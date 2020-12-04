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Salgında Hayatını Kaybeden Doktorlara Saygı Duruşu

04.12.2020 20:46 | Son Güncelleme:
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Salgında Hayatını Kaybeden Doktorlara Saygı Duruşu

İstanbul Tabip Odası, Corona salgını nedeniyle dün ölen 5 doktor için saygı duruşunda bulundu. Hayatını kaybeden Rıza Ferruh İlter’in görev aldığı hastanenin önünde bir araya gelen İTO üyeleri, sağlıkçıların moral ve motivasyona ihtiyacı olduğunu belirtti, yetkilileri süratle tedbir almaya çağırdı

İstanbul Tabip Odası, Corona virüs salgını nedeniyle dün ölen 5 doktor için saygı duruşunda bulundu. Hayatını kaybeden doktorlardan Rıza Ferruh İlter’in görev aldığı hastanenin önünde bir araya gelen İstanbul Tabip Odası (İTO) üyeleri, saygı duruşunun ardından yaptıkları açıklamada sağlık çalışanlarının salgının başlangıcından çok daha kötü durumda olduğuna dikkati çekti. Sağlıkçıların moral ve motivasyona ihtiyacı olduğunu kaydeden İTO üyeleri, yetkilileri bir an önce tedbir almaya çağırdı.

“Sağlık çalışanları ayakta kalmazsa salgın idare edilemez”

Sağlık çalışanlarının ayakta kalamaması durumunda salgının idare edilmesinin mümkün olmayacağını belirten İstanbul Tabip Odası Başkanı Dr. Pınar Saip, “Covid-19 acilen meslek hastalığı kabul edilmeli. Sağlık çalışanları salgının başından çok daha kötü durumdadır. Tükenmiş ve ne yapacağını bilemez durumdadır. Moral ve motivasyona ihtiyacı vardır. Bir an önce yetkilileri tedbir almaya çağırıyoruz. Her gün 200’e yakın yurttaşımızı önlenebilir bir salgından dolayı kaybetmekteyiz. Sağlık çalışanı dostlarımızı kaybediyoruz. Acımız derin” dedi.

“Salgın kontroldan çıkmış durumda”

Saygı duruşu öncesinde açıklama yapan İstanbul Tabip Odası Genel Sekreteri Prof. Dr. Osman Küçükosmanoğlu, salgının kontroldan çıkmış durumda olduğunu söyledi. Tam kapanmanın gerekliliğine vurgu yapan Küçükosmanoğlu, sözlerine şöyle devam etti:

“Sağlık otoritesi sarsılmasın diye eleştirilerimizi çok ağır yapmadık. Ancak, Mayıs ayından sonra açılma kararıyla birlikte salgın bütün Anadolu’ya yayıldı. Eylül ayında büyük bir tırmanışa geçen vaka sayıları Ekim ayında patlama noktasına geldi. Yoğun bakımlar, hastaneler dolu, vatandaşlarımız ölüyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin vefat sayılarını açıklaması ve bizim sahadan aldığımız verileri paylaşmamızla birlikte gerçekler saklanamaz hale geldi. En çok hastalanan, en çok can veren meslek grubuyuz. Bizim öncelikli hedefimiz tüm yurttaşların sağlığının korunması. Bu yüzden tam kapanma şart diyoruz. Alınan tedbirlerin yeterli olmadığını düşünüyoruz. Acilen iki haftalık tam kapanma öneriyoruz. Yarım önlemler bu iş olmaz diyoruz.”

Türk Tabipler Birliği’nin verilerine göre 17 Mart'tan bu yana 211 sağlık çalışanı pandemiden dolayı hayatını kaybetti.

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