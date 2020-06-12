Salgında İkinci Dalga Endişesi Yeni Kısıtlamaları Gündeme Getiriyor

Yeni vakaların yoğun olduğu Delhi’de İmam Syed Ahmed Buhkari, camide toplu ibadeti ay sonuna kadar yasakladı.

Bu haftanın başında kısıtlamaların kaldırıldığı Hindistan’daysa bir günde en fazla vaka tespiti gerçekleşti. Virüs kaynaklı 8 binden fazla can kaybının yaşandığı Hindistan’da vaka ve ölümlerin nüfusa göre oranı birçok ülkeye kıyasla az olsa da Cuma günü 10 bin 956 yeni vaka tespit edilmesi endişeleri arttırdı.

Salgının başladığı Çin’de ekonomi haftalar önce açıldı. ancak son dönemlerde artan ikinci dalga korkusu başkent Pekin’de altı büyük gıda marketinin kapatılmasına neden oldu.

Amerika’da başlayarak dünyada birçok ülkeye yayılan ırkçılık karşıtı gösteriler de ikinci dalga endişesini tetikleyen unsurlardan.

Corona virüsü pandemisinde ikinci dalga endişesi nedeniyle bazı ülkelerde gevşetilen kısıtlamaların yeniden devreye sokulması gündemde. Sağlık uzmanları da ülke yönetimlerinin ekonomik kriz nedeniyle kısıtlamaları fazlasıyla erken kaldırdığı uyarılarını yineliyor.

Neredeyse tüm eyaletlerde aşamalı olarak ekonominin canlandırılmaya başlandığı ABD’de de başta Arizona ve Teksas olmak üzere bazı bölgelerde yerel yönetimler hastanelerin yeniden hızla dolmaya başladığını aktardı. Alabama, Florida, Kuzey Carolina, Güney Carolina, Oregon ve Nebraska’da Perşembe günü rekor seviyede yeni vaka tespit edildi.

Avrupa Birliği (AB) sağlıktan sorumlu yetkili Stella Kyriakides, üye ülkelerin yönetimlerini, kısıtlamaları kaldırmaya devam ederken test sayılarını mümkün olduğunca arttırma çağrısında bulundu ve “Gerekirse önlemlerin gevşetilmesi hususunda geri adım atmaya hazırlıklı olmak zorundayız” dedi.

AB Komisyonu’ndan sağlık yetkilisi Martin Seychell ise kıta genelinde çeşitli bölgelerde iki hafta önce başlayan ırkçılık karşıtı kitlesel eylemlerin salgının yayılmasında büyük bir etken olabileceğini savundu.

Türkiye’de de Türk Tabipler Birliği’nden (TTB) uzmanlar, önlemlerin 1 Haziran itibariyle gevşetilmesinin erken olduğunu savunuyor. TTB’nin Corona araştırmaları ekibi üyelerinden Dr. Cavit Işık Yavuz, ikinci dalganın ne zaman vuracağının konuşulduğunu, ancak daha ilk dalganın bile atlatılmadığını söyledi.

Dünya Sağlık Örgütü (WHO) Genel Başkanı Tedros Adhanom Ghebreyesus, Perşembe günü yaptığı açıklamada, salgının yeniden yayılma tehdidinin oldukça gerçek olduğuna vurgu yaptı.

