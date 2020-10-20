Salgında 'ikinci dalga' Avrupa'yı daha sert vuruyor

Yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgınında "ikinci dalga" birçok Avrupa ülkesinde salgının ilk ayları ile kıyaslandığında çok daha sert geçiyor.

Almanya, Fransa, İspanya, İtalya ve İngiltere başta olmak üzere birçok ülkede vaka sayıları hızla artarken, ülkelerin salgının ilk dalgasındaki katı tedbirlere henüz başvurmamaları ise dikkat çekiyor.

İtalya'da 18 Ekim'de 11 bin 705 yeni vakayla salgının başından bu yana en yüksek günlük artış kaydedilirken, geçen hafta ortalama günlük artış ise 8 bin 470 oldu.

Hükümet olağanüstü hal (OHAL) durumunu 31 Ocak 2021'e kadar uzatırken, bir dizi ek tedbir de aldı.

Başbakan Giuseppe Conte’nin imzaladığı yeni kararnameye göre, restoran ve barlar gece yarısına kadar servis yapabilecek, belediye başkanları kalabalıkların oluştuğu cadde, sokak ve meydanları saat 21.00'den sonra kapatma yetkisine sahip olacak, temaslı amatör sporlar tamamen yasaklanacak, kamuda uzaktan çalışma kapasitesi artırılacak, ulusal veya uluslararası olmayan tüm fuar organizasyonları yasaklanacak.