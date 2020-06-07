Salgında Ölenlerin Sayısı 400 Bini Aştı

Reuters haber ajansının son verilerine göre dünya genelinde Corona vakası sayısı 7 milyona dayandı. 6 milyon 900 binden fazla Corona vakası var ve hastalık nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 400 bini geçti.

Çin’de aralık 2019’da ilk vakanın ortaya çıkmasının ardından dünya genelinde 210 ülkede vakalar tespit edildi.

Reuters’a göre Amerika 110 binden fazla ölü ve 1 milyon 932 bin 360 vaka ile Corona virüsü salgınından en çok etkilenen ülke konumunda. Amerika’yı 35 bin 930 can kaybı ve 672 bin vaka ile Brezilya izliyor.

Dünya Sağlık Örgütü (WHO) yüz maskeleri konusunda yaklaşımını değiştirerek maskelerin sosyal mesafe kurallarını uygulamanın mümkün olmadığı zamanlarda toplum içinde takılması gerektiği beyanında bulundu. WHO yeni açıklamasında bu maskelerin bulaştırıcı damlacıklara karşı bariyer oluşturabileceğini belirtti.

Bazı ülkeler bu açıklama öncesinde toplum içinde yüz maskesi takılmasıyla ilgili düzenlemeler kabul etmişti. WHO ise önceki açıklamalarında sağlıklı kişilerin maske takmasının gerekli olduğunu gösterecek delil olmadığını bildiriyordu.