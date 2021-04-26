Salgında felaketi yaşayan Hindistan için harekete geçtiler!

Hindistan'da günlük Kovid-19 vaka sayısı son 4 gündür dünya genelinde en üst seviyesinde yer alıyor. Ülkedeki İletişim ve Elektronik ve Bilgi Teknolojileri Bakanlığı, farklı sosyal medya uygulamalarından yaklaşık 100 paylaşımın silinmesi konusunda talepte bulundu. Talebin silinmesine ilişkin gerekçe olarak ise,koronavirüs (Kovid-19) salgını konusunda 'yanlış bilgiler' paylaşılması gösterildi.
Talebin, Hindistan İçişleri Bakanlığı ile ortak yapıldığı bildirildi. İletişim ve Elektronik ve Bilgi Teknolojileri Bakanlığı yetkilileri, "Bu karar, pandemiye karşı mücadelenin sekteye uğramasını ve bu görevler nedeniyle kamu düzeninin bozulmasını önlemek için alınmıştır. Tüm ülkenin Kovid-19 salgınıyla savaşmak için cesur ve dürüst bir çaba sarf ettiği bir zamanda, bazı insanlar panik yaratmak için sosyal medyayı kötüye kullanıyor" ifadelerini kullandı.
Hindistan’da son açıklanan verilere göre 16 milyon 960 bin 172 kişide koronavirüs tespit edildi. Ülkede toplam can kaybı 192 bin 311 olarak açıklanırken; iyileşenlerin sayısı ise 14 milyon 85 bin 110’a ulaştı. Ülkede 2 milyon 682 bin 751 aktif vaka bulunuyor.
ABD Başkanı Joe Biden, ABD'nin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını dolayısıyla zor durumda olan Hindistan'a yardım edeceklerini açıkladı.
Sosyal medya hesabından Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan'ın paylaşımını alıntılayan Biden, "Tıpkı hastanelerimiz salgının erken aşamalarında zor durumda kaldığında Hindistan ABD'ye yardım gönderdiği gibi biz de Hindistan'a ihtiyaç anında yardım etmeye kararlıyız." ifadelerini kullandı."
Sullivan ise paylaşımında Hindistan Ulusal Güvenlik Danışmanı Ajit Doval ile yaptığı telefon görüşmesine ilişkin açıklamasını paylaşarak, mevkidaşı ile yakın temas halinde olacakları konusunda mutabık kaldıklarını ifade etti. İki Ulusal Güvenlik Danışmanı telefon görüşmesinde Hindistan'da artan Kovid-19 vaka sayılını ele almış ve ABD'nin yardımını görüşmüştü. Görüşmeye ilişkin açıklamada, ABD'nin Hindistan'a "Covishield" aşısı için hammadde, Kovid-19 hastalarının tedavilerinde terapi ilaçları ve sağlık çalışanları için koruma malzemeleri sağlanması için kaynakların belirlendiği ifade edilmişti.
AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, Hindistan'daki durum nedeniyle endişeli olduklarını belirterek, "Desteğe hazırız." mesajını verdi.
Von der Leyen, Hindistan'ın yardım talebi üzerine AB Sivil Koruma Mekanizması kapsamında kaynaklarını seferber etmek üzere hızla hazırlandığını kaydederek, "Hindistan halkıyla tam dayanışma içindeyiz." ifadesini kullandı.
AB Komisyonunun kriz yönetiminden sorumlu üyesi Janez Lenarcic de Hindistan'a oksijen ve ilaç göndermeye hazırlandığını duyurdu.
Almanya hükümetinden yapılan yazılı açıklamada, Başbakan Merkel’in "Hindistan halkının Covid-19 pandemisi nedeniyle yaşadığı korkunç acıyı hissediyorum. Salgına karşı mücadelemiz ortaktır. Almanya, Hindistan ile dayanışma içindedir ve acil destek göndermek için çalışıyor" ifadelerine yer verildi.
Salgından en fazla etkilenen ülkelerden Hindistan'da günlük vaka sayısı tırmanışını sürdürüyor. Hindistan'da son 24 saatte 352 bin 991 vaka tespit edilirken toplam vaka sayısı 17 milyona yükseldi. Günlük can kaybı ise 2 bin 812 ile toplam bugüne kadar görülen can kaybı 195 bin 123 oldu.
Ülkede günlük vaka sayısı 22 Nisan'dan bu yana dünya genelinde şimdiye kadar görülen en yüksek seviyede seyrediyor.