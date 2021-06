Salgındaki Eğitim Kayıplarının Telafisi Nasıl Sağlanacak?

Sunar, Bakan Selçuk’un telafide her okulun ihtiyacının ayrı gözetileceği yönündeki yaklaşımının, salgın dönemi boyunca okulların açılmasında sergilenmediğini ve toptancı bir yaklaşımın izlendiğini hatırlattı. Türkiye’nin gelişmekte olan ülkeler arasında salgının ilk yılında okullarını en uzun süre kapalı tutan Meksika’nın ardından ikinci ülke olduğuna da dikkat çeken Sunar “Biz zaten yerinde karar dönemine de salgın başladıktan bir yıl sonra geçebildik. Bu süreçte çok vakit kaybettik. ‘Vaka sayılarının düşük olduğu yerler var, öğrenci nüfusunun uygun olduğu okullar var, en azından bu okullarda eğitim öğretim süreçleri devam edebilsin, merkezi karar almaktan vazgeçilsin ve okul bazlı, ilçe bazlı düzenlemelere gidilsin’ şeklinde önerilerimiz vardı. Şu an telafide geldiğimiz noktada şunu söylemek zorundayım. Yapılan açıklamalarda, özellikle 2 Temmuz’a kadar olan ve bir sonraki eğitim yılına kadar olan süreçte isteğe bağlı bir telafiden bahsediliyor. Bizim ülkemizde telafinin isteğe bağlı olması artık bir seçenek değil. İhtiyaca bağlı olmak zorunda. Öncelikle yapmamız gereken şey de bu ihtiyacı belirleyebilmek” diye konuştu.

Okula devam açısından motivasyonu yüksek öğrencilerin beklentilerinin karşılanmasının daha kolay olduğunu da kaydeden Dartan “İsteğe bağlılıktan kasıt bu. Bugünlerde her okul öğrencilerine, velilerine ‘okula gelecek misiniz, gelmeyecek misiniz?’ diye soruyor. Programlamalarını ona göre yapıyor. Yaz dönemi için Bakanın açıklamaları var; her okulda öğretmenler ya da yöneticiler bulunacak. Öğrenciler bu isteklerini yerine getirebilecekler. Ama planlananın, akademik anlamdaki bilişsel süreçlerde yaşanan eksikliklerin giderilmesi olduğunu düşünmüyorum. Daha çok sosyal duygusal becerilerin gelişmesi, yoksunluğun giderilmesi üzerine olduğunu düşünüyorum” diye konuştu.

“Kazanım kayıplarının takibi merkezi olarak yapılmalı, sadece okullara bırakılmamalı”

Bakan Selçuk, her kademede kayıpların tespit edilebilmesi için derslere ait kritik kazanımların okullarla paylaşılacağını belirtti ancak Bakanlık olarak tespit edilecek bu kayıpların takibini nasıl yapacaklarına ilişkin bir açıklamada bulunmadı. Kritik kazanımların öğrencilerin olması gereken düzeyle bugün olduğu düzey arasındaki fark anlamına geldiğini söyleyen Sunar “Bu her öğrenciden öğrenciye, her okuldan okula değişecek. Dolayısıyla bizim merkezi bir telafi programı sunmamız mümkün değil Türkiye açısından. Çünkü her öğrencinin eğitime erişimi de farklı oldu. Aile desteği de farklı oldu. Uzaktan eğitim deneyimi de birbirinden çok farklılaştı. Ama takibinin yine merkezi düzeyde yapılması lazım. Bu sadece öğretmenlere, öğrencilere bırakılabilecek bir şey değil. Biz o aşamayı çoktan geride bıraktık. Bu hepimizin sorumluluğunda olan ve toplumsal seferberlik gerektiren bir şey. Okulların yaptığı uyarlamaları, ölçtüklerini, değerlendirdiklerini de merkezi olarak takip etmemiz lazım ve okulların gerektiğinde desteklenmesi lazım. Çünkü okuldan okula göre değişen bazı imkân farklılıkları da söz konusu” şeklinde konuştu.