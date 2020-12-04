Salgında Hayatını Kaybeden Doktorlara Saygı Duruşu

İstanbul Tabip Odası, Corona virüs salgını nedeniyle dün ölen 5 doktor için saygı duruşunda bulundu. Hayatını kaybeden doktorlardan Rıza Ferruh İlter’in görev aldığı hastanenin önünde bir araya gelen İstanbul Tabip Odası (İTO) üyeleri, saygı duruşunun ardından yaptıkları açıklamada sağlık çalışanlarının salgının başlangıcından çok daha kötü durumda olduğuna dikkati çekti. Sağlıkçıların moral ve motivasyona ihtiyacı olduğunu kaydeden İTO üyeleri, yetkilileri bir an önce tedbir almaya çağırdı.

“Sağlık çalışanları ayakta kalmazsa salgın idare edilemez”

Sağlık çalışanlarının ayakta kalamaması durumunda salgının idare edilmesinin mümkün olmayacağını belirten İstanbul Tabip Odası Başkanı Dr. Pınar Saip, “Covid-19 acilen meslek hastalığı kabul edilmeli. Sağlık çalışanları salgının başından çok daha kötü durumdadır. Tükenmiş ve ne yapacağını bilemez durumdadır. Moral ve motivasyona ihtiyacı vardır. Bir an önce yetkilileri tedbir almaya çağırıyoruz. Her gün 200’e yakın yurttaşımızı önlenebilir bir salgından dolayı kaybetmekteyiz. Sağlık çalışanı dostlarımızı kaybediyoruz. Acımız derin” dedi.