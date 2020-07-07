Salgında Hac İbadetinde Yeni Kurallar

Suudi Arabistan, Corona virüsü salgını döneminde Mekke’de hac ibadetini bu ay yerine getirecek olan yaklaşık bin hacı adayı için kılavuz yayımladı. Tedbirler gereği hacı adayları Zemzem suyunu sadece plastik şişelerden içebilecek.
Her yıl normal şartlarda yaklaşık 2.5 milyon kişinin katıldığı ve yaklaşık beş gün süren hac ibadeti sırasında, hacı adayları kalabalık gruplar halinde ve neredeyse omuz omuza yakınlıkta ilerliyor.
Suudi Arabistan Corona tedbirleri çerçevesinde hac ibadetini bu yıl yurt dışından geleceklere kapattı. Yurt içinde izin verilenlerin sayısı ise 1.000 ile sınırlandı. Pazartesi günü açıklanan ve hacı adaylarını ilgilendiren kurallar ana hatlarıyla şu şekilde:
- Hacı adayları seccadelerini yanlarında getirecek,
- Yalnızca plastik şişelere konulmuş Zemzem suyundan içilecek,
- Şeytan taşlama için kullanılacak taşlar önceden dezenfekte edilecek ve torbalara konulacak,
- Hacı adaylarının Kabe’ye dokunmalarına izin verilmeyecek,
- Maske takılacak ve fiziksel mesafe kurallarına uyulacak,
- Hacı adayları sosyal mesafe kurallarının gözetildiği çadırlarda kalacak,
- Hacı adayları ibadet öncesi ve sonrasında karantinada kalacak,
- Hacı adaylarına Corona virüsü testi yapılacak.
Corona virüsü salgını sebebiyle bu yıl sadece Suudi Arabistan’daki hacı adayları ibadetini yerine getirebilecek. Suudi yetkililerin yaptığı açıklamaya göre, hacı adaylarının yüzde 70’i Suudi Arabistan’da yaşayan yabancı uyruklular, yüzde 30’u da Suudi vatandaşı.
Suudi hacı adayları, Corona virüsüne yakalanan ve iyileşen sağlık çalışanları ve güvenlik personelinden seçilecek. Yetkililer salgın döneminde yaptıkları çalışmalar ve gösterdikleri çabalardan dolayı bu şekilde bir seçim yapılacağını kaydetti.
Yeni kurallar kapsamında yabancı uyruklu hacı adaylarının da 20-50 yaş arasında ve daha önce hac ibadetini yerine getirmemiş olmaları öngörülüyor.
Bu kriterleri yerine getiren hacı adayları Cuma gününe kadar Suudi Arabistan Hac Bakanlığı’nın internet sitesi üzerinden başvurularını gönderebilecek.
Suudi Arabistan, günde 3.000-4.000 arasında yeni vakayla Ortadoğu’da vaka sayısının en yüksek olduğu ülkeler arasında yer alıyor. Virüs yüzünden hayatını kaybedenlerin sayısı 2.000’e yakın. Ülkedeki toplam vaka sayısı da 213 bin