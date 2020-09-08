Salgında Yeni Önlem: Kafe ve Restaurantlarda Müzik Yayını Yasaklanıyor

Türkiye’de son günlerde Corona virüsü vaka sayılarında ciddi artışlar yaşanmasına üzerine alınan tedbirlere bir yenisi daha eklendi.

Dün Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kabine toplantısı ardından toplu taşımada ayakta yolcu almanın yasaklandığını söylemesinin ardından bugün de İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, restaurant ve kafelerde canlı ya da kayıtlı herhangi bir müzik yayını yapılmasının yasaklanacağını açıkladı.

Bakan Soylu’nun açıklamasına göre, bu gece saat 12’den itibaren geçerli olacak yeni düzenlemeye göre restaurant ve kafelerde herhangi bir şekilde müzik yayını ya da canlı müzik yapılamayacak. Bakan Soylu buna ilişkin genelgenin 81 il valiliğine gönderildiğini söyledi.

Soylu ayrıca maske kullanımı konusunda da tedbirlerin daha da sıkılaştırılacağını ve maskesiz olan herkese ceza yazılacağını belirtti.

Dün kabine toplantısı sonrası açıklama yapan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da kafe ve restaurantlara yönelik denetimlerin sıkılaştırılacağını ve maske kullanmayanlara kesilen cezaların da tahsil edileceğini söylemişti.