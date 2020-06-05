Salgında Can Kaybı 400 Bine Yaklaştı

Her ne kadar George Floyd isimli siyah Amerikalının polisin gözaltı işlemiyle birlikte hayatını kaybetmesi sonucu ülkede gündem değişmiş olsa da Corona virüsü Amerika’da etkili olmaya devam ediyor. Uzmanlar bugüne dek 2 milyona yakın vakanın görüldüğü Amerika’da sokak gösterilerinin vaka sayılarını daha da arttırmasından endişe ettiklerini dile getiriyorlar. Amerika’da Corona virüsü salgını nedeniyle bugüne dek 110 binden fazla kişi de hayatını kaybetmiş durumda.

Dünya Sağlık Örgütü son olarak salgının yeni merkez üssünün Latin Amerika ülkeleri olduğunu açıklamıştı. Son günlerde görülen artışla birlikte Brezilya’da vaka sayısı 615 binin üzerine çıktı. Brezikya dünyada en çok vaka görülen Amerika’nın ardından ikinci sırada.

Dünya üzerinde Antarktika haricinde hemen her noktada görülen virüse yakalanan kişi sayısı da yine resmi açıklamalara göre 6 milyon 700 bini aşmış durumda.

Corona virüsü salgını dünya genelinde can almaya ve etkili olmaya devam ediyor. Salgının başladığı Aralık ayının son haftasından bu yana dünya genelinde resmi rakamlara göre can kaybı 400 bine yaklaştı.

En çok vaka görülen Rusya’da da son olarak vaka sayısı 450 bine ulaştı. Rusya bugüne dek yaptığı 12 milyon testle Amerika’nın ardından en çok test yapan ülke durumunda.

Öte yandan bir süre önce günlük vaka sayıları 800’ün altına inen ve normalleşme kararı alan İran’da son günlerde yeniden vaka sayılarında hızlı yükselişler görülüyor. İran’da dün son 24 saatte görülen vaka sayısı yeniden 3 binin üzerine çıktı.

Türkiye, bugüne dek görülen 167 bin 410 vakayla dünyada vaka sayısı sıralamasında 10. sırada bulunuyor. Ancak Türkiye’de de 1 Haziran’da başlayan normalleşme süreciyle birlikte 15 ilde uygulanan sokağa çıkma yasağı uygulamasının kaldırılmış olduğu söylenmesine rağmen bu uygulamaya geri dönülme kararı alındı. Türkiye’de salgın yüzünden bugüne dek 4 bin 630 kişi de hayatını kaybetti.

