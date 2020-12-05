Salgında Bisiklet Meraklıları Arttı

Corona salgını gündelik hayatımızı büyük ölçüde değiştirdi. Virüsün yayılmasını yavaşlatmak için uzaktan çalışma ve uzaktan eğitime geçildi. Kapalı alanlardaki bütün sosyal etkinlikler ve spor faaliyetleri askıya alındı. Öte yandan, salgının bazı ilginç ve olumlu etkileri de oldu. Bunlardan biri bisiklete binme alışkanlığının yeniden canlanması.
Corona döneminde, parkta yürüyüş yapmak veya sosyal mesafeli küçük gruplar halinde bir araya gelmek gibi rutin faaliyetler büyük önem kazandı.
Washington’a komşu Maryland eyaletindeki bir mahallede çocuklar birlikte bisiklete binmeye başlamış ve bu rutin faaliyet zamanla bisiklet kulübüne dönüşmüş.
Bisiklet sürücüsü Liam Salgenik, “Hepimiz Corona salgını yüzünden çok sıkıldık. Çünkü hiçbir şey yapamadık. Biz de dışarı çıkıp bisiklete binmeye başladık ve zamanla aramıza katılan çocukların sayısı arttı. Sonunda bir bisiklet klübü kurduk, çünkü bisiklet bizim ortak özelliğimiz” diyor.
Samantha Stancik adlı bir bisiklet sürücüsü de, “Dışarı çıkmak çok eğlenceli çünkü bütün arkadaşlarım dışarıda. Her zaman konuşacak bir şeyler buluyoruz, çok iyi anlaşıyoruz” diye konuşuyor.
Bu bisiklet meraklıları kendilerine Franklin Parkı Şahinleri adını vermiş. Grup birlikte bisiklete biniyor ve bunu yaparken de sosyal mesafe kuralını unutmuyor. Salgın yüzünden çoğu evden çalışan anne ve babalar, çocuklarının sağlıklı bir şekilde zaman geçirmelerinden ve evden uzaklaşmalarından memnun.
Çalışan anne Ashley Salgenik, “Eşim ve ben bütün gün evden çalışıyoruz. Salgın yüzünden evlere kapanan çocukların dışarı çıkması ve sosyal mesafeyi koruyarak bisiklete binmesi harika. Bu şekilde oyalanıyorlar” diyor.
Ancak bugünlerde bisiklet satın almak zorlaştı. Amerika’daki bisiklet satışları geçen yıla göre yüzde 75 arttı.
Eski bir bisikleti onarmak bile zor. Çünkü bisiklet tamircileri talebe yetişemeyecek kadar yoğun ve ellerindeki stoklar tükenmiş durumda.
Şu sıralar ikinci el bisiklet fiyatları da yüksek.
Bisiklet sürücüsü Millie Philips, “Bisiklet almak için Gaithersburg’da bir bisiklet mağazasına gittim. Ancak ellerinde bana göre bir bisiklet olmadığını ve beklemem gerektiğini söylediler. Başka mağazalara da gittim. Ancak hiçbirinde yoktu. Sonunda babam Internet üzerinden 500 dolara ikinci el bir bisiklet buldu” diyor.
Franklin Parkı Şahinleri için bisiklet, salgın yüzünden evden çıkamadıkları ve eğitimlerine uzaktan devam etmek zorunda kaldıkları stresli bir dönemde özgürlüğü ve arkadaşlığı simgeliyor.
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