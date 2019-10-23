"Salgından 2 hafta önce aşılanın"

İSTANBUL, (DHA)- Grip aşısı için en uygun zaman ekim, kasım ve aralık ayları olduğunu belirten İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Erkan Koçyıldız, "Aşı yapıldıktan 2 hafta sonra koruyucu etkisi başlar. Bu nedenle grip salgınları başlamadan ve hastalık belirtileri görülmeden önce yaptırılmalı" dedi.

Grip salgınına karşı aşının koruyucu etkisine dikkat çeken Çamlıca Medipol Hastanesi'nden İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Erkan Koçyıldız, aşılanma ve alınması gereken önlemleri anlattı. Gribe neden olan virüsün mutasyona uğradığını belirten İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Erkan Koçyıldız, "Aşının içeriği her yıl değiştirilir. Bu amaçla yüzden fazla laboratuvardan elde edilen bilgiler Dünya Sağlık Örgütü’nde toplanarak her yıl yeni aşının içeriği belirlenir" bilgisini verdi.

"BU ÜÇ AYA DİKKAT"

Aşı yapıldıktan iki hafta sonra koruyucu etkisinin başladığına dikkati çeken Koçyıldız, "Grip aşısı salgınlar başlamadan önce yaptırılmalı. Aşılama için en uygun zaman ekim, kasım ve aralık aylarıdır. Grip aşısı, yapıldığı grip sezonu için etkili olmakta. Bu nedenle, grip salgınları başlamadan ve hastalık belirtileri görülmeden önce yaptırılmalı. Geçen yıllarda geçirilmiş grip hastalığı ya da uygulanmış grip aşısı bu yıl için bir korunma sağlamaz. Grip aşısı çoğu aşıdan farklı olarak her yıl yeniden yaptırılmalı" ifadelerini kullandı.