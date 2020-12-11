Salgında ikinci dalga etkisi altındaki Almanya komple kapanıyor

Noel hazırlığında olan Almanya, önümüzdeki Pazartesi gününden itibaren tümden kapanıyor mu? Federal İçişleri Bakanı Horst Seehofer’e göre, salgındaki ürkütücü vaka ve ölü sayılarının hızla artmasını engellemek ve pandemiyi yeninden kontrol altına alabilmek için tam karantinadan başka çare kalmadı.
Almanya’nın ilkbahar aylarında koronavirüs salgını konusunda elde ettiği tüm başarıların boşa gittiğini ve ikinci dalgayla birlikte "örnek ülke" konumunu kaybettiğini söyleyen Seehofer "Hasta ve ölü sayılarını aşağıya çekebilmek için tek şansımız tümüyle kapanmak, ama derhal!" şeklinde konuştu.
Seehofer, sayıların artmasına, halkın disiplinsizliğinin yanısıra, alınan önlemlerin yetersiz kalmasının neden olduğunu söyledi. Angela Merkel’e yakın kaynaklar, Almanya Başbakanı’nın da bulaşma değerinin düşmesini sağlamak için ülkeyi Mart ayında olduğu gibi tümden karantinaya almayı hedeflediğini belirtiyorlar.
Brüksel’de AB liderleri zirvesine katılan Merkel’in, Berlin’e döndükten sonra hafta sonunda eyaletlerin başbakanlarıyla bir araya gelere, yeni ve çok daha sert, kısıtlayıcı önlemler kararı alması bekleniyor.
Merkel, salgında ikinci dalganın geleceğinin anlaşıldığı Ekim ayında da sert önlemlere gidilmesini istemiş "Kapanmaya gitmezsek, Noel’de günlük 19 bin vaka sayılarını görürüz" diye uyarmıştı.
Merkel o dönemde eyalet başbakanlarına söz geçiremezken, alınan kararla tiyatrolar, sinemalar, spor salonları, konserler ve masaj salonları gibi yerler kapatıldı. Tüm işyerleri, fabrikalar, AVM’ler ve süpermarketlerin yanı sıra okul ve kreşlerse açık tutuldu. Ekonomiyi ayakta tutmayı hedefleyen esnek tedbirlerden oluşan bu plan, sayıların da gösterdiği gibi başarısız oldu. 2 Kasım’dan bu yana uygulanan ve hafif kapanma olarak tanımlanan önlemler, salgının giderek kız kazanarak yayılmasını engelleyemedi.
Vatandaşların, hasta sayılarını ve ölümleri kanıksamaya başlaması, alınan önlemlerin yeteri kadar kontrol edilmemesi, nitekim yasaklanan Noel pazarları yerine lokanta ve barların önünde oluşan, sosyal mesafeyi hiçe sayarak içki içen, insan kümelerine müdahale edilmemesi, durumu daha da kötüleştirdi.
Vaka ve ölüm sayılarında son günlerde yaşanan büyük artış, eyaletleri geri adım atmak zorunda bıraktı. Merkel’e uzun süre karşı çıkan eyaletlerden, Saksonya, Thüringen ve Schleswig Holstein gibi ikinci dalgadan en yoğun etkilenen ve yoğun bakımda yatan hasta sayısıyla ölümlerin zirve yaptığı eyaletler, adeta panik yaşayarak kısmen sokağa çıkma kısıtlaması dahil, son derece geniş kapsamlı önlemler almak zorunda kaldı.
Bu kez Almanya çapında uygulanacak tümden kapanma kararının ne zamandan itibaren geçerli olacağı konusundaysa netleşen bir tarih yok. Seehofer’in "derhal" sözcüğünü kullanması, gelecek hafta başında, Pazartesi gününden itibaren şeklinde yorumlanırken bazı çevreler, eyaletlerin tümünün kararı yaşama geçirmesinin vakit alacağını ve Çarşamba ya da haftaya Cumartesi günlerinin daha gerçekçi olduğu görüşünde.
Kesin olansa Almanya’nın, birinci koronavirüs salgını dalgasıyla mücadelede olduğu gibi ve en azından 10 Ocak’a kadar tümden kapanacağı.
Buna göre, 2 Kasım’dan bu yana uygulanan önlemlere ek olarak, doktorlar, hastaneler ve gıda satan marketlerin dışında istisnasız her yer, yani tüm mağazalar, devlet daireleri, iş yerleri ve okullar kapatılacak. İnsanların sadece gerekli olması durumda evlerinden çıkmaları istenilecek.
Almanya’da salgın hastalıklardan yetkili Robert Koch Enstitüsü’nün son 24 saati kapsayan sayılarına göre, günlük vaka sayısı 29 bin 875’e ulaşarak Almanya’da ilk vakanın tespit edildiği Ocak ayından bu yana en yüksek düzeye ulaştı. Toplam vaka sayısı böylece 1 milyon 272 bin 78’e yükseldi, ülkede salgın nedeniyle 20 bin 970 kişi hayatını kaybetti.