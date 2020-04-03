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Salgında “maske savaşları”

DÜNYA HABERLERİ  | 03.04.2020 21:38 | Son Güncelleme

Koronavirüs salgınına karşı maske ihtiyacını gidermek isteyen ülkeler arasında büyük rekabet var.

Salgında “maske savaşları”

ABD’nin Almanya’nın satın aldığı, Fransa’nın ise İspanya ve İtalya’ya gidecek maskelere el koyduğu bildirildi.Koronavirüse yakalanan insan sayısı dünya genelinde 1 milyonu geçerken, salgını önlemek için çabalayan ülkeler arasında “maske savaşı” yaşanıyor. Almanya satın aldığı maskelere ABD’nin el koyduğunu iddia etti; Fransa’nın ise İtalya ve İspanya’ya gönderilen maskelere el koyduğu bildirildi.

Almanya’da Berlin eyaletinin İçişleri Bakanı Andreas Geisel, eyalet yönetiminin Çin'deki bir Amerikan firmasından 2 bin adet koronavirüs karşı koruma sağlayan FFP-2 tipi maske satın aldığını belirtti. Ancak Geisel, Almanya’ya gönderilmesi gereken maskelere Tayland’ın başkenti Bangkok’ta ABD tarafından el konulduğunu açıkladı.

Geisel yaptığı açıklamada, maskelere el konulma gerekçesinin ABD’nin koruyucu maskelere getirdiği ihracat yasağıyla ilgili olabileceğini belirtti.

“Modern korsanlık”

Ancak ABD’nin yaptığının “modern korsanlık” ve “Vahşi Batı” yöntemleri olduğunu söyleyen Geisel, Alman hükümetinin ABD’ye uluslararası kuralları hatırlatması gerektiğini kaydetti.

Bild gazetesinin haberine göre Çin'de üretilen maskeler sektörün önde gelenlerinden Amerikan 3M firmasına ait. ABD Başkanı Donald Trump, Perşembe günü Twitter hesabından “Çin’de neler yaptıklarını gördükten sonra 3M’e sert darbe vurduk” şeklinde bir paylaşımda bulunmuştu.

“ABD 3-4 katını teklif ediyor”

Ayrıca Almanya’dan ve Fransa’dan yetkililer ABD’nin Çin’deki üreticilere piyasanın çok üzerinde fiyat teklifleri vererek Avrupa ülkelerinin söz konusu üreticilerle yaptığı anlaşmaları bozduğunu iddia ettiler.

Fransız yetkili Jean Rottner de Amerikalıların kendi önerdiklerinin 3-4 katı fiyatlar teklif ederek işlerini bozduklarını savundu.

“Tıbbı ekipman pazarı Vahşi Batı gibi”

Üst düzey bir Alman yetkili, “Para mevzubahis değil, her fiyatı ödüyorlar çünkü çaresiz durumdalar” dedi. Reuters’e konuşan adının açıklanmasını istemeyen Washington’dan üst düzey bir yetkili ise, “elimizde çok fazla olana kadar” koruyucu ekipman ithal etmeyi sürdüreceklerini söyledi.

Almanya’da Bavyera eyaleti Başbakanı Markus Soeder de tıbbı ekipman pazarını “Vahşi Batı’ya” benzetti.

Fransa el koydu

Diğer yandan dört Avrupa Birliği (AB) ülkesi arasında da maske krizi çıktı. İsveç şirketi olan Mölnlycke’den yapılan açıklamada Çin’den İspanya ve İtalya’ya gönderilmek üzere ithal ettikleri maske ve eldivenlere Fransa'nın el koyduğunu bildirildi.

Malzemelerin salgını en şiddetli yaşayan söz konusu iki ülkeye Fransa üzerinden gönderilmesi planlanıyordu.

Şirketten yapılan açıklamada, sağlık malzemelerinin ihracatını yasaklayan Fransa’nın kendi malı olmadığı halde maske ve eldivenlere el koyduğu bildirildi.

Kanada’nın 60 milyon maskeye ihtiyacı var

Maske başta olmak üzere koruyucu ekipman sıkıntısı yaşayan bir başka ülke de Kanada. Başbakan Justin Trudeau, ülkedeki hastanelerin 60 milyon maske ve koruyucu malzemeye ihtiyacı olduğunu söyledi, ancak şuanda 11 milyon maskenin temin edildiğini açıkladı. Trudeau, geri kalan malzemelerin sağlanması için çabaladıklarını belirtti.

rtr,AFP,AP,dpa/GY,SSB

© Deutsche Welle Türkçe

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