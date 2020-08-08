Salgına Rağmen Okullar Açılıyor Veliler Tedirgin

Corona virüsü salgınında okulların nasıl güvenli bir şekilde yeniden açılacağı çok sayıda ülkede tartışma konusu. ABD’de yeniden açılan okulların bazıları enfeksiyon vakaları bildirmeye başladı bile. Uzmanlara göre okulları açmak kolay. Asıl zor olan yeniden kapanmalarını önlemek. 15 yaşındaki öğrencinin okuldan paylaştığı fotoğraf gündem oldu ABD’nin Mississippi, Indiana ve Georgia eyaletlerinde okulların bazıları Temmuz ayı sonlarında bazıları da Ağustos ayının ilk haftasında açıldı. Georgia’nın Atlanta kentindeki North Paulding Lisesi’nden bir öğrencinin okulun koridorundan paylaştığı bir fotoğraf gündem oldu. Çoğu öğrencinin maske takmadığı ve kalabalık gruplar halinde koridorda ilerledikleri fotoğraf, okullarda virüse karşı alınan ve alınmayan önlemleri tartışmaya açtı. Fotoğrafı sosyal medya hesabından paylaşan öğrenci Hannah Watters önce uzaklaştırma cezası aldı. Ancak tepkiler üzerine 15 yaşındaki öğrenciye verilen ceza kaldırıldı. Georgia’da 7 yaşındaki çocuğun ölümü kaygıyı artırdı

Georgia eyaletindeki Chatham County’de 7 yaşında siyah bir çocuğun Corona virüsü sebebiyle hayatını kaybetmesi endişeleri artırdı. Eyalet yetkililerine göre, çocuğun bilinen başka bir rahatsızlığı da bulunmuyordu. Mississippi’de 100’den fazla öğrenci evlerinde karantinaya alındı Okulların yeniden açıldığı Mississippi eyaletinde bulunan Corinth okul bölgesinde, Corona virüsü taşıyan sınıf arkadaşlarıyla temasta bulunan 100’den fazla öğrenci evlerinde karantinaya alındı. Corinth okul bölgesi müdürü Lee Childress Associated Press’e yaptığı açıklamada, “Okulları bizim gibi Temmuz’da ya da Ağustos, Eylül veya Ekim’de açıp açmamanızın bir önemi yok. Ne zaman açılırsa açılsın bütün okullar pozitif Corona vakalarıyla baş etmek zorunda kalacak” diyor. ABD’de okullar, sınıflarda sıraları mesafeli yerleştirip, yemekhane gibi ortak alanları kullanıma kapatarak virüsün öğrenci ve öğretmenler arasında yayılma riskini en aza indirmeye çalışıyor. Tamamı olmasa da pek çok okulda öğrencilerin ve çalışanların maske takması zorunlu.

İdareciler okullarda öğrencilerin bir araya gelerek kaynaşmalarını önlemenin zorluğuna dikkat çekiyor. Belirti göstermeyen taşıyıcılar farkında olmadan virüsü başkalarına bulaştırabiliyor. Üstelik bazı öğrencilerin temasta bulunduğu her kişiyi hatırlayamayabileceği ya da arkadaşları karantinaya alınacak diye gerçeği söylemek istemeyebileceği belirtiliyor. Bu durumun da okullarda temas takip çalışmalarını zorlaştırabileceğine dikkat çekiliyor. ABD’de bir gün içinde görülen yeni vaka sayısı ortalama 55 bin. Bu sayı Temmuz ayının ikinci yarısında 70 bindi. Bir günde görülen vaka sayısında düşüş gözlemlense de eyaletlerin yaklaşık yarısında hem vaka sayıları hem de can kaybı artıyor. Vaka sayılarının ve pozitif vaka oranının bir süredir yükseldiği Indiana eyaletinde okulun ilk gününde bir öğrencinin virüs testinin sonucunu beklemeden okula gittiği; test sonucunun pozitif çıktığı belirtildi. Greenfield-Central Junior Lisesi Müdürü Harold Olin, “Okulların açılması konusunda iyi bir noktada olduğumuzu düşündük. Bizden kaynaklanmayan bir sebeple, okula gelmemesi gereken bir çocuk okula geliyor” diyerek çocukları evde karantina altına alınması gereken velilerle rahatsız edici diyaloglara girmek zorunda kaldıklarını anlatıyor.