İtalya'da çarpıcı koronavirüs iddiası! 'Biyolojik bomba etkisi yaptı'

Çin’de ortaya çıkan ve tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını Avrupa’da etkisini arttırmaya devam ediyor. Avrupa’da salgından en çok etkilenen ülke olan İtalya, ölüm oranlarında Çin’i geride bırakarak zirveye yerleşti.

İtalya’nın Lombardiya bölgesinde bulunan Bergoma şehri salgından en çok etkilenen kentlerin başında geliyor. Belediye Başkanı Giorgio Gori, yaptığı açıklamada Bergamo’da görülen koronavirüs vakalarının çok yüksek olmasının nedeni olarak, 19 Şubat’ta Milano’da oynanan Atalanta ve Valencia takımları arasındaki Şampiyonlar Ligi maçı olabileceğini ifade etti.

"BİYOLOJİK BOMBA ETKİSİ YAPTI"

Gori, çok sayıda bilim insanının kendi ile aynı fikirde olduğunu belirtti. Gori, ülkede ilk koronavirüs vakasının 23 Şubat’ta ortaya çıktığını hatırlatarak, "Maalesef o sıralarda yeni tip koronavirüs aramızda dolaştığından haberimiz yoktu. Milano’ya giden 40 bin taraftar birbiriyle temas eti ve virüs yayıldı. Maç biyolojik bomba etkisi yaptı." açıklamasında bulundu.

"O HASTA SALGININ KAYNAĞI OLDU"

Gori, koronavirüsün yayılmasının sadece maçla ilişkilendirilemeyeceğini belirtirken, "Olayların kıvılcımını, bilinmeyen bir zatürre ile Alzano Lombardo Hastanesi’ne giden hasta yaktı. O hasta; doktorları, hemşireleri ve diğer hastaları enfekte etti ve salgının kaynağı oldu" dedi.