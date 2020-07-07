HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Salgında Hac İbadetinde Yeni Kurallar

Salgında Hac İbadetinde Yeni Kurallar

07.07.2020 20:34 | Son Güncelleme

Suudi Arabistan, Corona virüsü salgını döneminde Mekke’de hac ibadetini bu ay yerine getirecek olan yaklaşık bin hacı adayı için kılavuz yayımladı. Tedbirler gereği hacı adayları Zemzem suyunu sadece plastik şişelerden içebilecek

Salgında Hac İbadetinde Yeni Kurallar

Suudi Arabistan, Corona virüsü salgını döneminde Mekke’de hac ibadetini bu ay yerine getirecek olan yaklaşık bin hacı adayı için kılavuz yayımladı. Tedbirler gereği hacı adayları Zemzem suyunu sadece plastik şişelerden içebilecek.

Her yıl normal şartlarda yaklaşık 2.5 milyon kişinin katıldığı ve yaklaşık beş gün süren hac ibadeti sırasında, hacı adayları kalabalık gruplar halinde ve neredeyse omuz omuza yakınlıkta ilerliyor.

Suudi Arabistan Corona tedbirleri çerçevesinde hac ibadetini bu yıl yurt dışından geleceklere kapattı. Yurt içinde izin verilenlerin sayısı ise 1.000 ile sınırlandı. Pazartesi günü açıklanan ve hacı adaylarını ilgilendiren kurallar ana hatlarıyla şu şekilde:

- Hacı adayları seccadelerini yanlarında getirecek,

- Yalnızca plastik şişelere konulmuş Zemzem suyundan içilecek,

- Şeytan taşlama için kullanılacak taşlar önceden dezenfekte edilecek ve torbalara konulacak,

- Hacı adaylarının Kabe’ye dokunmalarına izin verilmeyecek,

- Maske takılacak ve fiziksel mesafe kurallarına uyulacak,

- Hacı adayları sosyal mesafe kurallarının gözetildiği çadırlarda kalacak,

- Hacı adayları ibadet öncesi ve sonrasında karantinada kalacak,

- Hacı adaylarına Corona virüsü testi yapılacak.

Corona virüsü salgını sebebiyle bu yıl sadece Suudi Arabistan’daki hacı adayları ibadetini yerine getirebilecek. Suudi yetkililerin yaptığı açıklamaya göre, hacı adaylarının yüzde 70’i Suudi Arabistan’da yaşayan yabancı uyruklular, yüzde 30’u da Suudi vatandaşı.

Suudi hacı adayları, Corona virüsüne yakalanan ve iyileşen sağlık çalışanları ve güvenlik personelinden seçilecek. Yetkililer salgın döneminde yaptıkları çalışmalar ve gösterdikleri çabalardan dolayı bu şekilde bir seçim yapılacağını kaydetti.

Yeni kurallar kapsamında yabancı uyruklu hacı adaylarının da 20-50 yaş arasında ve daha önce hac ibadetini yerine getirmemiş olmaları öngörülüyor.

Bu kriterleri yerine getiren hacı adayları Cuma gününe kadar Suudi Arabistan Hac Bakanlığı’nın internet sitesi üzerinden başvurularını gönderebilecek.

Suudi Arabistan, günde 3.000-4.000 arasında yeni vakayla Ortadoğu’da vaka sayısının en yüksek olduğu ülkeler arasında yer alıyor. Virüs yüzünden hayatını kaybedenlerin sayısı 2.000’e yakın. Ülkedeki toplam vaka sayısı da 213 bin

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
e-Dönüşüm İnovasyonlarında Lider QNB Finansbank!e-Dönüşüm İnovasyonlarında Lider QNB Finansbank!
DSÖ'den flaş açıklama: Kovid-19 salgını hızlanıyorDSÖ'den flaş açıklama: Kovid-19 salgını hızlanıyor
Kabotaj Bayramı nedir, neden kutlanır? İşte tarihçesiKabotaj Bayramı nedir, neden kutlanır? İşte tarihçesi

En Çok Okunan Haberler

ÖTV indirimi gelecek mi? İkinci el araba fiyatları ne zaman düşecek?

ÖTV indirimi gelecek mi? İkinci el araba fiyatları ne zaman düşecek?

Bakan Koca: Bir hafta sonra öğreneceğiz

Bakan Koca: Bir hafta sonra öğreneceğiz

Sağlık Bakanlığı: Zorunlu olmadıkça gitmeyecekler

Sağlık Bakanlığı: Zorunlu olmadıkça gitmeyecekler

Fox Tv dizisi için mahkeme başvurusu! Yayından kalksın

Fox Tv dizisi için mahkeme başvurusu! Yayından kalksın

Türkiye'nin dünyaca ünlü sahilinde gerginlik

Türkiye'nin dünyaca ünlü sahilinde gerginlik

"Zorla evlendiriliyorum" deyip polisten yardım istemişti!

"Zorla evlendiriliyorum" deyip polisten yardım istemişti!

İlginizi Çekebilir

Rusya'yla ilgili çarpıcı Libya iddiası

Rusya'yla ilgili çarpıcı Libya iddiası

Trump’ın paylaşımı 7,2 milyar dolar kaybettirdi

Trump’ın paylaşımı 7,2 milyar dolar kaybettirdi

Daha fazla dayanamadı, otoparkta doğurdu

Daha fazla dayanamadı, otoparkta doğurdu

'Aslında porno' denilen yapım ikinci sıraya yükseldi

'Aslında porno' denilen yapım ikinci sıraya yükseldi

Sevgilisini öldürtüp köpeklere yedirten futbolcudan tepki çeken paylaşım

Sevgilisini öldürtüp köpeklere yedirten futbolcudan tepki çeken paylaşım

Diğer Haberler
İtalya'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 34 bin 899'a yükseldi

İtalya'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 34 bin 899'a yükseldi

DSÖ'den flaş açıklama: Kovid-19 salgını hızlanıyor

DSÖ'den flaş açıklama: Kovid-19 salgını hızlanıyor

Ege Denizi'nde 4,2 büyüklüğünde deprem

Ege Denizi'nde 4,2 büyüklüğünde deprem

Brezilya Devlet Başkanı Bolsonaro koronavirüse yakalandı

Bolsonaro koronavirüse yakalandı

Gelin adayları korona kısıtlamalarını protesto etti

Gelin adayları korona kısıtlamalarını protesto etti

Hipodromda korkunç kaza: 3 jokey yaralandı, 2 at uyutuldu

Hipodromda korkunç kaza: 3 jokey yaralandı, 2 at uyutuldu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.