomba gibi patladı! 1,5 milyon lira tazminat talep ediyor
Bomba gibi patladı! 1,5 milyon lira tazminat talep ediyor
Esenyurt'ta dehşet anları! Eşinin baba evini kurşunlayan şüpheli kamerada
Eşinin baba evini kurşunlayan şüpheli kamerada
Kırmızı bültenle aranıyordu! Ahmet Bal etkisiz hale getirildi
Ahmet Bal etkisiz hale getirildi!
Eski sevgilisi tarafından özel fotoğrafları sosyal medyadan paylaşılan genç kız: Hayatımı bitirdi
İğrençlikleri bitmedi! Özel fotoğrafları önce ablasına, sonra...
Meral Akşener açıkladı: Ümit Özdağ hakkında suç duyurusunda bulunacak
Meral Akşener açıkladı: Ümit Özdağ hakkında suç duyurusunda bulunacak
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.