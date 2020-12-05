Salgında Bisiklet Meraklıları Arttı

Corona salgını gündelik hayatımızı büyük ölçüde değiştirdi. Virüsün yayılmasını yavaşlatmak için uzaktan çalışma ve uzaktan eğitime geçildi. Kapalı alanlardaki bütün sosyal etkinlikler ve spor faaliyetleri askıya alındı. Öte yandan, salgının bazı ilginç ve olumlu etkileri de oldu. Bunlardan biri bisiklete binme alışkanlığının yeniden canlanması.

Corona döneminde, parkta yürüyüş yapmak veya sosyal mesafeli küçük gruplar halinde bir araya gelmek gibi rutin faaliyetler büyük önem kazandı.

Washington’a komşu Maryland eyaletindeki bir mahallede çocuklar birlikte bisiklete binmeye başlamış ve bu rutin faaliyet zamanla bisiklet kulübüne dönüşmüş.

Bisiklet sürücüsü Liam Salgenik, “Hepimiz Corona salgını yüzünden çok sıkıldık. Çünkü hiçbir şey yapamadık. Biz de dışarı çıkıp bisiklete binmeye başladık ve zamanla aramıza katılan çocukların sayısı arttı. Sonunda bir bisiklet klübü kurduk, çünkü bisiklet bizim ortak özelliğimiz” diyor.

Samantha Stancik adlı bir bisiklet sürücüsü de, “Dışarı çıkmak çok eğlenceli çünkü bütün arkadaşlarım dışarıda. Her zaman konuşacak bir şeyler buluyoruz, çok iyi anlaşıyoruz” diye konuşuyor.