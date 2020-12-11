Salgında ikinci dalga etkisi altındaki Almanya komple kapanıyor

Noel hazırlığında olan Almanya, önümüzdeki Pazartesi gününden itibaren tümden kapanıyor mu? Federal İçişleri Bakanı Horst Seehofer’e göre, salgındaki ürkütücü vaka ve ölü sayılarının hızla artmasını engellemek ve pandemiyi yeninden kontrol altına alabilmek için tam karantinadan başka çare kalmadı.

'TEK ŞANSIMIZ TÜMÜYLE KAPANMAK AMA DERHAL'

Almanya’nın ilkbahar aylarında koronavirüs salgını konusunda elde ettiği tüm başarıların boşa gittiğini ve ikinci dalgayla birlikte "örnek ülke" konumunu kaybettiğini söyleyen Seehofer "Hasta ve ölü sayılarını aşağıya çekebilmek için tek şansımız tümüyle kapanmak, ama derhal!" şeklinde konuştu.

Seehofer, sayıların artmasına, halkın disiplinsizliğinin yanısıra, alınan önlemlerin yetersiz kalmasının neden olduğunu söyledi. Angela Merkel’e yakın kaynaklar, Almanya Başbakanı’nın da bulaşma değerinin düşmesini sağlamak için ülkeyi Mart ayında olduğu gibi tümden karantinaya almayı hedeflediğini belirtiyorlar.

MERKEL TAM KAPANMA İSTİYOR

Brüksel’de AB liderleri zirvesine katılan Merkel’in, Berlin’e döndükten sonra hafta sonunda eyaletlerin başbakanlarıyla bir araya gelere, yeni ve çok daha sert, kısıtlayıcı önlemler kararı alması bekleniyor.