HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Salgında İkinci Dalga Endişesi Yeni Kısıtlamaları Gündeme Getiriyor

Salgında İkinci Dalga Endişesi Yeni Kısıtlamaları Gündeme Getiriyor

12.06.2020 21:00 | Son Güncelleme

Corona virüsü pandemisinde ikinci dalga endişesi nedeniyle bazı ülkelerde gevşetilen kısıtlamaların yeniden devreye sokulması gündemde. Sağlık uzmanları da ülke yönetimlerinin ekonomik kriz nedeniyle kısıtlamaları fazlasıyla erken kaldırdığı uyarılarını yineliyor

Salgında İkinci Dalga Endişesi Yeni Kısıtlamaları Gündeme Getiriyor

Corona virüsü pandemisinde ikinci dalga endişesi nedeniyle bazı ülkelerde gevşetilen kısıtlamaların yeniden devreye sokulması gündemde. Sağlık uzmanları da ülke yönetimlerinin ekonomik kriz nedeniyle kısıtlamaları fazlasıyla erken kaldırdığı uyarılarını yineliyor.

Amerika’da başlayarak dünyada birçok ülkeye yayılan ırkçılık karşıtı gösteriler de ikinci dalga endişesini tetikleyen unsurlardan.

Salgının başladığı Çin’de ekonomi haftalar önce açıldı. ancak son dönemlerde artan ikinci dalga korkusu başkent Pekin’de altı büyük gıda marketinin kapatılmasına neden oldu.

Bu haftanın başında kısıtlamaların kaldırıldığı Hindistan’daysa bir günde en fazla vaka tespiti gerçekleşti. Virüs kaynaklı 8 binden fazla can kaybının yaşandığı Hindistan’da vaka ve ölümlerin nüfusa göre oranı birçok ülkeye kıyasla az olsa da Cuma günü 10 bin 956 yeni vaka tespit edilmesi endişeleri arttırdı.

Yeni vakaların yoğun olduğu Delhi’de İmam Syed Ahmed Buhkari, camide toplu ibadeti ay sonuna kadar yasakladı.

Neredeyse tüm eyaletlerde aşamalı olarak ekonominin canlandırılmaya başlandığı ABD’de de başta Arizona ve Teksas olmak üzere bazı bölgelerde yerel yönetimler hastanelerin yeniden hızla dolmaya başladığını aktardı. Alabama, Florida, Kuzey Carolina, Güney Carolina, Oregon ve Nebraska’da Perşembe günü rekor seviyede yeni vaka tespit edildi.

Avrupa Birliği (AB) sağlıktan sorumlu yetkili Stella Kyriakides, üye ülkelerin yönetimlerini, kısıtlamaları kaldırmaya devam ederken test sayılarını mümkün olduğunca arttırma çağrısında bulundu ve “Gerekirse önlemlerin gevşetilmesi hususunda geri adım atmaya hazırlıklı olmak zorundayız” dedi.

AB Komisyonu’ndan sağlık yetkilisi Martin Seychell ise kıta genelinde çeşitli bölgelerde iki hafta önce başlayan ırkçılık karşıtı kitlesel eylemlerin salgının yayılmasında büyük bir etken olabileceğini savundu.

Türkiye’de de Türk Tabipler Birliği’nden (TTB) uzmanlar, önlemlerin 1 Haziran itibariyle gevşetilmesinin erken olduğunu savunuyor. TTB’nin Corona araştırmaları ekibi üyelerinden Dr. Cavit Işık Yavuz, ikinci dalganın ne zaman vuracağının konuşulduğunu, ancak daha ilk dalganın bile atlatılmadığını söyledi.

Dünya Sağlık Örgütü (WHO) Genel Başkanı Tedros Adhanom Ghebreyesus, Perşembe günü yaptığı açıklamada, salgının yeniden yayılma tehdidinin oldukça gerçek olduğuna vurgu yaptı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER 'Herkes sussun, sen konuş' 'Herkes sussun, sen konuş'
Ren Nehri’nde boğulmuştu!Ren Nehri’nde boğulmuştu!
2020 Yılının En Popüler Telefonları2020 Yılının En Popüler Telefonları

En Çok Okunan Haberler

Babacan'dan erken seçim açıklaması! Tarih de verdi

Babacan'dan erken seçim açıklaması! Tarih de verdi

Dünyanın en büyük vajinası için bıçak altına yattı!

Dünyanın en büyük vajinası için bıçak altına yattı!

Çorum'da 'aslan' ihbarı yağıyor! Kaymakamlık harekete geçti

Çorum'da 'aslan' ihbarı yağıyor! Kaymakamlık harekete geçti

Diyarbakır'dan sonra bir ilde daha ikinci dalga endişesi!

Diyarbakır'dan sonra bir ilde daha ikinci dalga endişesi!

Acun'la anılıyordu! O ismin yeğeniyle...

Acun'la anılıyordu! O ismin yeğeniyle...

Bu markalardan uzak durun!

Bu markalardan uzak durun!

İlginizi Çekebilir

Yaz lastikleri ve fiyatları

Yaz lastikleri ve fiyatları

Karın ağrısıyla hastaneye gitti, rektumundan balık çıktı

Karın ağrısıyla hastaneye gitti, rektumundan balık çıktı

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı!

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı!

Trump'tan çok konuşulacak hareket! Göstericilere meydan okudu

Trump'tan çok konuşulacak hareket! Göstericilere meydan okudu

'Tarihi caminin minaresine Yunan bayrağı asıldı' iddiası

'Tarihi caminin minaresine Yunan bayrağı asıldı' iddiası

Diğer Haberler
BM: Koronavirüs nedeniyle yüz binlerce denizci aylardır denizlerde mahsur

BM açıkladı: Denizciler aylardır denizlerde mahsur

İspanya'nın koronavirüs zaferi! 5 gündür can kaybı yok

Koronavirüs zaferi! 5 gündür can kaybı yok

İsviçre’de Ren Nehri’nde boğulan Türk’ün cenaze namazı kılındı

Ren Nehri’nde boğulmuştu!

İtalya Başbakanı Conte'nin ifade verdi

İtalya Başbakanı Conte'nin ifade verdi

Kıbrıs'ta geçişler kapandı, hasret çeken sınırda buluştu

Kıbrıs'ta geçişler kapandı, hasret çeken sınırda buluştu

Ruanda katliamı için arşivler açılıyor!

Ruanda katliamı için arşivler açılıyor!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.