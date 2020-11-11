"Salgında Kadın ve Kız Çocuklarına Dijital Tuzaklar Arttı"

Birleşmiş Milletler Kadın Hakları Komisyonu, Corona virüsü salgınının etkisiyle internette artan kadın ve kız çocuk ticaretini ortadan kaldırmak için her yolun denenmesi ve tacirlerin yakalanması içim tüm hükümetlere çağrıda bulundu. Corona salgınıyla birlikte iş arayan kadınların ve kız çocuklarının sosyal medyada kurulan tuzaklarla insan tacirlerinin eline düştüğü kaydedildi.

Kadınlara Karşı Ayrımcılığın Ortadan Kaldırılması Komisyonu (CEDAW), ulusal ve uluslararası düzeyde insan ticareti karşıtı yasal politikalara rağmen, kadınların ve kız çocuklarının dünya genelinde dijital ortamda insan ticaretinin başlıca mağdurları olmaya devam ettiğini kaydetti.

“Potansiyel kurbanlara ulaşmak için tuzak kuruyorlar”

Komisyon, insan tacirlerinin, dünyada yaşanan COVID-19 salgını nedeniyle kadınları ve kızları cinsel istismar amaçlı işe almak için dijital tuzaklar kurduğunu belirtti. Komisyon ayrıca potansiyel kurbanlara kolay erişim sağlamak için sosyal medya ve sohbet uygulamalarının kullanımının giderek arttığı, bu durumun endişe verici olduğunu söyledi.