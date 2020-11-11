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  4. "Salgında Kadın ve Kız Çocuklarına Dijital Tuzaklar Arttı"

"Salgında Kadın ve Kız Çocuklarına Dijital Tuzaklar Arttı"

11.11.2020 21:44 | Son Güncelleme

Birleşmiş Milletler Kadın Hakları Komisyonu, Corona virüsü salgınının etkisiyle internette artan kadın ve kız çocuk ticaretini ortadan kaldırmak için her yolun denenmesi ve tacirlerin yakalanması içim tüm hükümetlere çağrıda bulundu

Birleşmiş Milletler Kadın Hakları Komisyonu, Corona virüsü salgınının etkisiyle internette artan kadın ve kız çocuk ticaretini ortadan kaldırmak için her yolun denenmesi ve tacirlerin yakalanması içim tüm hükümetlere çağrıda bulundu. Corona salgınıyla birlikte iş arayan kadınların ve kız çocuklarının sosyal medyada kurulan tuzaklarla insan tacirlerinin eline düştüğü kaydedildi.

Kadınlara Karşı Ayrımcılığın Ortadan Kaldırılması Komisyonu (CEDAW), ulusal ve uluslararası düzeyde insan ticareti karşıtı yasal politikalara rağmen, kadınların ve kız çocuklarının dünya genelinde dijital ortamda insan ticaretinin başlıca mağdurları olmaya devam ettiğini kaydetti.

“Potansiyel kurbanlara ulaşmak için tuzak kuruyorlar”

Komisyon, insan tacirlerinin, dünyada yaşanan COVID-19 salgını nedeniyle kadınları ve kızları cinsel istismar amaçlı işe almak için dijital tuzaklar kurduğunu belirtti. Komisyon ayrıca potansiyel kurbanlara kolay erişim sağlamak için sosyal medya ve sohbet uygulamalarının kullanımının giderek arttığı, bu durumun endişe verici olduğunu söyledi.

CEDAW, sosyal medya ve mesajlaşma şirketlerini, kadınları ve kız çocuklarını insan ticareti ve cinsel istismara maruz bırakma riskini azaltmak için yeni önlemler ve kontrol yöntemleri oluşturmaya çağırdı.

Uzmanlar, hükümetleri kadınları ve kızları savunmasız durumlara iten temel nedenleri ele alıp acilen önlemler almaya davet eden CEDAW, ülkelerdeki sosyo ekonomik adaletsizlikler, cinsiyete dayalı göç politikası ve yabancı ülkelerdeki iltica sistemlerinin yanı sıra çatışmalar ve insani yardım ihtiyacına bağlı olarak cinsiyet ayrımcılığının arttığını kaydetti.

Hükümetlere harekete geçin tavsiyesi

Komisyon, kadınların özerkliğini, eğitim ve iş fırsatlarına eşit erişimini sağlayacak kamu politikaları izlenmesi çağrısında bulundu. Ayrıca kadınları ve kız göçmenleri korumak için cinsiyete duyarlı bir güvenli göç politikasının belirlenmesini istedi. Komisyon, çatışmalarda ve acil durumlarda yerlerinden edilmiş kadın ve kızlara yardım etmek için kapsamlı koruma ve yardım sistemlerinin önemini vurgulayarak, "Küresel göç bağlamında kadın ve kız çocuk ticaretiyle mücadele, uluslararası insani hukuk, mülteci hukuku, ceza hukuku, çalışma ve uluslararası özel hukuktan kaynaklanan daha geniş koruma çerçevesinin uygulanmasını gerektirmektedir" tavsiyesinde bulundu.

Genel tavsiye kararının hazırlanmasına başkanlık eden komisyon üyesi Dalia Leinarte, "Küresel salgın, dijital teknolojinin insan kaçakçılığı için kullanılmasının acil olarak ele alınması ihtiyacını ortaya çıkardı. Kaçakçılıkla mücadele aynı zamanda talebin caydırılmasını da gerektirir. İnsan ticareti, cinsel sömürü ile yakından bağlantılı, cinsiyete dayalı bir suçtur. Devletler, kadınların ve kızların insan ticareti tehlikesinden uzak olmasını sağlamak için uygun koşulları yaratmalıdır" dedi.

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