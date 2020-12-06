Salgında Vaka Sayısı 67 Milyona Dayandı

Corona virüsü salgını başlayalı bir yılı doldururken dünya genelindeki vaka sayısı, 67 milyona dayandı. Salgın nedeniyle resmi verilere göre, bugüne dek 1,5 milyondan fazla insan da hayatını kaybetti.

Corona virüsü salgını, başlangıç noktası olduğuna inanılan Çin’in Wuhan kentindeki bir vahşi hayvan pazarından dünyaya yayılmaya başlamasından bu yana karşı karşıya kalınan en büyük salgınlardan biri olarak tarihe geçti. 1918 ve 1920 yıllarında etkili olan ve dünya nüfusunun yaklaşık üçte birine bulaşarak tahminin 20 milyon kişinin de ölümüne neden İspanyol gribi salgınından bu yana görülen en etkili salgın olan yeni tip Corona virüsü COVID-19 salgını alınan önlemlere ve kısıtlamalara rağmen yayılımını sürdürüyor.

Dünya üzerinde en çok vakanın görüldüğü ülke durumundaki ABD’de John Hopkins Üniversitesi tarafından açıklanan verilere göre vaka sayısı 14 milyon 583 bin 566 kişi oldu. ABD’de salgın nedeniyle 281 bin 199 kişi de hayatını kaybetti. Dünya üzerindeki toplam vakaların hemen hemen 4’te biri ABD’de bulunuyor.