Salgında Vaka Sayısı 67 Milyona Dayandı

Corona virüsü salgını başlayalı bir yılı doldururken dünya genelindeki vaka sayısı, 67 milyona dayandı. Salgın nedeniyle resmi verilere göre, bugüne dek 1,5 milyondan fazla insan da hayatını kaybetti.
Corona virüsü salgını, başlangıç noktası olduğuna inanılan Çin’in Wuhan kentindeki bir vahşi hayvan pazarından dünyaya yayılmaya başlamasından bu yana karşı karşıya kalınan en büyük salgınlardan biri olarak tarihe geçti. 1918 ve 1920 yıllarında etkili olan ve dünya nüfusunun yaklaşık üçte birine bulaşarak tahminin 20 milyon kişinin de ölümüne neden İspanyol gribi salgınından bu yana görülen en etkili salgın olan yeni tip Corona virüsü COVID-19 salgını alınan önlemlere ve kısıtlamalara rağmen yayılımını sürdürüyor.
Dünya üzerinde en çok vakanın görüldüğü ülke durumundaki ABD’de John Hopkins Üniversitesi tarafından açıklanan verilere göre vaka sayısı 14 milyon 583 bin 566 kişi oldu. ABD’de salgın nedeniyle 281 bin 199 kişi de hayatını kaybetti. Dünya üzerindeki toplam vakaların hemen hemen 4’te biri ABD’de bulunuyor.
ABD’de son 24 saat içerisinde de 227 bin 885 yeni Corona virüsü vakası tespit edildi.
Dünyada ABD’nin ardından en çok vaka görülen ülke Hindistan. 1 milyardan fazla nüfusu bulunan Hindistan’da, toplam vaka sayısı 9 milyon 600 bini aşmış durumda. Hindistan’da 140 binden fazla kişi de COVID-19 salgını nedeniyle hayatını kaybetti.
Brezilya halen daha vaka sayısında ilk üç içerisinde yer almayı sürdürüyor. 213 milyon kişinin yaşadığı ülkede bugüne dek görülen vaka sayısı 6 milyon 577 bini geçti. Brezilya’da salgının başından bu yana 176 binden fazla kişi de hayatını kaybetti. Öte yandan Brezilya, Türkiye’yle birlikte Çin’in ürettiği Corona virüsü aşısını satın alan ülke oldu. İlk parti aşıların Çin’den Brezilya’ya ulaştırılmasını da Türk Hava Yolları’nın uçakları yapmıştı.
Kendi aşısını üreten Rusya, vaka sıralamasında 4. sırada yer alıyor. Rusya’da bugüne dek görülen vaka sayısı 2,5 milyona yaklaşırken 43 binden fazla kişi de hayatını kaybetti.
Avrupa’da en fazla vakanın görüldüğü ülke olan Fransa’da toplam vaka sayısı 2 milyon 300 bine yaklaştı. Ülkede 55 bin civarında da can kaybı yaşandı.
Avrupa’da en çok vaka görülen İtalya, İngiltere ve İspanya da dünya vaka sıralamasında Fransa’nın ardında yer alıyorlar.
Önce hasta sayısını açıkladığını belirten daha sonra vaka sayısına dönen Türkiye listesinin 18. sırasında yer alıyor. Listede Türkiye’nin önünde 810 bin 449 vakayla Güney Afrika, arkasındaysa 589 bin 942 vakayla Belçika yer alıyor.
Dün itibariyle Türkiye’de toplam vaka sayısı 797 bin 893 kişi olurken can kaybı sayısı da 14 bin 705 kişiye yükseldi.
Öte yandan tüm dünya ülkeleri arasında 205 milyondan fazla testle ABD birinci sırada yer alıyor. Dünyada en çok Corona virüsü testi yapan ikinci ülke Çin bugüne dek 160 milyon test yapmış durumda. En çok test yapan ülkelerde ilk sıralarda yer alan salgının başlangıç noktası olan Çin’deyse vaka sayısı son olarak 86 bin 619’da kaldı. Çin aldığı sıkı tedbirlerle salgını kontrol altına almayı başardı.