HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Salgında Yeni Önlem: Kafe ve Restaurantlarda Müzik Yayını Yasaklanıyor

Salgında Yeni Önlem: Kafe ve Restaurantlarda Müzik Yayını Yasaklanıyor

08.09.2020 14:27 | Son Güncelleme

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, restaurant ve kafelerde canlı ya da kayıtlı herhangi bir müzik yayını yapılmasının yasaklanacağını açıkladı

Salgında Yeni Önlem: Kafe ve Restaurantlarda Müzik Yayını Yasaklanıyor

Türkiye’de son günlerde Corona virüsü vaka sayılarında ciddi artışlar yaşanmasına üzerine alınan tedbirlere bir yenisi daha eklendi.

Dün Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kabine toplantısı ardından toplu taşımada ayakta yolcu almanın yasaklandığını söylemesinin ardından bugün de İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, restaurant ve kafelerde canlı ya da kayıtlı herhangi bir müzik yayını yapılmasının yasaklanacağını açıkladı.

Bakan Soylu’nun açıklamasına göre, bu gece saat 12’den itibaren geçerli olacak yeni düzenlemeye göre restaurant ve kafelerde herhangi bir şekilde müzik yayını ya da canlı müzik yapılamayacak. Bakan Soylu buna ilişkin genelgenin 81 il valiliğine gönderildiğini söyledi.

Soylu ayrıca maske kullanımı konusunda da tedbirlerin daha da sıkılaştırılacağını ve maskesiz olan herkese ceza yazılacağını belirtti.

Dün kabine toplantısı sonrası açıklama yapan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da kafe ve restaurantlara yönelik denetimlerin sıkılaştırılacağını ve maske kullanmayanlara kesilen cezaların da tahsil edileceğini söylemişti.

Sağlık Bakanlığı tarafından son açıklanan verilere göre Türkiye’de 7 Eylül itibariyle son 24 saatte bin 703 yeni vaka tespit edilmiş 57 kişi de hayatını kaybetmişti. Türkiye’de salgının başından bu yana tespit edilen vaka sayısı 281 bin 509 kişiye ulaşırken toplam can kaybı sayısı da 6 bin 730 kişi oldu.

Ancak başta Tabipler Odası olmak üzere muhalet partileri de açıklanan verilerin gerçeği yansıtmadığını öne sürüyor.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER 'Hayatımın en güzel 4 yılı' Bakın nereden mezunmuş! 'Hayatımın en güzel 4 yılı' Bakın nereden mezunmuş!
81 ile gönderildi! Ülke genelinde maske takmak zorunlu oldu81 ile gönderildi! Ülke genelinde maske takmak zorunlu oldu
DGS sonuçları öğrenme ekranı! DGS sonuçları öğrenme ekranı!
En Çok Okunan Haberler
Üniversiteyi karıştıran iddia: 3 kez bana tecavüz etti
Üniversiteyi karıştıran iddia: 3 kez bana tecavüz etti
Erdoğan yasaklandığını duyurmuştu! Bu sabah İstanbul
Erdoğan yasaklandığını duyurmuştu! Bu sabah İstanbul
Bomba buluşma! 'Erken elendi! Bu güzelliği...'
Bomba buluşma! 'Erken elendi! Bu güzelliği...'
Herkesin içinde kucağına oturup...
Herkesin içinde kucağına oturup...
Acı dolu hikayeler: Biri kocası, biri sevgilisi tarafından...
Acı dolu hikayeler: Biri kocası, biri sevgilisi tarafından...
Milli Eğitim Bakanı Selçuk'tan 'yüz yüze eğitim' açıklaması
Milli Eğitim Bakanı Selçuk'tan 'yüz yüze eğitim' açıklaması
İlginizi Çekebilir
Evinin camında çekilen fotoğrafı hayatını değiştirdi!
Evinin camında çekilen fotoğrafı hayatını değiştirdi!
Bakan Koca çok önemli koronavirüs uyarısı! Sayıları paylaştı
Bakan Koca çok önemli koronavirüs uyarısı! Sayıları paylaştı
Doğan Şentürk duyurdu: Fatih Portakal'ın ayrılığı...
Doğan Şentürk duyurdu: Fatih Portakal'ın ayrılığı...
Bakan Soylu'dan KPSS açıklaması
Bakan Soylu'dan KPSS açıklaması
Korkunç olay! Çığlıklarına komşuları yetişti
Korkunç olay! Çığlıklarına komşuları yetişti
Diğer Haberler
81 ile gönderildi! Ülke genelinde maske takmak zorunlu oldu
81 ile gönderildi! Ülke genelinde maske takmak zorunlu oldu
Reyhanlı saldırısının sorumlularından Ercan Bayat yakalandı
Reyhanlı saldırısının sorumlularından Ercan Bayat yakalandı
Son dakika Süleyman Soylu açıkladı: canlı müzik yasaklandı mı? Restoran, cafe ve barlarda müzik yasak mı? Müzik yasakları ne zaman başlayacak?
Müzik yasakları ne zaman başlayacak?
Yeni koronavirüs yasakları: Kafe ve restoranlarla ilgili yeni genelge
Kafe ve restoranlarla ilgili yeni genelge
Malatya'da deprem (AFAD-Kandilli son depremler)
Malatya'da 4.6 büyüklüğünde deprem
Son dakika: Bursa’da tekne battı
Denizde can pazarı! Bursa’da tekne battı
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.