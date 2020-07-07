Salgında Hac İbadetinde Yeni Kurallar

Suudi Arabistan, Corona virüsü salgını döneminde Mekke’de hac ibadetini bu ay yerine getirecek olan yaklaşık bin hacı adayı için kılavuz yayımladı. Tedbirler gereği hacı adayları Zemzem suyunu sadece plastik şişelerden içebilecek.

Her yıl normal şartlarda yaklaşık 2.5 milyon kişinin katıldığı ve yaklaşık beş gün süren hac ibadeti sırasında, hacı adayları kalabalık gruplar halinde ve neredeyse omuz omuza yakınlıkta ilerliyor.

Suudi Arabistan Corona tedbirleri çerçevesinde hac ibadetini bu yıl yurt dışından geleceklere kapattı. Yurt içinde izin verilenlerin sayısı ise 1.000 ile sınırlandı. Pazartesi günü açıklanan ve hacı adaylarını ilgilendiren kurallar ana hatlarıyla şu şekilde:

- Hacı adayları seccadelerini yanlarında getirecek,

- Yalnızca plastik şişelere konulmuş Zemzem suyundan içilecek,

- Şeytan taşlama için kullanılacak taşlar önceden dezenfekte edilecek ve torbalara konulacak,

- Hacı adaylarının Kabe’ye dokunmalarına izin verilmeyecek,

- Maske takılacak ve fiziksel mesafe kurallarına uyulacak,