Salgında Los Angeles'ta Bisiklet Kullanımı Arttı

Corona virüsü salgını tüm dünyada, yaşama, alışveriş yapma, boş zamanlarımızı geçirme ve hareket etme şeklimizi değiştirdi.

Kısıtlamalar, motorlu trafiğin azalmasına ve kalabalık toplu taşıma araçlarından kaçınmak için yürümeyi veya bisiklete binmeyi tercih edenlerin sayısında artışa neden oldu.

Karantinanın ilk günlerinde giderek popülerleşen bisiklet kullanımı nedeniyle, büyük kentler bisikletli yaşama büyük yatırımlar yaptı.

O kentlerden biri de Amerika’nın batı yakasındaki Los Angeles…Pandemiyle artan bisiklet kullanımı Los Angeles’ta hem yeni bisiklet yolları inşa edilmesini sağladı, hem de yeni iş alanları açılmasına neden oldu.

Bisiklet hobisini pandemi nedeniyle işe çevirenlerden biri de Los Angeles’ta yaşayan Kellie Hart. Hart, artan bisiklet ihtiyacı ve yeni bisikletli grupları bir araya getirebilmek amacıyla 25 Nisan 2020 tarihinde Los Angeles RideWitUs’ın kurulmasını sağlamış.

Kellie Hart, "Bisikletimi tamir ettirdim ve kullanmaya başladım, ona yeniden aşık oldum. Sonra arkadaşlarım da gelmek istedi ve ben 'haydi gidelim’ dedim. Bir süre sonra daha çok katılan oldu, daha çok bisikletli geldi ve bir baktım bir Salı gecesi arkamda 100 kişi olmuş" şeklinde konuşyor.

Artan talep nedeniyle arka arkaya yeni bisiklet mağazaları açılırken, işletme sahipleri taleplere yetişmekte çoğu zaman güçlük yaşıyor.

Öyle ki bazen istenilen bisiklete sahip olabilmek için 2 ile 4 hafta beklemeyi göze almak gerekiyor. Bugünlerde bir bisiklet mağazası sahibi olan Kellie Hart, pandeminin ilk günlerinde ufak bir birikimle yola çıktığını anlatıyor.

Kellie Hart, "Birikimimle 3 bisiklet aldım, sosyal medyaya satılık bisiklet ilanı verdim ve hemen satıldılar" diyor.

Bireysel yapılabilen bir spor olmasına rağmen, Los Angeles’taki geniş ve uzun bisiklet yolları sayesinde, grup halinde uzun yolculuklar yapmak ve pandeminin yarattığı sıkıntılardan bir süre de olsa uzaklaşmak mümkün.

Richard Baylor, "Bence RideWitUs bir çoğumuzun hayatını kurtardı. Benim de öyle. Daha aktif olmamı sağladı" diyor.

Uzmanlara göre, ister spor ister ulaşım amaçlı olsun, bisiklet kullanmak, kasları zorlamak, fiziksel ve mental olarak kişiyi güçlendiriyor, mutluluk hormonları salgılatıyor. Pandemiyle çoğu kişinin kazandığı bisiklet kullanma alışkanlığının pandemi sonrasında da devam etmesi bekleniyor.

